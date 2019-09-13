В Тверской области 12 учреждений здравоохранения получат новые машины скорой медицинской помощи

24 сентября на заседании регионального Правительства под руководством Губернатора Игоря Рудени рассмотрен вопрос о распределении новых машин скорой медицинской помощи между учреждениями здравоохранения Тверской области. Для региона закуплено 16 единиц техники за счет средств федерального бюджета.

Распоряжение о распределении регионам страны машин скорой медицинской помощи было подписано Председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым в начале сентября. Всего на закупку скорых субъектам РФ выделено 5 млрд рублей.

Новый транспорт позволит повысить доступность и качество оказания неотложной медпомощи населению Тверской области.

«Наш регион достаточно большой, требования повышаем, и понимаем, что этих машин недостаточно. Перед министерством здравоохранения Тверской области поставлена задача до конца года закупить ещё 4 специализированных автомобиля для скорой медицинской помощи уже за счёт средств регионального бюджета», - отметил Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

В настоящее время Тверской области будут направлены 14 автомобилей класса В, предназначенные для проведения лечебных мероприятий врачебной или фельдшерской бригадой, транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе. Кроме того, регион получит два реанимобиля.

Поставщиками машин станут российские производители – Автозавод «ГАЗ», ООО «УАЗ», ООО «Форд Соллерс Елабуга».

Пять единиц техники будут закреплены за Тверской станцией скорой медицинской помощи. Также новые машины пополнят автопарк Бежецкой, Конаковской, Кимрской, Зубцовской, Нелидовской, Кувшиновской, Селижаровской, Пеновской, Калязинской ЦРБ, Ржевской и Вышневолоцкой станциям скорой медицинской помощи.

Обновление автопарка скорых – часть работы по повышению качества службы в Тверской области. Всего с 2016 года для службы скорой медицинской помощи Верхневолжья закуплено 76 автомобилей.

В настоящее время в Тверской области разработана «дорожная карта» по совершенствованию организации скорой помощи жителям региона. Создаётся единая диспетчерская служба скорой помощи, идёт её интеграция с Системой-112, формирование межрайонных медицинских округов. Эти меры направлены на обеспечение грамотной диспетчеризации звонков, маршрутизации «скорой», сокращение времени прибытия бригад по вызовам.

Пресс-служба Правительства Тверской области