ПРИЗВАНИЕ - ДУШ ВОСПИТАТЕЛЬ

27 сентября – День воспитателей и всех дошкольных работников России

Уважаемые работники детских садов, ветераны дошкольного образования Тверской области!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваш благородный труд всегда устремлен в будущее. Окружая своих воспитанников любовью и заботой, вы помогаете им приобрести навыки поведения в коллективе, учите их дружбе, честности, доброте и взаимопомощи, уважению к старшим, готовите к школе и нередко становитесь для малышей вторыми мамами.

Сегодня в рамках национального проекта «Образование» в тверском регионе строятся современные детские сады, внедряются новые технологии и методики обучения и воспитания ребятишек.

Благодарю вас за профессиональное мастерство, преданность делу и душевную щедрость.

Желаю вам здоровья, счастья и осуществления всех планов! Пусть работа приносит вам радость и гордость за воспитанников!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

***

Уважаемые воспитатели, работники детских садов и ветераны дошкольного образования Конаковского района!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем воспитателя и всех дошкольных работников в России!

Самые теплые воспоминания человека связаны с детством. Это счастливое и радостное время постижения мира, первых открытий, это этап, с которого все только начинается. Быть воспитателем – высокое признание, от вашей мудрости, внимания к каждому ребенку зависит наше будущее. Именно вы ежедневно отдаете тепло своих сердец детям, закладываете основу характера, развиваете способности дошколят.

Уважаемые работники дошкольных учреждений! Позвольте выразить искренние слова благодарности за ваш благородный труд, любовь к своей профессии, заботу о благополучии наших детей! Мы уверены, что ваша доброта и педагогическое мастерство превратят каждый день дошколят в детском саду в день радости и счастья!

От всего сердца желаем всем воспитателям и дошкольным работникам крепкого здоровья, счастья и благополучия в семьях, вдохновения, радости творчества, любви воспитанников и уважения их родителей!

С уважением глава Конаковского района О.В.Лобановский, председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин, депутат Законодательного собрания Тверской области Д.И.Дородных.

Кто в наше непростое время

Работать может с малыми детьми?

Несёт великое он бремя:

Всех вырастить хорошими людьми.

Вы – педагог! И означает это,

Что в нежном сердце и в душе своей

Храните столько теплоты и света,

Что хватит их с лихвой на всех детей.

В Конаковском районе это профессиональный праздник для более тысячи сотрудников 30 образовательных учреждений (27 детских садов и 3 дошкольных групп при школах села Завидово, деревни Мокшино и поселка Первое мая) и специалистов управления образования, курирующих деятельность дошкольных учреждений.

И сегодня мы говорим спасибо тем, кто мудростью, заботой, опытом и вниманием обеспечивает функционирование всей системы дошкольного образования и каждого детского сада в отдельности, высокий рейтинг дошкольного образования Конаковского района на региональном уровне…

Спасибо тем, кто, не жалея времени и сил, создаёт комфортные условия в наших детских садах, обеспечивая счастливое детство малышам, кто собирает по крупицам людей, способных окружить детей любовью и лаской, вдохновляет и обучает их премудростям педагогической науки…

Мы благодарим тех, кто умеет общаться с детьми на равных и играть, кто всегда найдет подход к любому ребенку, интересное занятие и правильные слова, кто даёт детям знания, но готовит их не только к школе, а и к будущей жизни, и что важно, учит малышей любви и добру, вносит огромный вклад в их воспитание…

Мы говорим спасибо тем, кто учит детей правильно говорить, но не просто выговаривать отдельные звуки, а свободно общаться со взрослыми и сверстниками, быть готовыми к дальнейшему обучению…

Слова благодарности тем, кто учит детей преодолевать трудности, дружить, быть самостоятельными, уверенными в своих силах, кто может раскрыть внутренний потенциал каждого ребёнка …

Мы говорим спасибо тем, кто может любого ребёнка вывести в ранг одарённого, научит петь и танцевать, даст выход его творческим проявлениям ...

Низкий поклон тем, кто находится с детьми в течение всего дня, кормит и укладывает спать, одевает на прогулку, а ещё всегда утешит и пожалеет, найдёт вовремя доброе и нужное слово…

Спасибо заботливым рукам, что варят самую вкусную кашу на свете и пекут самые замечательные (после бабушкиных) пироги, стирают, убирают, охраняют, создавая вкусный и уютный мир дошкольного детства.

Словом, огромное спасибо всем, кого объединяет этот потрясающий праздник - День дошкольного работника: специалистам управления образования, курирующим деятельность дошкольных учреждений, заведующим, их заместителям и старшим воспитателям, воспитателям и младшим воспитателям, логопедам и психологам, музыкальным руководителям, инструкторам по физической культуре, поварам и работникам пищеблока и прачечной, сторожам и дворникам, всему обслуживающему персоналу.

Слова благодарности и пожелания счастья и благополучия всем, кто благодаря искренней заботе и профессионализму делает жизнь малышей ярче и интереснее, создаёт для них атмосферу любви, комфорта и уюта. Желаем всем сотрудникам дошкольных учреждений неиссякаемого источника сил, здоровья, вдохновения и творчества!

Особые слова благодарности в День дошкольного работника мы адресуем ветеранам педагогического труда.

ОСОБЫЕ СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ -

ВЕТЕРАНАМ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА

40 лет посвятила дошкольному образованию Тамара Леонидовна Утенкова, из них 25 лет руководила детским садом села Дмитрова Гора.

Тамара Леонидовна - один из самых авторитетных заведующих в Конаковском районе, имеет неоценимый опыт руководства дошкольным образовательным учреждением на селе, всегда поможет добрым делом и мудрым советом.

С 2012 по 2014 год была членом творческой группы, которая под руководством управления образования разрабатывала приоритетные направления развития системы дошкольного образования Конаковского района в связи с принятием нового закона об образовании, решала наиболее актуальные проблемы организации образовательной деятельности сначала в соответствии с федеральными государственными требованиями, а потом в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

В течение 15 лет Тамара Леонидовна руководила методическим объединением воспитателей разновозрастных групп района, активно повышая профессиональное мастерство воспитателей, работающих в сельских детских садах Конаковского района, направляя работу на создание атмосферы творчества, раскрытия индивидуальных возможностей каждого педагога, развития умения работать в инновационном режиме.

При её непосредственном участии выросла целая плеяда руководителей. Имея огромный управленческий опыт, она охотно делилась им с вновь назначенными заведующими, которые с благодарностью вспоминают своего наставника.

Тамару Леонидовну всегда отличала активная жизненная позиция, именно поэтому она неоднократно избиралась депутатом Дмитровогорского сельского поселения.

Вот и сейчас, уйдя на заслуженный отдых с должности заведующего, Тамара Леонидовна не может и не хочет оставаться в стороне и продолжает трудиться в родном коллективе старшим воспитателем, передавая свой педагогический опыт и жизненную мудрость молодым.

От всех коллег выражаем вам, Тамара Леонидовна, слова благодарности и признательности зa вaш тpуд, зa личный вклaд в paзвитиe системы дошкольного образования Конаковского района.

Спaсибo вам, чтo продолжаете оставаться с нами, спaсибo зa мудрость и дoбpoту, пoнимaниe и тepпeниe.

Примите в этот праздничный день пожелания доброго здоровья, счастья и благополучия!

Детским садом с. Городня много лет заведует Татьяна Михайловна Харламова.

Этот маленький замечательный сад регулярно участвует в районном конкурсе «Лучший участок детского сада» и всегда становится его победителем в номинациях «Территория уюта» или «Уютный уголок», которые дают чёткое определение именно этому учреждению. Ухоженная территория, клумбы, заботливо украшенные привлекательными для детей фигурками, игровые площадки, всегда готовые к приёму детей. И такое же ощущение атмосферы любви, уюта и заботы в здании детского сада, где получают дошкольное образование маленькие жители Городенского сельского поселения. И только она, Татьяна Михайловна, знает, скольких бессонных ночей и каких огромных усилий стоит создание этой неповторимой атмосферы.

Справедливая, ответственная, доброжелательная, Татьяна Михайловна пользуется заслуженным авторитетом не только в своём коллективе, но и далеко за его пределами. Она щедро делится своим опытом руководящей работы с коллегами. Имеет благодарственные письма от администрации Городенского сельского округа за большой вклад в воспитание подрастающего поколения села. За добросовестный и плодотворный труд неоднократно награждена Почетными грамотами управления образования администрации Конаковского района, главы Конаковского района, министерства образования Тверской области, Министерства образования Российской Федерации.

В сентябре 2019 года Татьяна Михайловна отметила свой юбилей.

Мы искренне поздравляем её с юбилеем и Днём дошкольного работника.

Спасибо вам за неиссякаемую энергию и энтузиазм, за вашу творческую неуспокоенность и любовь, отданную детям и педагогам!

От всей души желаем вам, вашей семье доброго здоровья, душевного равновесия, счастья, благополучия и взаимопонимания.

Не было бы этого праздника – Дня дошкольного работника, если бы не существовала великая профессия «воспитатель».

ПЕДАГОГИ РАЙОНА И «ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА»

Сейчас в Конаковском районе работают 350 воспитателей. Все они разные по характеру и уровню образования, по возрасту и стажу, но всех объединяет одно: они растят будущее страны. И это не просто высокие слова. Всё, что закладывается сегодня в умы, сердце и душу подрастающего поколения, будет определять судьбу страны на многие годы вперёд.

Есть среди тех, кто сегодня пришёл на работу в детский сад, и те, кто до конца не прочувствовал эту профессию и своё предназначение. Такие надолго в этой профессии не задержатся и уйдут в другие сферы деятельности.

Другие же, а их подавляющее большинство, изо дня в день будут окружать заботой и лаской своих воспитанников, будут с ними рядом, когда им нужны помощь и поддержка. У них есть удивительная способность каждый день дарить детям ощущение радости и счастья, пробуждать в них любознательность, раскрывать таланты, учить самостоятельности и целеустремленности, доброте и отзывчивости.

Как о них написать в одной статье, невозможно упомянуть каждого. Но есть конкурс «Воспитатель года». Именно сюда приходят педагоги продемонстрировать своё профессиональное мастерство. Здесь раскрывается творческий и личностный потенциал каждого участника, и загораются настоящие педагогические звёзды.

В Конаковском районе конкурс «Воспитатель года» проводился уже двенадцать раз: за эти годы в нём приняли участие 82 педагога. 39 из них стали победителями и номинантами конкурса.

Для многих педагогов конкурс стал стартовой площадкой для достижения новых профессиональных высот. Из числа участников трое стали заведующими, а восемь - старшими воспитателями, и уже сами обучают молодёжь секретам педагогического мастерства.

Последние 9 лет (с момента объявления конкурса Всероссийским) победители муниципального этапа почти ежегодно представляют Конаковский район на региональном этапе конкурса «Воспитатель года», и каждый раз, показывая высочайший уровень профессионализма, входят в пятёрку лучших по Тверской области педагогов, становятся победителями в различных номинациях:

- 2010 год - специальный приз жюри - Светлана Александровна Дмитриева, детский сад № 12 г. Конаково,

- 2011 год - «За преданность профессии» - Светлана Николаевна Межевова, детский сад № 9 г. Конаково,

- 2012 год - «За самоотдачу и преданность профессии» - Юлия Александровна Глебова, детский сад № 12 г. Конаково,

- 2013 год - «Методическая грамотность» - Елена Юрьевна Фёдорова, детский сад №9 г. Конаково,

- 2014 год - «За творчество в профессии» - Ольга Олеговна Григорьева, детский сад №11 г. Конаково,

- 2016 год - «Лучшее Интернет портфолио» - Елена Владимировна Максакова, детский сад № 11 г. Конаково,

- 2017 год - «Лучшее Интернет портфолио» - Лидия Викторовна Петерсон, детский сад №1 г. Конаково,

- 2018 год – «Лучшее эссе» - Лариса Александровна Прохорова, детский сад №14 г. Конаково,и ставший особенным 2019 год: абсолютным победителем регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года» объявлена Нина Алексеевна Логинова, детский сад № 10 г. Конаково.

ПОБЕДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА

Путь к финалу для Нины Алексеевны был очень непростым: конкурсные мероприятия заочного этапа, мастер-класс для коллег, педагогическое мероприятие с детьми, участие в ток-шоу. Однако профессиональная компетентность, бойцовский характер, вера в себя и оптимизм позволили справиться со всеми конкурсными испытаниями: не только на «отлично» провести свои мероприятия, но и на протяжении всего конкурса активно поддерживать своих коллег, участвовать в их мастер-классах. Обаятельная и улыбчивая, Нина Алексеевна покорила сердца юных тверичан, получила одобрение и признание педагогического таланта от коллег и самые высокие баллы от членов жюри.

В ноябре этого года состоится заключительный этап Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России-2019», на котором Нина Алексеевна Логинова будет представлять Тверскую область. Сейчас под руководством управления образования при поддержке коллег она готовится к этому интересному и знаменательному событию.

Мы от всей души желаем Нине Алексеевне радости, успеха, новых творческих открытий.

СОБЫТИЯ: ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, СМОТРЫ

Чествуя дошкольных работников, нельзя не вспомнить яркие события, которыми запомнился этот год. Столько замечательных, трогательных мероприятий подготовили для нас педагоги и воспитанники детских садов.

В марте – апреле традиционно проводился районный фестиваль детского творчества среди дошкольных учреждений «Солнышко в ладошках», учредителем которого является администрация Конаковского района, а в роли организатора выступает управление образования.

Это одно из самых ожидаемых событий в сфере дошкольного образования, в рамках которого дети-дошкольники демонстрируют свои таланты в различных видах творческой деятельности и исполнительского искусства, а также показывают то, чему они научились в детском саду. В свою очередь, педагоги дошкольных учреждений имеют возможность обратить внимание родителей на важность дошкольного образования и ценность творческого общения, а также обменяться педагогическим опытом по вопросам художественно-эстетического и социально-коммуникативного развития детей.

В этом году участие в фестивале принимали около 500 воспитанников из всех дошкольных учреждений Конаковского района. На трех площадках (в Досуговом центре д.Мокшино, ДК «Химик» п. Редкино и ДК «Современник» г. Конаково) при полных залах дети читали стихи, пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах, а ещё представляли свои рисунки и поделки.

Это был настоящий праздник детства и творчества, дающий огромный заряд позитива. На всех концертах зрители отмечали красивые костюмы, хорошую постановку номеров, почти профессиональное их исполнение: красивое, чрезвычайно эмоциональное и очень талантливое. Зрители то плакали, то смеялись, и никто не мог остаться равнодушным. Ну, а возгласы «браво!», которые неслись из зала, - это не только оценка мастерства выступавших, но и оценка труда и творчества педагогов дошкольных учреждений, создавших чудо, происходившее на сцене.

Ещё одно мероприятие, которого всегда ждут жители города Конаково, это уже ставший традиционным парад малышковых войск, который проводится на центральной площади города накануне Дня Победы.

В этом году парад прошёл под девизом «Помню и горжусь». Минутой молчания почтили память тех, кто сражался, не жалея себя, кто отдал жизнь за мирное голубое небо и счастливое детство.

А дальше в парадном строю перед ветеранами прошли расчёты юных моряков, лётчиков, пограничников, танкистов, десантников (всего 9 детских садов, каждый из которых приготовил мини-спектакль, вызвавший бурю эмоций у тех, кто был на площади). Нужно было видеть лица этих детей во время исполнения номеров - серьёзные, понимающие всю трагедию войны, их глаза, смотрящие с надеждой, словно говорящие «Нам нужен мир». За это огромное спасибо педагогам детских садов за их неоценимый вклад в воспитание подрастающего поколения, за сохранение исторической памяти нашего народа.

«Весёлые старты», районные спортивные соревнования среди дошкольных образовательных учреждений давно стали любимым мероприятием и детей, и взрослых, поэтому с каждым годом ширится круг его участников.

В десятых, юбилейных «Веселых стартах-2019», проводившихся на пяти площадках, приняли участие 14 команд (112 воспитанников) из детских садов г. Конаково, п. Новозавидовский, д. Мокшино, д. Вахонино, с. Селихово.

В программе соревнований были различные весёлые эстафеты и подвижные игры, которые проводили педагоги в образе игровых персонажей.

Главные цели соревнований – укрепление здоровья малышей, популяризация физкультуры и здорового образа жизни, воспитание коллективизма и взаимопомощи – достигались с удовольствием и отличным настроением.

Это лишь малая толика того, чем занимаются педагоги с детьми в рамках реализации образовательной программы дошкольного образования.

Дорогие работники дошкольного образования, низкий вам поклон за ваш огромный, непростой труд! Спасибо, что вы есть. Пусть работа приносит вам радость, пусть вас уважают и любят. Пусть то, что вы делаете, ценится по достоинству. Здоровья, счастья, тепла и благополучия вам и вашим семьям!

Подготовила Екатерина ГОРМАШ, заместитель заведующего отделом дошкольного,

общего и дополнительного образования управления образования администрации

Конаковского района.