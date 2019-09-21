Тверской императорский дворец приглашает на встречу, посвященную известному российскому живописцу и реставратору

21 сентября в Тверском императорском дворце пройдет творческая встреча с дочерью выдающегося художника-реставратора Степана Сергеевича Чуракова – Марией Степановной Чураковой, заведующей отделом реставрации произведений станковой живописи ГосНИИР (Москва).

По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, сегодня областная картинная галерея развивается как современный музейный центр мирового уровня, вносит важный вклад в приобщение нашей молодежи к искусству, привлечение туристов на территорию Тверской области.

Мария Чуракова расскажет о творчестве известного реставратора, познакомит гостей встречи с работами мастера, представленными на выставке «Из дальних странствий возвратясь...». По завершении авторской экскурсии состоится беседа в Восточной башне дворца, где каждый желающий сможет задать вопросы о жизненном и творческом пути выдающегося живописца, графика, скульптора и реставратора.

Один из проектов картинной галереи – «Открытые мастерские», благодаря которому посетители могут заглянуть в реставрационные мастерские. Специалисты рассказывают гостям о том, как происходит восстановление живописной коллекции областной картинной галереи, о современных методах сохранения произведений.

Очередные экскурсии запланированы 27 сентября. Они посвящены реставрации масляной и темперной живописи . Телефон для записи: (4822) 34-62-43.

В этом году областная картинная галерея реализовала новую инициативу – детский образовательный проект «Лето во Дворце», его участниками в период летних каникул стали более 1500 ребят. Для школьников Верхневолжья в Тверском императорском дворце были организованы музейные игры, мастер-классы, познавательные экскурсии и интерактивные занятия. Предполагается, что проект «Лето во Дворце» станет ежегодным и будет традиционно проходить в период летних каникул.

В ноябре 2017 года по инициативе Губернатора Игоря Рудени после официального открытия отреставрированного Тверского императорского дворца стартовал областной проект «Нас пригласили во дворец». Его основная цель – приобщение школьников к истории и культуре России и тверского края.

Участниками бесплатных экскурсий стали свыше 39 тысяч школьников из всех муниципальных образований региона. В прошлом году во дворце побывали более 11900 учеников восьмых классов. В 2019 году Тверской императорской дворец посетят более 12 тысяч школьников Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области