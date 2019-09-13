Новая модель пассажирских перевозок позволит улучшить транспортную доступность социальных объектов Твери

Внедрение новой модели пассажирских перевозок в Твери и Калининском районе позволит повысить транспортную доступность социальных объектов, сохранить текущую маршрутную сеть, скорректировать отдельные маршруты с учетом расширения зоны жилой застройки.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, реализация проекта позволит навести порядок в сегменте общественных перевозок, сделать их комфортными, безопасными и удобными для населения Тверской области.

«Мы возвращаем систему, которая была привычна и понятна для всех. Это, в первую очередь, регулируемые тарифы с соблюдением всех льгот», - считает Игорь Руденя.

В рамках новой модели будет улучшена транспортная доступность 10 социальных объектов. В частности, изменения предусматривают обеспечение связи 6-й городской больницы с поселком Химинститута, а также областного перинатального центра с вокзалами. В основу расписания по каждому маршруту закладываются часы работы предприятий, культурно-бытовых объектов и транспортных узлов.

С помощью мобильного приложения «Транспорт Верхневолжья» пассажиры получат возможность в реальном времени отслеживать передвижение каждого автобуса и формировать для себя оптимальный маршрут.

Также запланирован ряд корректировок маршрутов. Маршрут №42 соединит микрорайон Первомайский и гипермаркет «Глобус», маршрут №14 свяжет Пролетарский район и поселок Литвинки, маршрут №15 обеспечит прямое сообщение между микрорайоном Соминка, железнодорожным и автовокзалом. Будет расширена зона транспортного обслуживания 11 новых жилых комплексов (в том числе «Новый город», «Авиатор», «Радужный»), а некоторые районы будут впервые обеспечены транспортом.

Кроме того, дополнительно будут обеспечены транспортом 6 населенных пунктов в Калининском районе: Ширяково, Зеленец, Городня, Кривцово, Семеновское и Ново-Семеновское. Количество рейсов на маршрутах в Калининском районе увеличится на 20%.

Использование автобусов большей вместимости позволит увеличить общую провозную способность почти на 2 000 человек в час, до 18 000 человек в час.

Весь общественный транспорт тверского региона будет оформлен по единому стандарту. На прошлой неделе подведены итоги второго этапа голосования по выбору цветового решения для автобусов. Из десяти цветовых схем наибольшее число голосов набрала схема синего цвета. Ранее, в ходе первого этапа голосования, жители Верхневолжья выбрали логотип, который будет нанесен на новые автобусы.

Внедрить новую систему пассажирских перевозок планируется с 2020 года. На начальном этапе её планируется запустить на территории Твери и Калининского района, затем в других муниципалитетах.

В Верхневолжье начало работу государственное казенное учреждение «Организатор перевозок Тверской области». Его основные задачи – подготовка к проведению конкурентных процедур по выбору организаций-перевозчиков, контроль соблюдения расписания и заявленных объемов перевозок, применение штрафов в случае нарушений. Контроль за соблюдением расписания движения транспорта будет осуществляться в автоматическом режиме, за каждое нарушение предусмотрен штраф.

Преимуществом перехода на новую модель для жителей города также станет прозрачная тарифная политика, включающая действие льготного проезда.

Новая модель пассажирских перевозок предусматривает использование современных низкопольных автобусов, оснащенных кондиционерами и оборудованных для маломобильных пассажиров.

Готовность участвовать в реновации транспортной системы Тверской области выразила государственная корпорация развития ВЭБ.РФ. 7 июня на Петербургском международном экономическом форуме-2019 заключено соглашение о сотрудничестве между Правительством Тверской области и ВЭБ.РФ. Документ подписали Губернатор Игорь Руденя и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Реализация соглашения позволит региону провести модернизацию транспортной инфраструктуры.

Пресс-служба Правительства Тверской области