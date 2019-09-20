КОНАКОВСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

В Конаковскую ЦРБ поступили новые, современные наркозно-дыхательные

аппараты



Как рассказал нам главный врач медицинского учреждения Дмитрий Орлов, новые наркозно-дыхательные аппараты предназначены для широкого спектра областей применения, а также для проведения низкопоточной анестезии. Наркозно-дыхательные аппараты этой серии предназначены для проведения общей анестезии во время хирургических операций у широкого контингента пациентов, как у взрослых, так и у детей. Они отличаются стабильностью и надёжностью функционирования, имеют повышенные характеристики безопасности и удобный пользовательский интерфейс. Аппараты серии оснащены основными функциями мониторинга. Цветной ЖК-дисплей обеспечивает отображение до 3 кривых для различных показателей, а также параллельное отображение графиков давления и потока. Помимо основных режимов вентиляции, на аппаратах предусмотрены расширенные режимы, в частности режим синхронизированной перемежающейся принудительной вентиляции и режим вентиляции с поддержкой давлением, применяемые при самостоятельном дыхании пациента.

Наркозно-дыхательный аппарат отличается сниженным образованием водного конденсата внутри дыхательного контура, что стало возможным благодаря модулю с подогревом. Канистра с поглотителем CO2 оснащена обходным клапаном, за счет которого специалист-анестезиолог сможет с легкостью осуществлять замену натронной извести и не останавливать при этом искусственную вентиляцию. Аппараты уже поставлены в операционную реанимационного отделения и используются конаковскими специалистами в операциях.

Своей работой они продлевают нам жизнь

Как хорошо, что в городе есть «Комплексный центр социального обслуживания населения» (директор Тамара Евгеньевна Дорошенко, заведующая отделением Татьяна Валентиновна Конькова). Я никогда не думала, что окажусь в таком беспомощном положении. Это связано с ногами и букетом заболеваний. Задавала вопрос, как теперь жить дальше, мне, инвалиду, ходить тяжело. И всё равно нужно выписать и купить лекарства, заплатить квартплату, сходить в магазин. И благодаря работе Комплексного центра социального обслуживания населения проблем стало меньше, ко мне два раза в неделю приходит соцработник Елена Владимировна Гончар. Добрая, отзывчивая, всегда с улыбкой. Справится о здоровье, успокоит, поговорит и спросит, чем помочь. Я понимаю, что с нами работать тяжело, но они работают и продлевают нам жизнь. Хочется поблагодарить весь коллектив.

Может быть, кто-то находится в таком же беспомощном состоянии, обращайтесь в центр, вам помогут.

Лилия Веселова, жительница г. Конаково.

ПУТЬ К УСПЕХУ

Вчера на сцене Дворца культуры «Современник» показали свои таланты участники отборочного этапа областного интегрированного фестиваля творчества среди лиц с ограниченными возможностями «Путь к успеху». Учредителем фестиваля является министерство социальной защиты населения, организатором муниципального этапа фестиваля выступает «Комплексный центр социального обслуживания населения» при непосредственной поддержке и активном участии администрации Конаковского района, а также творческого коллектива МБУ РМЦ ДК «Современник».

Ежегодно участники фестиваля радуют нас своими талантами. Творчество конкурсантов было представлено в нескольких номинациях: «Золотые руки земли тверской», «Золотые голоса земли тверской», «Звонкие ноты земли тверской», «Авторы земли тверской», «Зажигательные танцы земли тверской».

Участники фестиваля, несмотря на болезни и недуги, радуют нас своим творчеством. Подробности в следующем номере.

СВИСТИМ, ГРЕМИМ, РАССМЕШИТЬ ХОТИМ



Современный горожанин, родившись, попадает в насыщенную звуковую среду, создаваемую людьми, транспортом и большинством домашней техники – от телевизора до чайника. Какие звуки слышал ребенок 200-300 лет назад, кроме голосов родителей, шума дождя, лая собак, пения птиц? Чтобы получить объемное представление о мире детства наших предков, важно не только представлять его в образах, но и попытаться услышать. Проект «Свистим, гремим, рассмешить хотим» посвящен народным звуковым игрушкам. Погремушки, трещотки, шаркунки, свистульки, пищалки, сделанные из разных материалов, формировали звуковой ландшафт, окружавший ребенка в прошлые века, в котором голоса игрушек приобретали особое значение.

Присутствуя в культурах разных народов, игрушки оберегали и развлекали ребенка. Именно поэтому среди глиняных игрушек больше всего свистулек и гремотух, которые своим звучанием должны были отгонять от ребенка болезни и напасти. То же назначение было и у шаркунков, сделанных из бересты или высушенных маленьких тыкв, наполненных сухим горохом.

На выставке коллекционеры Марианна Обоева и Илья Колкер, Наталья Вяткина показывают народные музыкальные игрушки жбанниковского, хлудневского, новгородского, богородского, абашевского, каргопольского и других промыслов. Современные мастера бережно воспроизводят старинные образцы звуковых игрушек из глины, бересты, дерева и текстиля, а также придумывают новые.

На вернисаже коллекционеры покажут гостям выставки, как правильно играть на трещотках, бубнах, свистульках, шаркунках.

С 5 по 20 октября приглашаем всех свистеть и греметь на выставке. Экспонаты можно и нужно трогать руками!

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Выставка звуковых народных игрушек

«СВИСТИМ, ГРЕМИМ, РАССМЕШИТЬ ХОТИМ»

5 - 20 октябряКонаковский краеведческий музей (пр. Ленина, 23), информационная поддержка - журнал «Декоративное искусство».Фонд поддержки современного искусства Артпроект.



День первоклассника в ДК «Современник» прошёл шумно и весело



25 сентября в районном ДК «Современник» прошёл традиционный праздник - День первоклассника. Творческий коллектив Дворца культуры приготовил для детей театрализированное представление «Как Фефёла с Букварём воевала». Первоклашки всех школ были рады вместо уроков поучаствовать в сказке. Многие из них даже принесли Карлсону конфеты и яблоки, когда он не смог «лететь» и объявил, что ему нужно подкрепиться. Надо было видеть, как они переживали во время сказки за положительных героев и танцевали в конце, когда Кнопочка под задорную музыку предложила им повторять её движения. Музыкально-театральный подарок детских хореографических коллективов и солистов ДК «Современник» очень понравился первоклассникам. Такие представления для детей, которые только пришли учиться в школу, проводятся в ДК ежегодно, чтобы дети знали, что учиться не скучно.

Людмила Кикало.



Профилактическая операция «Трактор»

Уважаемые владельцы самоходной техники! С 20 августа по 25 сентября с.г. на территории Конаковского района проверено 256 единиц поднадзорной техники.

В ходе проведенных мероприятий выявлено 32 административных правонарушения, связанных с нарушением безопасной эксплуатации. Основными видами нарушений являются: отсутствие удостоверения тракториста-машиниста или соответствующей квалификации на право эксплуатации самоходной техники - 12; эксплуатация самоходной техники, не прошедшей ежегодный технический осмотр, - 7; нарушение Правил государственной регистрации - 11.

Инспекция Государственного технического надзора Тверской области обращает внимание собственников и лиц, эксплуатирующих самоходную технику, о необходимости своевременной регистрации и прохождения ежегодного технического осмотра. Для удобства прохождения технического осмотра по обращениям владельцев самоходной техники осуществляются адресные выезды в соответствии с планом работы инспекции. Удостоверение тракториста-машиниста, дающее право на эксплуатацию самоходной техники, выдаётся на 10 лет, по истечении срока его нужно заменить.

По всем интересующим вопросам относительно деятельности Государственного технического надзора обращаться по адресу: г. Конаково, ул. Свободы, д. 139, рабочий телефон 8 (48242) 3-39-69.

А. Юровских, главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора по Конаковскому району.

Ведущая рубрики Людмила Кикало