История и современность шахматных игр в г.Конаково

Сейчас в России пытаются отвлечь детей от Интернета при помощи игры в шахматы. С 1 сентября увеличилось количество российских школ, в которых учащихся младших классов в обязательном порядке обучат игре в шахматы. Экспериментальные шахматные проекты в нескольких регионах показали хорошие результаты, и чиновники приняли решение ввести этот предмет во всех образовательных учреждениях страны. Как сообщает Минпросвещения, программы преподавания и учебники уже разработаны, повсеместно в регионах готовятся шахматные педагоги.

В нашем городе шахматные традиции очень сильны ещё с советских времён, с 1976 года у нас работает, а не просто числится шахматный клуб. Основатель клуба Борис Борисович Червонный, бывший директор ЗСК, ныне покойный. Первый директор и организатор клуба Геннадий Игнатович Столетов здравствует и ныне.

В настоящее время в помещении клуба занимается шахматная секция ДЮСШ «Олимп» Конаковского района с тренером-преподавателем по шахматам Николаем Николаевичем Лукашом. Его педагогический стаж около 10 лет. Николай Николаевич имеет звание «Спортивный судья Всероссийской категории» по шахматам. В шахматном клубе регулярно проводятся городские, районные и областные соревнования, занимаются дети и подростки из разных школ города. Ходит много и пожилых, людей среднего возраста.

Александр Сергеевич Ковалев, ветеран энергетики, старожил клуба, играет шахматы с 7 лет. Сейчас ему 82 года, но он продолжает играть в любимую игру в конаковском клубе вместе с другими ветеранами Конаковской ГРЭС.

Александр Сергеевич рассказал, что в советское время шахматы были одной из любимых игр энергетиков, они занимались шахматными баталиями в клубе «Энергетик». Шахматисты ездили на соревнования в разные города. Сейчас в шахматном клубе не так много народу, но пенсионеры собираются здесь постоянно, чтобы поиграть и пообщаться, поговорить о политике в своём тесном постоянном кругу. Для них это отдушина в повседневной жизни.

Как отметил Анатолий Михайлович Аникеев, тоже пенсионер Конаковской ГРЭС, шахматы – это интереснейшая и бесконечная многовариантная игра. Она развивает интеллект и память. Вместе с пожилыми людьми наравне с ними играет и выигрывает девятилетний Матвей Тюрин, ученик 4-А класса средней школы № 9 г. Конаково. Он пришёл в клуб в возрасте 7 лет. Его научил игре в шахматы дедушка Александр Львович Тюрин. У Матвея уже первый юношеский разряд по шахматам, он призёр и победитель соревнований по шахматам разного уровня. Игра помогает ему в учёбе, он отличник.

Также мы узнали, что в 1985 году в средней школе №1 г. Конаково были уроки по шахматам и шашкам. Как рассказала Татьяна Викторовна Клёнина, преподаватель начальных классов этой школы, в те годы она была еще ребёнком, но помнит эти уроки. И лишь потому, что их вёл Александр Александрович Баваров, добрейшей души человек. Дети его очень любили за интересные рассказы и отдыхали на его уроках.

Раньше, при СССР в шахматы играли многие, даже на улицах, сидя во дворе. Сейчас редко можно застать на улице шахматистов-любителей за игрой. Все больше детей и взрослых с различными гаджетами. Не знаю, как с уроками в школе, по-моему, с этим опоздали. Детей от Интернета уже не отвлечёшь. Но есть еще конаковцы, любящие эту интеллектуальную игру.

8 сентября в шахматном клубе ДЮСШ «Олимп» Конаковского района состоялся муниципальный турнир, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Участниками турнира стали спортсмены из г. Конаково, Конаковского района и г. Дубна.

Победили в своих возрастных группах:

среди мужчин - Александр Назаренков (г. Конаково)

среди женщин - Зоя Никитина (п. Новозавидовский)

среди юношей - Иван Елин (г. Дубна)

среди девушек - Елизавета Рядинская (Конаково).

15 сентября в городе Конаково прошёл традиционный турнир по шахматам, посвящённый памяти Б.Б.Червонного. В турнире приняли участие 69 шахматистов из Твери, Осташкова, Торжка, Ржева, Конакова, Кимр, Конаковского и Калининского районов, Клина, Дубны, Дмитрова, Дедовска и Волоколамска. Победителями стали: среди мужчин - Алексей Сидоренко (Калининский район), среди женщин - Зоя Никитина (Конаковский район), среди юношей - Алексей Гешко (г. Тверь) и среди девушек - Екатерина Неунывалова (Тверь).

Этот турнир одновременно являлся пятым этапом Кубка главы города Конаково. Победителями этапа стали Алексей Сидоренко (Калининский район) среди мужчин, Зоя Никитина (Конаковский район) среди женщин, Алексей Гешко (г. Тверь) среди юношей 2003-2006 г.р., Максим Луппов (г. Тверь) среди мальчиков и девочек 2007-2008 г.р., Максим Лашко (г. Дубна) среди мальчиков и девочек 2009-2010 г.р. и Дмитрий Федоров (г. Клин) среди мальчиков и девочек 2011 г.р. и младше.

Людмила Кикало.