СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ *

НАШИ - НА «КРОССЕ НАЦИИ-2019»



Легкоатлеты из Конаковского района 21 сентября приняли участие в региональном этапе Всероссийского дня бега «Кросс нации» в д. Большое Гришкино под Тверью. А на предшествующей ему неделе муниципальные этапы кросса прошли и конаковском бору.

О забегах среди взрослых в прошлые выходные «Заря» уже писала. В четверг, 19 сентября на стадионе в бору прошли забеги среди школьников и студентов, начиная с 2012 г.р. и старше. Отдельным событием стал забег среди физруков, в котором победили Михаил Суровцев из п. Радченко и Наталия Полянца из г. Конаково. Всего в забегах приняло участие около 300 человек.

Областной «Кросс нации» первые за 16 лет принимал парк активного отдыха «Гришкино», известный своими великолепными лыжными трассами.

На церемонии открытия участников и зрителей приветствовали заместитель председателя правительства Тверской области Андрей Белоцерковский, председатель регионального комитета по физической культуре и спорту Тверской области Андрей Решетов и другие почетные гости. В этот день состоялось 11 забегов, и определились обладатели 14 комплектов наград. По традиции все участники в номинации спортсменов с ограниченными возможностями здоровья получили на финише медали и памятные подарки.

Впервые в рамках Дня бега состоялась корпоративная эстафета 8х500 метров. Здесь на старт вышли 11 команд, в составе которых обязательно должно было быть не меньше двух представительниц прекрасного пола.

По результатам остальных забегов награды «Кросса нации-2019» уехали в Тверь, Калининский район, Кашин, Западную Двину, Бологое, Конаково, Конаковский район, Торжок, ЗАТО «Солнечный», ЗАТО «Озерный», Максатиху, Бежецк, Сонково и даже Иркутскую область.

Среди легкоатлетов из Конаковского района результаты следующие:

на дистанции 1 километр среди девочек до 9 лет четвертой прибежала Александра Мустайкина. В группе «Папа, мама и ребенок» третьей стала семья Сардиных - Мирон, Ирина и Алексей. Первыми в группе «Мама и ребенок» к финишу пришли Надежда и Анастасия Мустайкины, вторыми - Анастасия и Анна Седовы. На дистанции 6 километров безоговорочным лидером среди юниоров стал Айдар Исхаков.

Успешно преодолели дистанцию и спортсмены с ограниченными возможностями из Конаковского отделения КРО ВОИ. Впервые проведена эстафета, в которой район представляли восемь человек из СК «Импульс» и КЛБ «Марафонец», в эстафете мы были лишь восьмыми, но командный дух - это было главным девизом команды!



ТРИ ДНЯ БОРЬБЫ ЗА МЕДАЛИ

Три дня, с 20 по 22 сентября, в зале борьбы «ДЮСШ единоборств» Конаковского района шли трёхдневные соревнования по джиу-джитсу всероссийского уровня.

Соревнования являлись отборочными к первенству и чемпионату Европы. Всего в г. Конаково приехали более 200 спортсменов из 7 федеральных округов России, порядка 14 команд из Приморского, Алтайского краев, Санкт-Петербурга, Москвы, Твери, Воронежской, Московской, Тверской, Рязанской, Ярославской, Калужской и других областей.

В первый день на торжественном открытии соревнований спортсменов приветствовали почётные гости: заместитель председателя Собрания депутатов Конаковского района Татьяна Писаренко, представители Тверской спортивной федерации вольной борьбы, исполнительный директор Тверского регионального общественного объединения джиу-джитсу Александр Соколов, главный тренер сборной России по джиу-джитсу Дмитрий Попов и председатель коллегии судей РФ по джиу-джитсу Сергей Сергеевич Крутовских.

В первые два дня соревновались юниоры и юниорки в возрасте до 18 лет и до 21 года. Конаковские спортсмены завоевали медали различных достоинств, в возрастной группе до 18 лет первые места заняли Ольга Сорокина, Светлана Михайлова, Тогрул Сафаров (раздел файтинг), Никита Мельников и Александр Судариков (раздел доу-систем), вторые места - Салохиддин Фозилов, Оксана Белова, Варвара Жидкова (раздел файтинг), третье место - Никита Мельников (раздел не-ваза).

В воскресенье, 22 сентября, в зале «ДЮСШ единоборств» Конаковского района состоялся Всероссийский мастерский турнир по джиу-джитсу, где спортсмены Конаковской школы одержали победы. Первые места заняли: Юрий Расол и Евгений Пастушенко (раздел ката-парное), Анастасия Кондрат и Алина Сударикова (раздел файтинг), третье место занял Орудж Ибрагимов (раздел файтинг). Поздравляем конаковских спортсменов с хорошими результатами!



Наш спортсмен-колясочник преодолел Московский абсолютный марафон



22 сентября в столице стартовал седьмой Московский абсолютный марафон. Около 30 тысяч человек из 85 стран мира приняли в нем участие. Центр города превратился в одну большую беговую площадку. Маршрут марафона проходил по набережным Москва-реки, по Садовому и Бульварному кольцу, через Крымский мост, по Тверской улице и Театральному проезду, под стенами Кремля. Участники забега увидели всемирно известные достопримечательности города, в том числе небоскребы Москва-Сити, Белый Дом, четыре из семи сталинских высоток, Большой театр, здание ФСБ, Политехнический музей, Кремль и храм Христа Спасителя. Это ещё и первый в России марафон, где, кроме забегов, в программу включён заезд для спортсменов-колясочников и заезд на хендбайках, в котором уже второй раз принимает участие спортсмен из Конаковского района Дмитрий Абрамов при содействии и поддержке ТРООИ «Добрые дела». Дмитрий показывает неплохие результаты. Он преодолел дистанцию в 42 км!

Одна из целей забега – благотворительность. В этом году часть собранных средств будет направлена на поддержку больных детей.

Тверской тренер обучает древнему боевому

искусству детей из Первомайского поселения



Конаковский район в плане развития спорта один из лучших в Тверской области. Причём, редкие виды спорта доступны не только детям в крупных городах, но и в посёлках и деревнях. Так, в средней школе посёлка Первое мая работает секция боевого искусства ушу. С детьми занимается высокопрофессиональный наставник из Твери Сергей Вазгенович Амбарцумов, тренер высшей квалификационной категории, тренер ГБУ «СШОР по видам единоборств». Большой профессиональный опыт и любовь к спорту помогают Сергею Вазгеновичу добиться стабильно высоких количественных и качественных результатов в воспитании подрастающего поколения. За свой большой тренерский путь он воспитал немало мастеров и кандидатов в мастера спорта. Несмотря на занятость на соревнованиях и работе в школе Олимпийского резерва, Сергей Вазгенович 2 - 3 раза в неделю приезжает в посёлок Первое мая, чтобы заниматься с мальчишками и девчонками с 1 по 7 класс своим любимым видом спорта.

Ушу – это, прежде всего, путь к самосовершенствованию личности через освоение боевых комплексов, дыхательной гимнастики, психофизического тренинга, поединков с противником и т.д. Занятия ушу развивают силу, гибкость, координацию движений, выносливость, учат целеустремленности, добродетели и другим качествам, необходимым для построения гармоничной личности.

Ребята из дальнего посёлка за 3 года добились определённых успехов, выступают на соревнованиях областного уровня и занимают призовые места. Так, Владимир Филатов стал золотым призёром, Иван Степанов - серебряным в своих возрастных категориях на областных соревнованиях. Да и другие ученики Амбарцумова стали заметно собраннее, здоровее и целеустремлённее. Их родители очень рады таким изменениям, ведь не в каждой глубинке у детей есть возможность заниматься таким видом спорта, да ещё и совершенно бесплатно. Дети уже не слоняются без дела и не «зависают» в гаджетах, а тренируются. Марина Соколова, мама ученицы 2 класса Софии очень довольна занятиями дочери. Девочке занятия нравятся, она уже выполнила норматив в прошлом году, а главное, ни разу за год не болела. Дети души не чают в своём тренере и выполняют все его рекомендации.

Как рассказал депутат Первомайского сельского поселения Павел Киселёв, работа тренера оплачивается из бюджета поселения. Этому способствовали депутаты поселения, которые понимают значение спорта в развитии подрастающего поколения на селе.

В сентябре секция боевого искусства возобновила свои занятия после летних каникул, и её воспитанники уже готовятся к областным соревнованиям. Кто знает, может быть, в Первомайском поселении вырастет свой мастер ушу, такой, как Брюс Ли или Джеки Чан, который прославит свой посёлок на весь мир.

Людмила Кикало.