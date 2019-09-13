НАГРАДА – КОНАКОВСКОЙ ЕДДС

Единая дежурно-диспетчерская служба администрации Конаковского района – одна из лучших в Тверской области

18 сентября в Главном управлении МЧС России по Тверской области (г. Тверь) состоялось торжественное мероприятие по случаю подведения итогов проверки единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Тверской области.

Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального казённого учреждения «Организация административного обслуживания» муниципального образования «Конаковский район» награждена дипломом III степени за третье место в смотре-конкурсе на звание «Лучшая единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования» Тверской области в 2019 г. среди муниципальных районов.

Смотр-конкурс проводится ежегодно среди единых дежурно-диспетчерских служб всех муниципальных образований Тверской области (35 муниципальных районов и 8 городских округов). Непоколебимо высокий уровень профессионализма единой дежурно-диспетчерской службы администрации Конаковского района позволяет ей традиционно занимать лидирующие позиции в своём деле.