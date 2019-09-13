СОВРЕМЕННО, УДОБНО, ЭФФЕКТИВНО

В Конаковском районе в рамках нацпроекта по здравоохранению работают

уже три новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАП).

Губернатор Игорь Михайлович Руденя не раз отмечал в своих выступлениях, что ключевая задача в здравоохранении на современном этапе – развитие системы диагностики и профилактики заболеваний на ранних этапах. В этих целях в прошлом году в Тверской области приняты серьезные меры по повышению доступности медицинских услуг на селе: в муниципалитетах установлено более 60 модульных ФАПов и введено в эксплуатацию 6 мобильных медицинских диагностических комплексов. Работа в этом направлении продолжена и в 2019 году.

В Конаковском районе сначала были смонтированы и введены в эксплуатацию два ФАПа – в деревнях Фёдоровское Дмитровогорского сельского поселения и Ручьи Ручьевского сельского поселения. В начале этого года еще один такой ФАП был запущен в поселке Второе Моховое Вахонинского сельского поселения.

- Быстровозводимые модульные фельдшерско-акушерские пункты – это современное решение для сельской местности, где проживают не слишком много жителей, - рассказывает Дмитрий Орлов, главный врач ГБУЗ ТО «Конаковская ЦРБ». - Во многих местах они пришли на смену медицинским пунктам, которые уже не отвечают требованиям и часто располагаются в неприспособленных помещениях, с нехваткой рабочих площадей. Проект ФАПов типовой и состоит из трех блоков - рабочего и жилого, а также энергоблока с гибридным отопительным оборудованием. Фельдшер может проживать со всеми удобствами в этом здании. Мы запустили три пункта в районе, и качество медицинского обслуживания выросло, снизилась нагрузка на амбулатории, находящиеся в административных центрах поселений. ФАПы значительно улучшают доступность первичной медицинской помощи в сельской местности.

- Фельдшерско-акушерский пункт, открытый в поселке Второе Моховое, реально снизил нагрузку на наш центральный офис, – продолжает мысль врач общей практики Вахонинской амбулатории Татьяна Александрова. – Эта территория довольно отдалена от центральной усадьбы, и теперь всем ее жителям не надо ездить к нам в амбулаторию - возможности ФАПа позволяют приблизить оказание медпомощи к жителям поселка.

Наш корреспондент выехал на место, чтобы своими глазами посмотреть на новенький моховской ФАП. Его установили неподалеку от начальной школы, в которой, кстати, до этого был расположен старый медпункт. Территория вполне ухоженна, хотя еще пока видны следы недавней стройки, все подсыпано песчаным грунтом, рядом со зданием оборудована детская площадка: качели, горка, лесенка, а также имеются велопарковка и скамейка для отдыха пациентов. Хозяйкой здесь - фельдшер Светлана Макарова, 33 года отдавшая медицине. Она аттестована по специальности «лечебное дело», начинала свой трудовой путь в Новозавидовской «скорой помощи», затем 16 лет проработала в медпункте д. Новошино и с 2012 года трудится в поселке Второе Моховое. Весной она переехала из старого медпункта в новый современный ФАП.

- Рабочая зона пункта состоит из небольшого вестибюля, где могут ожидать своей очереди пациенты, и трех кабинетов - общего приема, приема детей и женщин и процедурно-прививочного кабинета, – рассказывает Светлана Анатольевна. - Также есть и жилой блок, по площади как однокомнатная квартира с оборудованной кухней и мебелью, в энергоблоке установлен отопительный котел, во дворе на всякий случай - крытый металлический дровник. Время работы пункта – по будням, с 9 утра и до часу дня я веду прием, затем до 4 часов вечера хожу по вызовам. На прием приходят жители поселка всех возрастов, многие с детьми. Принимаем и дачников, которых в сезон у нас проживает в разы больше – никому не отказываем в медицинской помощи. За день в среднем 10 - 12 человек приходят на прием и потом не менее половины от этого числа нуждаются в приходе фельдшера на дом. Так что в среднем получается 15 - 20 человек ежедневно. В период повышения сезонной заболеваемости нагрузка увеличивается...

Пункт справляется с нагрузкой: в поселке проживают более 300 коренных жителей, из них много детей.

- До открытия фельдшерско-акушерского пункта я работала в старом медпункте, – добавляет Светлана Анатольевна. – Он располагался в здании начальной школы, и это была одна-единственная комната. Работать по сравнению с новым ФАПом там было, конечно, неудобно. Здесь условия лучше, и работать интереснее.

Остается добавить, что на настоящий момент в Тверской области существуют около 600 фельдшерско-акушерских пунктов и 61 из них был установлен в рамках национального проекта. Еще как минимум столько же планируется заменить в следующем году. Это те же модульные конструкции с водопроводом, автономным отоплением и по необходимости - жилой зоной. Также мы узнали, что конструкция ФАПов может предусматривать и помещение для аптечного пункта. Доступность самых необходимых лекарств – это тоже очень востребовано на селе. Так что есть еще куда двигаться.

Подготовил Максим

МАЛАХОВ. Фото автора.