До 2024 года в Тверской области в рамках национального проекта «Экология» планируется 11 инфраструктурных объектов в сфере обращения с отходами

В рамках национального проекта «Экология» в Тверской области до 2024 года планируется построить три современных предприятия и восемь сортировочных станций в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Два из них могут войти в программу финансовой поддержки публично-правовой компании «Российский экологический оператор». Это технопарк с сортировочным комплексом и комплекс по обработке и утилизации отходов.

Соответствующая договорённость достигнута на встрече руководства компании и представителей Правительства Тверской области. Также обсуждалась возможность финансовой поддержки при закупке техники в лизинг, установке новых контейнеров и корректировке территориальной схемы обращения с отходами.

В регионе должна быть создана эффективная и экологически безопасная система раздельного сбора мусора, сортировки и переработки вторичного сырья, утилизации твердых коммунальных отходов – такую задачу поставил Губернатор Игорь Руденя на совещании в региональном Правительстве 13 сентября.

Также в числе ключевых мероприятий перехода на новую систему обращения с ТКО – рекультивация свалок. Процесс включает обеззараживание отходов, консервацию фильтрата, возведение гидротехнических и мелиоративных сооружений, проведение ландшафтных работ, создание слоя плодородной почвы и высадку растений.

Так, к ноябрю 2020 года по национальному проекту «Экология» запланировано провести рекультивацию объектов накопленного вреда в Кимрском районе и Нелидовском городском округе, до сентября 2021 года – на 13 км Бежецкого шоссе под Тверью.

Кроме того, по мнению Игоря Рудени, очень важно развивать практику раздельного сбора мусора. Это современный подход к решению задач по переходу на новую систему обращения с ТКО, который начинается с каждого жителя региона.

Новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами внедряются в регионе с 1 января 2019 года. На территории Верхневолжья устанавливаются дополнительные контейнеры для сбора отходов, разработаны стандарты мусорных площадок, закупается новый спецтранспорт, организована группа контроля по транспортированию ТКО.

Единый тариф за вывоз мусора в Тверской области установлен в размере 91,24 рубля с человека в месяц. Губернатор утвердил снижение платы граждан за вывоз мусора на 5,45% с 1 апреля 2019 года. Этот показатель остается одним из самых низких в стране. При этом от платы за вывоз мусора полностью освобождены многодетные семьи.

Пресс-служба Правительства Тверской области