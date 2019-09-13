Игорь Руденя поручил усилить в районах Тверской области муниципальный земельный контроль

20 сентября Губернатор Игорь Руденя провел заседание Межведомственной комиссии по укреплению в Тверской области налоговой дисциплины и вопросам перенайма по договорам аренды и субаренды лесных участков. Одной из тем стало повышение эффективности в регионе муниципального земельного контроля.

Игорь Руденя назвал важной задачей организацию плановой и системной деятельности по учёту земель в регионе. Губернатор подчеркнул: необходимо активизировать эту работу в муниципалитетах, со стороны глав должен быть усилен контроль за целевым использованием участков, в том числе сельскохозяйственных земель.

По информации Министерства имущественных и земельных отношений региона, в 2018 году проведены проверки соблюдения земельного законодательства в отношении почти 3000 земельных участков – на 25% больше, чем в предыдущем году. В первом полугодии 2019-го проверено свыше 1090 участков.

Мероприятия по муниципальному земельному контролю направлены на обеспечение целевого использования земель. Так, в случаях, когда сельхозугодья используются не по назначению, применяются дисциплинарные меры. В 2018 году была применена повышенная ставка земельного налога в размере 1,5% в отношении 2303 земельных участков. Дополнительные поступления в бюджет по итогам года составили 14,6 млн рублей.

В первом полугодии 2019-го повышенная ставка применена в отношении более 1000 участков, предполагаемые отчисления по итогам года составят свыше 11,6 млн рублей.

Также на заседании рассмотрены вопросы повышения эффективности добычи полезных ископаемых, развития современной материально-технической базы предприятий сферы недропользования, сохранения и воспроизводства ресурсов.

Кроме того, обсуждались вопросы перенайма лесных участков для рекреационной деятельности. В том числе, речь шла о развитии инвестиционных проектов по созданию туристской инфраструктуры в Андреапольском и Кимрском районах.

Пресс-служба Правительства Тверской области