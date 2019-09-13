Спортивный маршрут в 10 км создан в Тверской области в рамках национального проекта «Демография»

Автономная некоммерческая организация помощи социально незащищенным группам населения «Корпус Егерей» реализовала социальный проект «Старость в радость, молодость в помощь!», направленный на популяризацию здорового образа жизни. Организация является победителем первого регионального конкурса по предоставлению грантов социально ориентированным НКО в 2019 году.

В Тверской области уделяется большое внимание содействию некоммерческим организациям, реализующим социально значимые проекты, в том числе по направлению, входящему в национальный проект «Демография» - поддержке старшего поколения.

«Если НКО занимаются работой на благо жителей области, мы это приветствуем и готовы всячески расширять сотрудничество», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В рамках социального проекта «Старость в радость, молодость в помощь!» на территории Каблуковского сельского поселения создан спортивный маршрут протяженностью 10 км для приобщения к здоровому образу жизни представителей старшего поколения и других жителей.

Благоустроенный спортивный маршрут дает возможность заниматься тренировками в шаговой доступности. Оборудовано пять остановок – «Оздоровительная», «Экологическая», «Конный двор», «Патриотическая», «Историко-православная».

21 сентября в Савватьево состоялась презентация спортивного маршрута. Также в этот день в рамках Дня села подвели итоги смотра-конкурса среди ветеранских подворий, организуемого Тверской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов.

Конкурс проходит второй год подряд и привлекает внимание всё большего количества представителей старшего поколения. В этом году в конкурсе приняли участие ветераны областного центра, посёлка Савватьево Калининского района и села Юрьево-Девичье Конаковского района – всего 18 подворий.

Пресс-служба Правительства Тверской области