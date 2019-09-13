В Тверской области проходят эко-уроки для школьников по раздельному сбору отходов

Эко-уроки для школьников по раздельному сбору отходов стартовали в Тверской области. Первое занятие для третьеклассников тверской школы №36 прошло на областной станции юных натуралистов. Проект реализуется региональным оператором в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) — ООО «Тверьспецавтохозяйство» при поддержке Правительства Тверской области.

Ребятам рассказали, какие бывают виды мусора, что из них отправлять на переработку, как продлить жизнь вещам. Школьники познакомились с опытом утилизации мусора за рубежом и узнали, что с 2019 года страна и регион начали переход на новую систему обращения с отходами.

В завершение урока ребятам раздали листовки по раздельному сбору мусора с указанием пунктов приёма вторсырья, по формированию полезных привычек, показали познавательные ролики.

Также участников урока пригласили принять участие в конкурсе творческих работ о бережном потреблении природных ресурсов, раздельном сборе мусора. Дети от 5 до 17 лет могут предоставлять свои работы до 10 октября по пяти номинациям: «Природоохранная акция», «Рисунок», «Плакат», «Литературное творчество», «Социальный ролик».

Губернатор Игорь Руденя поставил задачу создать в регионе эффективную и экологически безопасную систему раздельного сбора, переработки и утилизации мусора. Особое внимание глава региона обратил на необходимость формирования у жителей Верхневолжья культуры обращения с отходами в раннем возрасте – начиная с детского сада и школы.

Игорь Руденя поручил организовать в учреждениях образования занятия по отдельному предмету в рамках перехода на новую систему обращения с ТКО.

До 2024 года на территории Верхневолжья предполагается построить ряд современных объектов инфраструктуры по сортировке, обработке, обезвреживанию, утилизации ТКО.

В числе ключевых мероприятий – рекультивация свалок. Процесс включает обеззараживание отходов, консервацию фильтрата, возведение гидротехнических и мелиоративных сооружений, проведение ландшафтных работ, создание слоя плодородной почвы и высадку растений.

Так, к ноябрю 2020 года по национальному проекту «Экология» запланировано провести рекультивацию объектов накопленного вреда в Кимрском районе и Нелидовском городском округе, до сентября 2021 года – на 13 км Бежецкого шоссе под Тверью. Также запланировано строительство в Тверской области мусоросортировочных комплексов. Обсуждалось создание такого объекта на Бежецком шоссе.

В настоящее время в регионе устанавливаются дополнительные контейнеры для сбора отходов, разработаны стандарты мусорных площадок, закупается новый спецтранспорт, организована группа контроля по транспортированию ТКО.

Единый тариф за вывоз мусора в Тверской области установлен в размере 91,24 рубля с человека в месяц. Губернатор утвердил снижение платы граждан за вывоз мусора на 5,45% с 1 апреля 2019 года. Этот показатель остается одним из самых низких в стране. При этом от платы за вывоз мусора полностью освобождены многодетные семьи.

Пресс-служба Правительства Тверской области