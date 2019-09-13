Тверская область представила продукцию сферы строительства на выставке For Arch в Чехии

Тверская область стала участником 30-й Международной строительной выставки For Arch, которая завершилась 21 сентября в Праге (Чехия). Поездка организована Центром поддержки экспорта Тверской области.

На For Arch-2019 свои разработки в сфере строительства презентовали более 850 компаний из России, Испании, Турции, Германии, Дании, Эстонии, Финляндии, Хорватии, Нидерландов, Австрии, Польши, Швеции, Украины. Экспозиции посетили 87 тысяч человек.

Верхневолжье на выставке представляли четыре компании. Это ООО «АРТЕК-Тверь», занимающееся производством профильных систем из поливинилхлорида, ООО «ИНТех», выпускающее профилегибочное оборудование, ООО «Ржевдорс» – производитель межкомнатных дверей, ООО «2019», специализирующееся на изготовлении термоструктурных панелей для скоростного строительства.

Сегодня Тверская область является регионом, где развиваются крупные промышленные предприятия-поставщики продукции, востребованной на российских и зарубежных рынках.

19 сентября Губернатор Игорь Руденя принял участие в открытии в Твери современного цеха горячего цинкования мощностью 54 тыс. тонн российско-итальянской компании «Диэлектрические кабельные системы». Объем инвестиций в новый проект АО «ДКС» составил более 770 млн рублей.

«Открытие нового производства – большой вклад в российскую и региональную экономику. Сегодня на тверской земле реализуются задачи, которые поставил Президент России Владимир Путин, по увеличению экспорта несырьевой продукции», – сказал Игорь Руденя.

По мнению Губернатора, у Тверской области большой потенциал в наращивании и развитии экспорта услуг и товаров. На внешних рынках высоким спросом пользуется продукция предприятий машиностроительной, кожевенной, деревообрабатывающей, металлообрабатывающей и других отраслей промышленности. С 2016 года объём экспорта товаров, производимых в тверском регионе, увеличился в 1,5 раза.

Ключевые направления – вовлечение в экспортную деятельность производителей Верхневолжья, определение рынков и поиск покупателей с участием Центра поддержки экспорта, Российского экспортного центра, Торгового представительства РФ и других структур.

Благодаря комплексной работе в 2019 году организованы бизнес-миссии Тверской области в Германию, Беларусь, Армению, Азербайджан.

Пресс-служба Правительства Тверской области