Старшеклассники Тверской области могут заявить о своих достижениях на конкурсе «Ученик года-2019»

До 27 октября 2019 года принимаются заявки на участие школьников страны в национальном конкурсе «Ученик года», который проводится в рамках Десятилетия детства, объявленного Президентом России Владимиром Путиным. Цель конкурса – поощрение школьников, добившихся значительных результатов в научно-образовательной, культурно-творческой, спортивной и общественной деятельности. На конкурс приглашаются учащиеся 9-11 классов школ Верхневолжья.

По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, необходимо обеспечивать поддержку талантливым детям, содействовать их всестороннему развитию.

«Задача взрослых – сделать все, чтобы каждый ребёнок имел возможности для реализации своих талантов и способностей», – считает Игорь Руденя.

На конкурсе «Ученик года» предусмотрены четыре номинации. «За высокие достижения в учебной деятельности» – для призеров и победителей предметных олимпиад, участников научно-практических конференций, конкурсов исследовательских работ.

В номинации «За высокие достижения в спорте» могут принять участие призеры и победители спортивных состязаний, члены спортивных команд и физкультурных клубов.

«За высокие достижения в творческой деятельности» – эта номинация предназначена для призеров и победителей творческих фестивалей и конкурсов, участников коллективов художественной самодеятельности.

«За высокие достижения в общественной деятельности» – для активистов, организующих мероприятия общественной направленности, социальные проекты и акции, лидеров детских и молодежных общественных объединений, школьных органов самоуправления.

Победителям мероприятия (в каждой номинации) присуждается денежная премия в размере 100 тыс. рублей.

Финал конкурса состоится 13-15 марта 2020 года в Красноярске.

Подробная информация о мероприятия – на сайте www.rosdetstvo.com. Конкурс «Ученик года-2019» проводит Межрегиональный центр по делам детей и молодежи (АНО РОСДЕТСТВО) при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Пресс-служба Правительства Тверской области