Перспективы «Цифрового государства» обсудят в Тверской области

Более 800 участников зарегистрировались на IT-форум Digital Days, который пройдет 27-28 сентября в Твери. Его основная тема – новейшие цифровые технологии и инновационные решения для предприятий. Форум проводят Правительство Тверской области и компания Accenture.

«Для нас сфера IT является важной и перспективной в связи с развитием цифровой экономики в регионе по разным направлениям: здравоохранение, образование, социальная защита, строительство, дорожное хозяйство. Кроме того, развитие IT-индустрии даст региону создание новых высокотехнологичных рабочих мест во внебюджетной сфере», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В марте этого года Игорь Руденя провёл встречу с представителями бизнеса Тверской области в сфере IT-технологий. Именно в рамках этой встречи было принято решение организовать в Твери форум о цифровой трансформации. Глава региона также выступил с инициативой разработать концепцию развития IT-индустрии в регионе.

Digital days – событие всероссийского масштаба - станет одним из ключевых инструментов в развития IT-индустрии.

В первый день форума будет работать несколько образовательных пространств. Секции «Тренды цифровизации» и «IT-компании будущего» посвящены развитию бизнеса, использованию IT-технологий в повышении производительности труда. Госслужащие на практике смогут увидеть, как сделать управление более эффективным на секции «Цифровое государство». На площадке «Новое IT-поколение» хедхантеры расскажут о том, какие навыки необходимо развивать, чтобы быть востребованным на рынке труда. А представители образовательных учреждений – как учить будущих гениев.

Во второй день форума на площадке «Цифрограм» речь будет идти об искусственном интеллекте, блокчейне и машинном чтении. Также состоится фестиваль информационных технологий NewIT Fest, который станет пространством общения IT-специалистов. Его главные темы – микросервисная архитектура, облачные технологии, agile-методология, дизайн-мышление и другие.

Спикерами форума станут ведущие представители IT сферы России и зарубежья. В том числе это руководитель Accenture Technology в РФ и Казахстане Мария Григорьева, международный консультант Макс Джексон, генеральный директор Clover Group (ГК «Ctrl2GO») Денис Лисин и другие. Опытом реализации программ цифровизации поделятся и представители тверских предприятий. В частности, на форуме выступит генеральный директор Тверского вагоностроительного завода, руководитель Тверского отделения Союза машиностроителей Андрей Соловей.

В рамках программы форума пройдет конкурс по программированию на скорость, выставка прототипов инновационных решений, презентация образовательных проектов в IT, мастер-класс по сборке роботов и другие интерактивные мероприятия.

Вход на IT-форум свободный. Посетить его можно, зарегистрировавшись на сайтах digital-days.ru, newitfest.ru.

Пресс-служба Правительства Тверской области