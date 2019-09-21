Всероссийский день бега «Кросс нации-2019» в Тверской области объединит более 5 тысяч любителей спорта

21 сентября на территории спортивного комплекса «Гришкино» в Калининском районе проходит региональный этап Всероссийского дня бега «Кросс нации-2019». Массовые забеги организованы в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». В областном этапе «Кросса нации» примут участие более 5 тысяч жителей региона.

«Этот яркий спортивный праздник на протяжении многих лет объединяет всю нашу страну. На старт марафона в Тверской области ежегодно выходят тысячи участников разных возрастов. Приходят семьями и трудовыми коллективами. Все они подают жителям региона личный пример здорового и активного образа жизни», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Впервые за историю проведения региональный этап «Кросса нации» проходит в деревне Гришкино Большое в Калининском районе. В 2018-м праздник бега состоялся возле Чукавино Старицкого района.

Еще одно новшество «Кросса нации» в этом году – корпоративная эстафета для команд из восьми человек, в ходе которой каждому участнику предстоит преодолеть 500-метровую дистанцию. Также пройдут забеги на 1 км, 3 км и 6 км для разных возрастных категорий, спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, спортивных семей, участников старшего возраста.

21 сентября с автовокзала города Твери организован дополнительный транспорт до Гришкино Большое. Дополнительные автобусы отправляются от автовокзала города Твери в 9:30, 10:00, 10:20

10:30 и 11:00. Обратно до автовокзала – в 14:00, 14:30, 15:00 и 15:40. Стоимость проезда в одну сторону составляет 50 рублей для всех категорий граждан.

На месте проведения кросса 21 сентября с 9:30 до 11:30 действует комиссия по допуску к соревнованиям. Для получения допуска необходимо представить документ, удостоверяющий личность, справку о медицинском допуске, полис ОМС, полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.

«Кросс нации» – большой спортивный праздник как для спортсменов, так и для зрителей. Предусмотрена культурно-развлекательная программа, встречи с ведущими спортсменами региона, торжественное награждение победителей и призеров соревнований. Лидеров «Кросса нации» ждут медали, дипломы и памятные призы от Министерства спорта Российской Федерации.

«Кросс нации» – это одно из самых масштабных по количеству участников и географическому охвату спортивных мероприятий на территории Российской Федерации. К соревнованиям допускаются граждане всех возрастов и с любым уровнем спортивной подготовки.

В этом году о готовности принять участие в мероприятии заявили все 85 регионов страны.

Пресс-служба Правительства Тверской области