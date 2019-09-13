В Тверской области 588 студентов получили компенсацию затрат на проезд к месту учебы

В Тверской области с начала текущего года 588 студентов получили компенсацию затрат на проезд к месту обучения. Выплата предусмотрена учащимся очной формы в начальных профессиональных, средних специальных и высших учебных заведениях Твери и области. Эта мера поддержки предоставляется иногородним студентам в возрасте до 23 лет из семей, где среднедушевой доход не превышает величину полуторакратного размера прожиточного минимума населения.

Создание комфортных условий обучения, возможностей для трудоустройства и самореализации – важные направления образовательного блока в Тверской области.

«Наша основная цель – обеспечение преемственности поколений, условий для успешной самореализации молодежи, раскрытия ее потенциала в экономической, социальной и культурной сферах», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Значимая для студентов мера поддержки – компенсация затрат за проезд. Она выплачивается в размере 100% стоимости проезда железнодорожным пригородным транспортом или автотранспортом общего пользования пригородных и междугородных маршрутов.

Компенсируется проезд один раз в месяц к месту обучения и обратно к месту жительства, либо два раза в месяц от места жительства к месту обучения, либо дважды в месяц от места обучения к месту жительства.

Общий объем финансирования, заложенный в областном бюджете на эти цели в 2019 году, составляет 4,4 млн рублей. С января по август поддержка оказана на сумму 2,4 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области