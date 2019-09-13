В Тверской области пройдёт юбилейный музыкальный фестиваль «Музыкальная осень»

1 октября в Тверской областной академической филармонии состоится торжественное открытие 50-го фестиваля «Музыкальная осень в Твери».

«Тверская академическая областная филармония дарит нам интересные премьеры, масштабные проекты, которые уже получили признание публики, запоминающиеся встречи с выдающимися артистами и коллективами. Все это является важным вкладом в развитие культуры тверского края и всей России», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В первый день фестиваля на сцене выступит сводный фестивальный симфонический оркестр: Губернаторский камерный оркестр «Российская камерата» и группа исполнителей на медно-духовых инструментах из Москвы, а также большой сводный хор: Губернаторский камерный хор «Русский партес», концертный хор Хоровой школы мальчиков и юношей из Конаково.

Солисты: Заслуженная артистка России Татьяна Скворцова (сопрано), Лауреат премии Правительства РФ Ольга Атрохова (меццо-сопрано), солисты Государственного академического Большого театра России — Захар Ковалев (тенор), Александр Маркеев (бас). Партия органа - лауреат международных конкурсов Олеся Кравченко. Дирижер – Андрей Кружков

Также в рамках фестиваля состоятся другие концерты. 5 октября — фонограф-джаз-квартет Сергея Жилина, 6 октября — «Вселенная Баха», 9 октября — концерт к 30-летию Губернаторского камерного хора «Русский партес». 15 октября выступит лауреат международных конкурсов Владислав Косарев, 17 октября представят программу «Обаяние» к юбилею лауреата международных конкурсов Максима Сальникова.

22 октября в филармонии выступит Московский государственный академический театр танца «Гжель». 27 октября запланировано выступление Губернаторского камерного оркестра «Российская камерата» и солиста на фортепиано, Заслуженного артиста России Александра Гиндина. Дирижер –Пиотр Сулковски (Польша)

Пресс-служба Правительства Тверской области