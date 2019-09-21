В Калининском районе проходят соревнования по джип-триалу и трофи-рейдам

21 и 22 сентября в Калининском районе проходят 2 и 3 этапы Чемпионата Тверской области по джип-триалу, а также 3 этап Чемпионата области по трофи-рейдам. Соревнования организованы в деревне Губино. Вход на соревнования для зрителей свободный. Начало — в 11:00.

Гости смогут увидеть самые зрелищные моменты соревнований: спецучастки, подготовленные для спортсменов, расположатся в непосредственной близости от зрительской зоны.

21 сентября проводится 2 этап областного чемпионата по джип-триалу и 3 этап соревнований по трофи-рейдам. 22 сентября, в воскресенье, состоится второй день и финиш соревнований по трофи-рейдам и 3 этап Чемпионата Тверской области по джип-триалу.

Организаторами выступают клуб автомотоэкстрима CAMEx и Комитет по физической культуре и спорту Тверской области. Тверской внедорожный клуб на протяжении нескольких лет выступает организатором гонок по бездорожью, участие в которых принимают спортсмены нескольких регионов России.

Пресс-служба Правительства Тверской области