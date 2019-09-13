КОГДА ОТКРОЮТ ШКОЛУ?

В Конаковской средней школе № 7 заканчивается ремонт.

Как известно, в силу определенных обстоятельств в средней школе № 7 затянулись ремонтные работы, которые должны были закончиться к 1 сентября. Стоит отметить, что это учебное заведение - не самое старое в городе, оно введено в эксплуатацию в 1976 году, и сейчас зданию 43 года. За это время в нём не было ни одного капитального ремонта, проводились только косметические.

На эту тему мы беседуем с исполняющим обязанности начальника управления образования администрации Конаковского района Светланой Клюшановой.

- Капитальный ремонт спорт-зала и санузлов проходит в рамках софинансирования по программе «Укрепление материально-технической базы» из регионального и местного бюджетов, - рассказала Светлана Викторовна, – и общая его сумма составляет 4250 тыс. рублей. Из них - 1402 тыс.руб. выделено из бюджета Конаковского района. Благодаря софинансированию из областного бюджета капитальных ремонтов отдельных направлений, таких, как санузлы, спортивные залы, нам в этом году удалось провести такие крупные ремонты в этой школе. В прошлые годы в школе проводились только текущие ремонты, поэтому данные вложения – самые крупные за всю историю ее существования. То есть, и объемы работ были довольно велики, спортивный зал, раздевалки, душевые, актовый зал, 12 санузлов. И здесь мы столкнулись с тем, что конаковский подрядчик ООО «Горстрой», выигрывший конкурс на капитальный ремонт санузлов в школе тем, что значительно понизил первоначальную цену контракта, провел демонтажные работы в санузлах 2, 3, 4 этажей и от дальнейших работ отказался, мотивируя тем, что надлежит выполнить дополнительные работы, не учтенные в смете. Мы были вынуждены в короткие сроки искать замену подрядчика и принимать непростое решение о том, что все обучающиеся школы 2 сентября, после торжественной линейки, посвященной началу учебного года, пошли учиться не в свои родные классы, а в классы других школ. Ученики с 1 по 5 класс - в среднюю школу № 9 г. Конаково, с 6 по 11 классы – в гимназию № 5 г. Конаково. Наше решение обусловлено тем, что необходимо было завершить ремонт без неоправданной спешки и халтуры в отсутствие образовательного процесса в школе, чтобы не подвергать детей риску.

Обучение детей проводят их родные педагоги, также было своевременно организовано школьное питание. Несмотря на возросшую на эти учебные заведения нагрузку руководство и педагогический состав этих школ справились с ситуацией, и учебный процесс не прервался и не подвергся нежелательным изменениям, хотя некоторым и пришлось учиться во вторую смену. Родители к этому отнеслись с пониманием, и жалоб от них в управление образования не поступало.

Что касается степени готовности работ, то к середине месяца в туалетах полностью заменили сантехнику и плитку, но еще не смонти рованы новые перегородки. 18 сентября было получено уведомление, что ремонтные работы санузлов на 4 этажах, которые проводила тверская организация ООО «ФриВеб», закончены. Качество ремонтных работ проверяет приёмная комиссия. Строительный контроль за качеством проводимых работ осуществляют специализированные организации ООО СТК «Татиана» (г. Тверь, руководитель Татьяна Григорьевна Борискина)и МКУ «Организация единого заказчик» МО Конаковский район (руководитель Андрей Николаевич Чаркин). Если санузлы примут в эксплуатацию, дети вернутся в родную школу уже в ближайшие дни. Ремонт спортзала уже подходит к завершению. Остается только добавить, что конт-роль за ходом капитальных ремонтных работ и приемкой их готовности осуществляет лично глава Конаковского района Олег Лобановский.