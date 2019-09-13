Тверская область присоединится к Всероссийскому дню ходьбы

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6 октября в Парке Победы в Твери состоится спортивно-массовое мероприятие «Всероссийский день ходьбы». Праздник организован Международной ассоциацией «Спорт для всех» при поддержке Олимпийского совета Тверской области в рамках программы Олимпийского комитета России «Олимпийская страна».
Главная задача праздника – популяризация ходьбы как наиболее естественного и доступного вида физической активности и активного семейного отдыха, подходящего для поддержания здоровья и физической формы.
В программе — встречи с известными спортсменами, конкурсы и состязания, концертная программа и показательные выступления спортсменов, спортивные мастер-классы, сказочные персонажи и аниматоры для детей.
Участники смогут получить консультации врачей-реабилитологов и специалистов по скандинавской ходьбе.
Также на площадке мероприятия дети смогут пройти предварительное тестирование для зачисления в спортивные секции и школы олимпийского резерва.
Сбор участников — в 10:30 у центрального входа в Парк Победы.
Пресс-служба Правительства Тверской области