СЛАВНЫЙ ПУТЬ НАЧИНАЛСЯ У НАС

В субботу, 21 сентября, главный сельхозпроизводитель Конаковского района – группа компаний «АгроПромкомплектация» отмечала свой день рождения – 31 год со дня основания. А накануне, в пятницу, в Дмитровогорском сельском Доме культуры состоялись праздничный концерт и чествование лучших тружеников села, которые работают в нашем районе в составе Агрофирмы «Дмитрова Гора» и ООО «Ручьевское».



Из истории компании.

21 сентября 1988 года решением исполнительного комитета Щучинского районного Совета народных депутатов с целью обеспечения агропромышленного комбината «Боровое» (Казахстан) образован кооператив «Меркурий», впоследствии преобразованный в предприятие «АгроПромкомплектация». С этого момента и начала свою деятельность компания, ныне входящая в пятерку крупнейших производителей свинины в стране.

«АгроПромкомплектация» - вертикально интегрированный холдинг и одно из ведущих в Российской Федерации агропромышленных объединений, динамично развивающееся, с замкнутым циклом производства «от поля до прилавка», специализирующееся на свиноводстве и молочном животноводстве, а также переработке продукции и ее реализации потребителям. Предприятия Группы — активные участники мероприятий по импортозамещению и обеспечению продовольственной безопасности РФ в рамках реализации Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы». В холдинг входят 24 предприятия, расположенных в Тверской и Курской областях, а также разветвленную торговую сеть, охватывающую весь центр России. Всего в холдинге работают около 10 000 человек, более 3000 из них - в Конаковском районе.

Первые предприятия сельхозпереработки были построены генеральным директором «АгроПромкомплектации» Сергеем Анатольевичем Новиковым в конце 90-х – начале нулевых годов. Тогда выходцы из Казахстана купили совхоз «Дмитрова Гора», который находился на грани банкротства, с четырьмя сотнями коров, каждая из которых дай бог давала 2000 литров молока в год. Были построены мясокомбинат и молокозавод. Сегодня только в нашем районе взамен устаревших возведены новые гиганты, производящие по 80000 тонн мясной и 50000 тонн молочной продукции ежегодно, молочный комплекс на почти 2000 голов крупного рогатого скота, средний надой от коровы превышает 10 000 литров в год. Это комбикормовый завод, свинофермы, мощный автопарк, тысячи гектаров возделанных полей, расположенных на территории Дмитровогорского и Ручьевского сельских поселений, торговая сеть «Дмитрогорский продукт». Еще больше предприятий, ферм и тысяч гектаров ГК «АгроПромкомплектация» расположены в Ржеском районе Тверской области и в Курской области. Огромная индустриальная мощь и высокая производительность труда обеспечивают надежную продовольственную безопасность нашей страны. Но первые предприятия начинали свою работу на конаковской земле, и этот факт позволяет законно гордиться «АгроПромкомплектацией». Русские из Казахстана давно уже наши земляки по духу: они трудолюбивы, ответственны и человечны. Прекрасно прижились на конаковской земле, украсив ее и обеспечивая развитие агропрома.

Торжественный вечер начался с выхода на сцену шоу конаковских барабанщиц ДК им. Воровского. На празднике тружеников предприятий холдинга поздравили почетные гости: министр сельского хозяйства Тверской области Дмитрий Куликов, депутат Законодательного собрания Тверской области Артур Бабушкин, исполняющая обязанности главы Конаковского района Наталья Василенко, а также и не гости: заместитель генерального директора ГК «АгроПромкомплектация» Елена Будникова, генеральный директор Агрофирмы «Дмитрова Гора» Денис Дородных, глава Дмитровогорского сельского поселения Павел Монастыршин и настоятель Дмитровогорского храма преподобного Сергия Радонежского о. Антоний Богдюн.

В приветствии Наталья Василенко от имени главы Конаковского района пожелала всем работникам успешной работы:

- Для российской компании 31 год – это большой срок, особенно, когда все делается не благодаря, а вопреки. «АгроПромкомплектация» давно прошла проверку на прочность и доказала свою устойчивость и конкурентоспособность. Переоценить вклад компании в развитие Конаковского района невозможно, и сказать про вас: вы наши кормильцы – это ничуть не преувеличить. Ваша продукция качественная, и все пять тысяч детей Конаковского района едят ее. Мы благодарим за это вас и вашего руководителя Сергея Анатольевича Новикова. Хочется сказать больше спасибо и Петру Николаевичу Просвиряку, которого, к сожалению, нет с нами, и Владимиру Андреевичу Боргулю, который сегодня находится в этом зале. Эти люди являлись основателями «АгроПромкомплектации» на конаковской земле, успешно преодолели все трудности и заложили ту основу, на которой сегодня базируются ваша устойчивость и процветание...

Наталья Владимировна вручила Денису Дородных большое благодарственное письмо в рамке от главы Конаковского района Олега Лобановского.

В этот день более 80 сотрудников холдинга, работающих в Конаковском районе, были поощрены наградами от Законодательного собрания и правительства Тверской области, главы Конаковского района и руководства холдинга. Культурную программу обеспечили артисты из Твери, Москвы и Дмитровогорского ДК, среди которых было сразу две «Фантазии» - известный вокальный ансамбль из Дмитровой Горы и зажигательный шоу-балет из Твери. Свой 31-й год рождения корабль с именем «АгроПромкомплектация», за штурвалом которого стоит Сергей Новиков, уверено бороздит океан под названием жизнь.

Максим МАЛАХОВ.

Фото автора.