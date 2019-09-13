Анонсы выходного дня, и не только

20 сентября – творческие посиделки. Мастер-класс в Конаковской межпоселенческой центральной библиотеке, Конаково, ул. Горького, 3. Начало в 16 часов.

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21 сентября. Как избежать конфликтных ситуаций. Встреча в Конаковской межпоселенческой центральной библиотеке, Конаково, ул. Горького, 3, с семейным психологом Ларисой Миловановой. Вход свободный по предварительной записи по телефону 8901 117 28 17. Начало в 13 часов.

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20 - 21 сентября – День поселка Редкино. Юбилейные торжества, посвященные 80-летию. Подробный план - в группе ВКонтакте «Редкино 24».

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21 сентября – парусная регата «Парусенок» (Конаково, акватория р. Донховки). Начало в 11 часов.

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20 - 22 сентября – Всероссийские соревнования по джиу-джитсу (отборочные к чемпионату Европы) среди мужчин и женщин, а также юниоров до 21 года и до 18 лет. «ДЮСШ единоборств» (г. Конаково, Баскакова, 20А). Начало соревнований все дни – в 10 часов.

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22 сентября – концерт группы «Белый орел» (Леонид Лютвинский). Конаково, ДК «Современник». Начало в 17 часов.

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25 сентября – День первоклассника. Конаково, ДК «Современник». Начало в 10 часов.

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26 сентября – муниципальный этап интегрированного фестиваля творчества «Путь к успеху». Конаково, ДК «Современник». Начало в 14 часов.

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27 сентября – районный праздник, посвященный Международному дню туризма. Конаковский бор. Начало в 12 часов.