В Тверской области завершены ремонтные работы на 24 объектах теплоэнергетического комплекса

Реализация программы модернизации объектов теплоэнергетики Тверской области рассмотрена на заседании регионального Правительства 24 сентября под руководством Губернатора Игоря Рудени.

В 2019 году для поддержки муниципалитетов в ремонте ТЭК было выделен более 590 млн рублей, что втрое превышает прошлогодние объемы.

«В числе наших проектов – строительство новых котельных. Жители населенных пунктов, где строятся эти объекты, должно четко видеть эффективность данного направления в Тверской области», – прокомментировал Игорь Руденя тему журналистам после заседания регионального Правительства.

Мероприятия областной программы направлены на снижение износа и повышение энергоэффективности объектов коммунальной инфраструктуры в районах Верхневолжья. Всего в текущем году в программу включено 36 позиций.

По информации Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области, полностью завершен ремонт на 24 объектах. Проведены капремонты котельных и оборудования в Лесном, Рамешках, Спирово, Чамерово Весьегонского района, Итомле, Трубино и Осуга Ржевского района, Бологово Андреапольского района, д. Ивановское Удомельского городского округа. В районах обновлено порядка 6,5 км тепловых сетей.

Еще на 12 объектах работы планируется завершить в октябре-ноябре 2019-го.

Начиная с 15 октября отопление жилых домов в Бологое по ул. Шпалозаводская и поселке Березайка Бологовского района будет осуществляться от двух автоматизированных котельных, работающих без обслуживающего персонала.

К 1 октября планируется завершить строительство энергоэффективной котельной мощностью 8 МВт

в Лихославле и Кесовой Горе – мощностью 3,5 МВт. До 30 октября будет достроена новая котельная в ЗАТО Озерный на 25 МВт. А также закончена реконструкция системы теплоснабжения в Городне и Селихово Конаковского района, в Городне – введена в эксплуатацию автоматизированная котельная. Ремонт котельной №2 в поселке Жарковский и 1,6 км тепловых сетей в Белом Городке Кимрского района также будут завершены в октябре.

Кроме того, до конца 2019 года предполагается завершить реконструкцию системы теплоснабжения микрорайона ДОКа со строительством котельной в Нелидово. Будет достроена газовая котельная мощностью 13 МВт в Бологое по ул. Горская.

В Твери перед началом отопительного сезона проведен ремонт теплоисточников ООО «Тверская генерация» – турбоагрегатов ТЭЦ-1, ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4, котлоагрегатов, водогрейных котлов, а также более 3,5 км магистральных и свыше 11,5 км распределительных тепловых сетей. Отремонтировано 6 котельных, на 80% завершены работы в котельной «ТКСМ-2».

Готовность объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Тверской области к отопительному периоду 2019-2020 годов стала основной темой заседания регионального Правительства 24 сентября, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

«Наша задача – постоянно повышать уровень подготовки к отопительному сезону. Большая роль в этом принадлежит руководителям муниципалитетов, которые должны лично проверять информацию о готовности объектов ЖКХ. На сегодняшний день, по информации глав муниципальных образований, часть территорий уже подключила централизованное отопление жилого сектора и социальных учреждений», – сказал Игорь Руденя.

Всего к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов в Тверской области предстояло подготовить 834 котельные, 4 генерирующих источника – ТЭЦ-1, ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4 в Твери и Вышневолоцкую ТЭЦ, порядка 2000 км тепловых сетей, 6000 км водопроводных сетей, около 2500 км канализационных и 60400 км электрических сетей.

В регионе создан нормативный запас топлива. Обеспечен областной резерв материально-технических ресурсов, в который вошли мобильная котельная, станция водоочистки, дизель-генераторы, трубы, арматура, насосы, тепловые пушки, электрокабели.

Пресс-служба Правительства Тверской области