Жилищный фонд Тверской области подготовлен к отопительному сезону

В Тверской области паспорта готовности многоквартирного жилищного фонда к осенне-зимнему периоду полностью оформлены в 37 муниципальных образованиях, еще в шести муниципалитетах документация находится в высокой степени готовности. Вопрос рассмотрен на заседании областного Правительства 24 сентября, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

В рамках подготовки к отопительному сезону Госжилинспекцией региона проведено 1655 проверок, в итоге устранено свыше 1900 нарушений. На 11565 многоквартирных домов оформлено 11413 паспортов готовности.

«В целом подготовку к зиме оцениваем положительно, но ряд деталей необходимо доработать. Это должен быть не формальный подход – получение паспортов готовности – а комплексная и качественная подготовка активов с учетом пожеланий наших граждан», – прокомментировал Игорь Руденя представителям СМИ по итогам обсуждения вопроса.

Реализация программы модернизации объектов теплоэнергетики Тверской области стала главной темой заседания регионального Правительства 24 сентября.

Всего к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов в Тверской области предстояло подготовить 834 котельные, 4 генерирующих источника – ТЭЦ-1, ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4 в Твери и Вышневолоцкую ТЭЦ, порядка 2000 км тепловых сетей, 6000 км водопроводных сетей, около 2500 км канализационных и 60400 км электрических сетей.

В регионе создан нормативный запас топлива. Обеспечен областной резерв материально-технических ресурсов, в который вошли мобильная котельная, станция водоочистки, дизель-генераторы, трубы, арматура, насосы, тепловые пушки, электрокабели.

На заседании обсуждалась программа модернизации объектов теплоэнергетики Тверской области. В 2019 году для поддержки муниципалитетов в ремонте ТЭК было выделено более 590 млн рублей, что втрое превышает прошлогодние объемы.

По информации Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области, полностью завершен ремонт на 24 объектах. Проведены капремонты котельных и оборудования в Лесном, Рамешках, Спирово, Чамерово Весьегонского района, Итомле, Трубино и Осуга Ржевского района, Бологово Андреапольского района, д. Ивановское Удомельского городского округа. В районах обновлено порядка 6,5 км тепловых сетей.

Еще на 12 объектах работы планируется завершить в октябре-ноябре 2019-го.

В Твери перед началом отопительного сезона проведен ремонт теплоисточников ООО «Тверская генерация» – турбоагрегатов ТЭЦ-1, ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4, котлоагрегатов, водогрейных котлов, а также более 3,5 км магистральных и свыше 11,5 км распределительных тепловых сетей. Отремонтировано 6 котельных, на 80% завершены работы в котельной «ТКСМ-2».

Пресс-служба Правительства Тверской области