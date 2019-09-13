Всероссийский форум молодых тележурналистов и видеоблогеров пройдёт в Тверской области

9-12 октября Тверская область во второй раз примет Всероссийский форум молодых тележурналистов и видеоблогеров «Медиаолимп-2019». Событие организовано Тверским государственным техническим университетом и Международной ассоциацией студенческого телевидения.

Форум поддержан по итогам грантового конкурса молодёжных проектов Росмолодёжи.

«Медиаолимп» — это образовательная площадка для создателей видеоконтента, которая объединит молодых тележурналистов, операторов, монтажёров, блогеров, представителей студенческих медиацентров из разных регионов России. Впервые форум прошёл в 2017 году.

В этом году творческие задания объединены общей темой – «Герои труда». Итоговые работы участников будут посвящены людям рабочих профессий. Видеоролики победителей покажут в эфире Первого студенческого телеканала, Национального образовательного телеканала «Просвещение», телеканала «Тверской проспект Регион», а также на ресурсах студенческих СМИ, молодёжных медиа.

Регистрация на форум доступна на сайте АИС «Молодежь России». Сайт проекта: mediaolimp.iast.pro.

Тверская область ежегодно становится местом проведения разных журналистских форумов.

«Журналистика - это особая профессия, с повышенной ответственностью, общественным значением и влиянием. Сегодня СМИ являются одним из важнейших институтов развития общества», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Ежегодно на территории Верхневожья проходят фестиваль районной прессы «Майские звёзды», фестиваль региональных телерадиокомпаний Центрального федерального округа «Территория хороших новостей».

В августе 2019 года в Твери прошёл VI Всероссийский фестиваль телевизионных фильмов, телевизионных и радиопрограмм «Человек и вера», организованный Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компанией (ВГТРК), её филиалом ГТРК «Тверь», Правительством Тверской области.

В нём приняли участие более 110 телерадиокомпаний из 42 регионов - Санкт-Петербурга, Астрахани, Ярославля, Пскова, Белгорода, Казани, Ставрополя и других городов.

В рамках фестиваля прошли мастер-классы от ведущих журналистов страны, дискуссионная площадка, на которой теле- и радиожурналисты обменялись опытом реализации медиапроектов. Центральным событием стала торжественная церемония награждения победителей творческого конкурса

В рамках пресс-туров для представителей СМИ из других регионов страны было организовано знакомство с историей Тверского края по туристическому маршруту «Государева дорога» с посещением Твери и Торжка, а также по маршруту «По велению души».

Пресс-служба Правительства Тверской области