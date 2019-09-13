Отремонтированная по национальному проекту дорога «Красномайский - Фирово» в Тверской области введена в эксплуатацию

В Тверской области введена в эксплуатацию автодорога регионального значения «Красномайский – Фирово», ремонт которой проводился в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Национальные проекты реализуются в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина.

За последние три года объёмы строительства и ремонта дорог регионального значения выросли более чем в три раза – с 112,1 км в 2016-м до 339 км в 2019-м. Задача, поставленная Губернатором Игорем Руденей – поддержать эту динамику, обеспечить в последующие годы объёмы работ по ремонту региональных дорог не ниже, чем в 2019 году.

«Приведение в нормативное состояние дорожной сети является одним из стратегических приоритетов в развитии Тверской области. От этого во многом зависит инвестиционный климат. Чем лучше наши дороги, тем сильнее наша экономика», – считает Игорь Руденя.

Автомобильная дорога «Красномайский – Фирово» общей протяженностью 57,4 км проходит по территориям Вышневолоцкого городского округа и Фировского района. В 2019 году приведены в нормативное состояние 24 км дорожного полотна. На объекте выполнено фрезерование, устройство выравнивающего и верхнего слои асфальтобетонного покрытия, укрепление обочины, нанесение дорожной разметки термопластиком. В 2018 году было отремонтировано 10 километров автодороги «Красномайский - Фирово».

Автодорога «Красномайский – Фирово» - единственная трасса, которая обеспечивает транспортную доступность поселка Фирово и населенных пунктов муниципального образования. Также она связывает Фирово и федеральные трассы М10 и М11.

Кроме того, в Верхневолжье завершаются работы на других дорожных объектах, ремонт которых проводится по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это участки автодорог «Торжок – Осташков», «Осташков - Селижарово – Ржев» и «Тверь - Бежецк - Весьегонск – Устюжна» общей протяжённостью 80 км. На ремонт четырёх участков, включая дорогу «Красномайский – Фирово», из федерального бюджета направлено 1,2 млрд рублей, более 760 млн рублей – софинансирование из областного бюджета.

В рамках национального проекта ремонтируется 35 км улично-дорожной сети Твери. На это потратят более 900 млн рублей федеральных и областных средств.

Всего в 2019 году в Тверской области приводится в нормативное состояние около 550 км региональных и местных дорог.

Пресс-служба Правительства Тверской области