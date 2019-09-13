В Твери пройдет областная «Ярмарка продовольствия»

28 сентября 2019 года в Твери пройдет областная выставка «Ярмарка продовольствия». Свою продукцию жителям и гостям города представят предприятия и фермерские хозяйства из районов Верхневолжья.

«Наша главная цель – обеспечить продовольственную безопасность и улучшить жизнь селян. Большое значение в решении этих задач имеет организация продовольственных ярмарок, развитие кооперации, создание эффективных коммерческих связей между производителями Тверской области и других регионов России», – считает Губернатор Игорь Руденя.

На областной ярмарке будет представлен широкий ассортимент мясной, рыбной, молочной продукции, хлебобулочных и кондитерских изделий, продукции птицеводства, различные сорта меда, изделия народных промыслов, большой выбор картофеля и овощей, произведенной фермерскими, личными подсобными хозяйствами, предприятиями перерабатывающей промышленности тверского региона.

Торжественное открытие областной ярмарки состоится 28 сентября на прилегающей к ТЦ «Лента» территории по адресу Московское шоссе, 16, корп. 3. Начало в 11:00. Запланирована концертно-развлекательная программа с конкурсами, анимацией и выступлениями творческих коллективов.

«Ярмарка продовольствия» будет работать с 10:00 до 17:00. По вопросам участия товаропроизводителям можно обращаться по телефонам: 8 (4822) 32 76 26, 32-70-18, 34-80-32, 58-52-50.

Пресс-служба Правительства Тверской области