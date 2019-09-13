Ставшая законопроектом инициатива Игоря Рудени об отмене штрафов для школьников за нарушения на ЕГЭ вошла в рейтинг «Губернаторская повестка»

Переход в статус федерального законопроекта инициативы губернатора Игоря Рудени об отмене штрафов в отношении школьников за нарушение порядка проведения Единого государственного экзамена отмечен в рейтинге «Губернаторская повестка» за прошедшую неделю. Об этом сообщается на сайте фонда развития общественных связей «Петербургская политика».

Напомним, Законодательное собрание Тверской области поддержало инициативу губернатора Игоря Рудени и внесло в Государственную думу РФ законопроект, которым предлагается исключить возможность штрафов в отношении школьников за умышленное нарушение порядка проведения ЕГЭ.

«Дети – это наше будущее. Я бы хотел предложить поберечь наших детей от такого давления в начале жизненного пути. Давайте наших детей больше любить, воспитывать, но не штрафами. Перенос экзамена на год, невозможность сразу поступить в вуз – это уже стресс, это уже наказание», – отметил Игорь Руденя.

Согласно действующему законодательству на участников государственной итоговой аттестации, нарушивших порядок ее проведения, накладывается штраф в соответствии с частью 4 статьи 19.30 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Штрафы для граждан составляют от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц - от 50 до 200 тысяч рублей.

«Таким образом, в отношении участника государственной итоговой аттестации, нарушившего установленный законодательством порядок ее проведения, возбуждается дело об административном правонарушении и одновременно аннулируются результаты экзамена, что приводит к двойному наказанию», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Инициатива Игоря Рудени была поддержана экспертами в отрасли образования. По их мнению, отмена штрафов позволит сделать процедуру ЕГЭ менее стрессовой для выпускников.

Рейтинг «Губернаторская повестка» составляется еженедельно фондом развития общественных связей «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс». В исследовании отмечаются ключевые инициативы, решения, поручения и заявления глав субъектов РФ.