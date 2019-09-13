ВРЕМЯ.СОБЫТИЯ.ЛЮДИ

КОНКУРС ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ «РАСКРЫВАЯ СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ»

Историко-краеведческий проект газеты «Заря» «Конаково. Век двадцатый» также присоединяется к мероприятиям, посвященным 90-летнему юбилею Конаковского района, и объявляет на страницах газеты конкурс на лучшую фотографию, сопровождаемую небольшим рассказом.

Мы уверены, что практически у каждого в доме хранится фотоальбом со старыми фотографиями родных и близких. Наш проект очень часто черпает вдохновение именно из этих семейных альбомов: ведь зачастую узнать вкус времени, дух эпохи можно через незамысловатые любительские фотокарточки, на которых изображены простые люди, жители нашего района.

Поэтому покопайтесь в своих семейных альбомах. Мы думаем, там найдутся фотоснимки, которые будет интересно увидеть и читателям нашей газеты, и участникам проекта «Конаково. Век двадцатый» в социальных сетях «В Контакте» и «Одноклассники», которые находятся по адресам:

www.vk.com/oldkonakovo

www.ok.ru/konakovo.old

Присылайте свои фотографии к нам в редакцию, либо на электронный адрес газеты, или предлагайте в виде новости в группы проекта «Конаково. Век двадцатый» в соцсетях. Основные условия: фотография должна быть интересной широкому кругу читателей и обязательно сопровождаться кратким рассказом о том, что изображено на снимке и какие семейные воспоминания связаны с этим кадром.

Если конкурс, что называется, состоится, и предлагаемых материалов будет в достаточном количестве, то читатели, приславшие наиболее интересные фотографии с рассказами, будут поощрены памятными призами от «Зари».





ИНФОРМАЦИЯ ИЗ КНИГИ Г.В.ЛУБОВА «ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

КОНАКОВСКОГО ФАЯНСОВОГОЗАВОДА»

Из истории электрификации завода и города.



В 1859 году на фабрике Ауэрбаха введён в действие 1 паровой двигатель – локомобиль мощностью 8 л. с.

В 1870 году фабрика Ауэрбаха становится собственностью М.С.Кузнецова. В начале 70-х годов XIX века на заводе была установлена новая паровая машина, а в 1877 - 1878 годах уже были построены специальные здания для паровой машины, котельной, прессовой для размола массы, пущены в ход три паровых котла и две паровые машины на 25 лошадиных сил.

В 80-е годы продолжалось бурное развитие Кузнецовских фабрик. Расширялась и обновлялась фабрика в селе Кузнецово.

В 1885 году возводится новая котельная (здание снесено в 1970 году), двухэтажный корпус, где на первом этаже развернулась механическая мастерская с паровой машиной.

В 1887 году строится двух-этажное здание с огромными железобетонными подвалами для вылеживания массы. Здесь устанавливаются шаровые мельницы для мокрого помола кварца и полевого шпата, бегуны, фильтрпрессы, горизонтальные лопастные мешалки, пробивки (вибрационные сита ударного действия) и другое оборудование для приготовления массы. А сам цех получает название «Машинный». Приводы всего оборудования осуществлялись через трансмиссии, ременные и зубчатые передачи от паровой машины. (Здесь и далее годы постройки приведены по книгам учёта основных фондов, находящихся в архивах завода).

В 1890 году была пущена в действие первая электростанция.

В 1912 г. в Кузнецове открывается «Электротеатр-Синематограф». Интересна история строительства этого здания, которое сохранилось до наших дней. Оно находится на углу улиц Народная и 1-я Набережная – это здание спортивно-технического клуба РОСТО ( ДОСААФ.) За несколько лет до открытия электротеатра на ручье была построена трехэтажная башня с толстыми стенами, внутри которых находились насосы, они накачивали воду на уровень третьего этажа. Старинное оборудование сохранилось до сих пор. (Записано со слов слесаря-инструментальщика Евгения Дмитриевича Курдюкова нынешним директором спортивно-технического клуба РОСТО Андреем Борисовичем Шиловым.) Это была водонапорная башня, обеспечивавшая водой больницу. (Электротеатр и водонапорная башня не могли работать без электричества. Примечания Л. Ефремовой-Лубовой.)

В 1906 году было закончено возведение 56,5-метровой дымовой трубы для новой котельной и корпуса для паровой машины «Гопер» мощность 300 лошадиных сил. В 1912 - 13 годах устанавливаются два мощных паровых котла - «Фицнер и Гампер» производительностью по 6 тонн пара в час каждый.

В 1927 году началась реконструкция энергетического хозяйства. К этому времени на заводе было три паровых машины общей мощностью 445 л.с. и два двигателя внутреннего сгорания на 132 л.с. Первичные двигатели приводили в движение электрогенераторы общей мощностью 249 л.с., установленная мощность двадцати электродвигателей составляла 230 л.с. Остальная мощность первичных двигателей использовалась для трансмиссионных приводов рабочих машин. Этой мощности было недостаточно для дальнейшего увеличения выпуска продукции на базе совершенствования производства.

Во второй половине двадцатых годов с германской фирмой «Ланц» был заключен договор на строительство электростанции с паровым локомобильным двигателем мощностью 650 л.с. той же фирмы «Ланц» и генератором Ленинградского завода «Электросила» мощностью 510 киловатт. Доставка котла и паровой машины со станции Завидово на фабрику осуществлялась по зимней дороге на санях, в которые были впряжены 33 специально обученные тройки лошадей. Строилось кирпичное здание силовой станции (ныне в этом здании одно из отделений ремонтно-механического цеха). Монтажные работы вели немецкие специалисты и рабочие фабрики – будущие машинисты, слесари, кочегары. В 1929 году силовая станция, как её называли на фабрике, вступила в строй.

Пуск крупной по тому времени тепловой электростанции позволил электрифицировать производственные цеха, создать системы технологической вентиляции на тепловых агрегатах и приточно-вытяжной вентиляции для улучшения условий труда в пыльных и горячих цехах. Электрическое освещение пришло в рабочий поселок в 1929 г.

В 1936 году в Конаково пришел первый поезд по введенной в действие железнодорожной ветке Конаково - Решетниково.

1946 год стал переломным годом в работах по восстановлению завода. 23 октября была введена в действие по временной схеме ЛЭП-35 «Темпы-Конаково» с трансформатором 560 киловольт-ампер.

В 1965 году завершается монтаж газопровода высокого давления и приёмного оборудования для природного газа. Завод переводят на отопление газом. До этого топили торфом с торфоразработок в Шумново и 2-е Моховое.

Дополнение. До середины 60-х годов напряжение в городской сети было 127 v, но в домах с середины 50-х годов уже была бытовая техника. Пылесосы, холодильники, стиральные машины, утюги включались в сеть через самодельные трансформаторы. Свет часто отключали в связи с авариями на ЛЭП. В 1964 году, когда вступил в эксплуатацию 1 блок Конаковской ГРЭС, подача электроэнергии стала стабильной, началась массовая электрификация деревень Конаковского района.