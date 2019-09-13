НАЙДИ ВРЕМЯ ДЛЯ ДОБРА!

12 сентября в стенах МБОУ СОШ № 3 г. Конаково состоялся форум «Волонтер Конаковского района», который уже во второй раз провёл молодежный центр «Иволга».

Мероприятие организовано с целью знакомства подрастающего поколения города с волонтерским движением, а также с возможностями для самореализации в этой сфере.

Для участия в форуме собрались более 100 человек из 13 школ Конаковского района и Конаковского колледжа. Почётными гостями мероприятия стали представители районной власти: глава Конаковского района Олег Лобановский, заместитель главы администрации Конаковского района Аггюль Бородина, заведующий отделом молодёжной политики, культуры и спорта Александра Федотова. Форум прошел при поддержке администрации Конаковского района, движения «Волонтеры Победы», ДЦ «Добротех», «Энел Россия», Центра НКО.

На форуме были вручены «Книжки волонтера» новым активистам движения и прошли занятия с волонтерами и с теми, кто только собирается ими стать. Это лекции, тренинги и мастер-классы. Их провели А.И.Шумакова, менеджер центра НКО (Тверь), региональный координатор ВОД «Волонтеры Победы», А.В.Лобачев, начальник ООТиПБ филиала «Конаковская ГРЭС» ПАО «Энел Россия», и И.В.Варин, руководитель направления кибербезопасности (ДЦ «Добротех»).

Благодаря волонтерскому движению в Конаковском районе проводится множество приятных и позитивных мероприятий. Волонтеры - это люди разных возрастов, но с едиными желанием и стремлением - помочь.

Такие люди не требуют ничего взамен, а просто позитивно смотрят на жизнь и ценят возможность творить добрые дела для других. И, как отметил глава района Олег Лобановский, добровольческое движение может проявлять себя абсолютно во всех сторонах жизни – было бы желание делать добро для тех, кто в нем нуждается.

Волонтёрское движение на территории Конаковского района активно развивается уже не первый год. Ведётся работа по разным направлениям: социальное, экологическое, событийное волонтёрство, в сфере культуры и туризма. Открыто местное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы».

Ежегодно участники волонтёрского движения проводят множество различных акций, помогают людям, участвуют в подготовке и проведении мероприятий, становятся участниками крупных региональных и всероссийских форумов. С каждым годом количество добровольцев в нашем районе только увеличивается, волонтерами становятся подростки и молодёжь, представители более старшего поколения, но всех их объединяет одно – желание сделать мир вокруг добрее, интереснее, чище. Добровольцы – это те люди, которые изо дня в день своим примером и действием доказывают, что каждый из нас способен на добрые дела.

Об этом на открытии форума говорил Олег Лобановский. Он отметил, что волонтёрское движение в нашей стране имеет исторические корни - на Руси всегда было принято оказывать помощь нуждающимся в ней. Он поблагодарил всех волонтёров Конаковского района, которые делают наш край лучше и добрее.

Более 20 новых волонтёров появились в Конаковском районе в этом году. Олег Владимирович вручил ещё пять волонтёрских книжек добровольцам волонтёрского движения, активным помощникам при проведении районных мероприятий и акций: Екатерине Нукиной, Ксении Сергеенко, Кириллу Щеглову, Алине Ивановой и Анастасии Богдановой.

Екатерина Нукина, новый член волонтёрского движения, инфорг конаковского поисково-спасательного отряда «Сова», рассказала, как она стала волонтером:

- Зима 2018 года. Тренировка по капоэйре. Мой тренер Денис Клементьев рассказал нам о спортивном палаточном лагере «Крылья», где он будет начальником 3 и 4 смены. Для того, чтобы туда поехать, нужно было сдать документы в молодёжный центр «Иволга», что я, собственно, и сделала. В лагере узнала, что в «Иволге» есть волонтерское движение, и я решила стать волонтером. Участвую в разных акциях, экологических, социальных. Знакомлюсь с новыми людьми, получаю много знаний и эмоций. Также в лагере к нам приезжал волонтёрский поисково-спасательный отряд «Сова». И это меня тоже безумно заинтересовало, я решилась вступить и туда. Являюсь инфоргом, распространяю информацию о пропавших людях.

Программа форума была очень насыщенной и интересной и включала в себя лекцию-обсуждение, мастер-класс и тренинги, которые организовывались молодежным центром «Иволга» при поддержке администрации Конаковского района, движения «Волонтёры Победы», добровольческого центра «ДоброТех», «Энел Россия», Центра НКО. Спикеры форума Алексей Лобачёв, Илья Варин и Анастасия Шумакова на секциях выступили перед конаковской молодёжью.

Первая секция была посвящена корпоративному волонтерству и устойчивому развитию. Ее координатором выступил Алексей Лобачев, начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности филиала «Конаковская ГРЭС» ПАО «Энел Россия». В своем выступлении «Через корпоративное волонтёрство к устойчивому развитию. Разговор на равных» он поделился с участниками форума своей историей волонтерства и рассказал, как легко можно изменить мир, добавив небольшие, простые и полезные дела к ежедневным обязанностям.

Алексей Викторович объяснил, что волонтерство бывает разное: социальное, экологическое, событийное, культурное, спортивное, медицинское, но главным остается желание быть полезным и социально активным. По его мнению, волонтерство представляет собой положительное начало для устойчивого развития местного населения, города, страны. Он отметил, что именно благодаря этому происходят экономическое развитие и социальный прогресс, а также растет осознание ответственности за окружающую среду.

Очень интересной была презентация руководителя направления кибер-безопасности добровольческого центра Тверского государственного технического университета «ДоброТех» Ильи Варина. Этот центр образован в 2007 как социальный проект «Поделись улыбкой», в 2015 году реорганизован в добровольческий центр «ДоброТех».

На данный момент «ДоброТех» работает в четырех направлениях: социальное, событийное, патриотическое, экологическое. Волонтеры центра принимают участие в крупных городских, региональных, всероссийских, международных и даже всемирных мероприятиях, а также занимаются организацией различных проектов, акций и других мероприятий, посещают интернаты и детские дома. Илья Васильевич рассказал о проекте «Фейкам.NET», который реализуется «КиберДружиной» и добровольческим центром «ДоброТех» при поддержке ГТРК Тверь на телеканале «Россия-24», а также о том, как защитить себя от мошенников в интернете и не столкнуться с возможными угрозами в социальных сетях.

Очень познавательным был тренинг федерального тренера, руководителя программ Центра НКО (г. Тверь), руководителя движения «Волонтёры Победы» в Тверской области Анастасии Шумаковой.

Тренинг назывался «Мотивация: гори, но не сгорай». Речь в тренинге шла о том, как мотивировать себя и свою команду на занятия общественной и волонтерской деятельностью.

Благодаря волонтерскому движению в Конаковском районе десятки людей получают необходимую помощь, облагораживаются заповедные зоны, при поддержке волонтеров в регионе проводится множество приятных и позитивных мероприятий. Волонтеры – это люди разных возрастов, но с едиными желанием и стремлением - помочь. Такие люди не требуют ничего взамен, а просто позитивно смотрят на жизнь и ценят возможность творить добрые дела для других. Закончился форум флешмобом. Волонтёры все вместе повторяли движения за девушками из молодёжного центра «Иволга». «С новыми силами, с новыми идеями будем продолжать делать наш мир лучше и добрее!» – девиз форума.

Людмила КИКАЛО.

Фото: М. Малахов.