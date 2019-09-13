ДЕНЬ ДЕРЕВНИ ОТМЕТИЛИ ОСЕНЬЮ



Традиции отмечать сельские праздники осенью, когда традиционно идет к завершению сбор урожая, много лет. В этом году 14 сентября свой праздник отметило Вахонинское сельское поселение.

В гости к вахонинцам, чтобы их поздравить, приехали глава Конаковского района Олег Лобановский и депутат Собрания депутатов Конаковского района Людмила Володина. В своем приветствии Олег Владимирович сказал:

- Уважаемые жители Вахонинского сельского поселения и гости Конаковского района! Разрешите мне от имени губернатора Тверской области, от администрации Конаковского района и себя лично поздравить вас с днем рождения вашей малой родины. Наверное, это самое дорогое, что у нас есть в жизни. Земля огромная, красивая и разнообразная, но мы всегда помним лавочку у нашего дома. Разрешите в этот день пожелать вам счастья, здоровья, процветания, благополучия в ваших домах и спокойствия в ваших душах, чтобы всегда был мир на нашей земле и всегда сияло солнце. Всего вам самого хорошего!

Глава района подарил на день рождения деревни Вахонино от администрации и Собрания депутатов Конаковского района для вахонинских детей швейную машинку для обучения на уроках труда. А главе Вахонинского сельского поселения Олег Лобановский вручил приветственный адрес и букет цветов.

Со словами поздравления выступила и депутат районного Собрания депутатов генеральный директор ОАО «Молоко» Людмила Володина:

- Дорогие вахонинцы! От Собрания депутатов Конаковского района поздравляю вас с праздником – Днем деревни. Мне необыкновенно радостно и приятно присутствовать сегодня на этом празднике, потому что вы мне очень близки и дороги: мой долгий трудовой путь был связан непосредственно с вахонинской землей. Здесь живут очень хорошие люди, трудолюбивые, бережно относящиеся к своей земле. Эта земля Богом хранима: здесь открыты два храма: один новый и второй - возрожденный в селе Горбасьево. И это не случайно – это закономерно. Значит, Господь хранит всех вас. Это счастье – жить на берегах нашей красавицы-Волги. Вахонинское сельское поселение – жемчужина России, лучшего места трудно найти, и все стремятся приехать сюда. Хочется отметить тех, кто для вахонинцев стал своим, земляком. Это Андрей Григорьевич Огиренко, Юрий Ефимович Шеляпин, Рами Аль-Шаер. Я их знаю много лет, они развили свой бизнес и не увозят деньги в Швейцарию, они вкладывают их здесь. Спасибо, что вы есть. Всего всем вам хорошего!

Вахонинское сельское поселение - одно из самых притягательных мест на территории Конаковского района. Площадью оно около 55 квадратных километров, и протяженность живописнейших волжских берегов – порядка 20 километров. В его состав входят 19 населенных пунктов общей численностью населения 1686 человек. Самые крупные – это деревня Вахонино, которая была образована в 1654 году. С 1970 года д. Вахонино является центральной усадьбой Вахонинского сельского поселения.

Другие крупные населенные пункты - это село Свердлово, где расположен один из старейших храмов района, деревня Новошино, поселок Второе Моховое. На территории Вахонинского сельского поселения расположены 26 садоводческих товариществ, 14 предприятий и организаций, среди которых отель-ресторан «Дафна» (с. Свердлово), госкомплекс «Завидово (база отдыха дипломатического корпуса).

В субботу, 14 сентября, здесь отмечали День деревни. Программа праздника была насыщенна и разнообразна.

На торжественном мероприятии чествовали лучших жителей. Благодарность главы Конаковского района объявлена Нине Николаевне Алферовой, главе крестьянско-фермерского хозяйства, Светлане Николаевне Иващенко, учителю начальных классов Вахонинской средней школы, Ирине Николаевне Баздревой, воспитателю Вахонинского детского сада, Ирине Михайловне Макаровой, медицинскому работнику, Валентине Викторовне Горюновой, учителю русского языка и литературы Вахонинской средней школы, Елене Николаевне Хильченко, учителю начальных классов Вахонинской средней школы, Татьяне Борисовне Лидиной, культорганизатору Вахонинского сельского Дома культуры. Почетными грамотами награждены Юлия Николаевна Руцкая, художественный руководитель Вахонинского сельского Дома культуры, Ольга Викторовна Чекменева, директор Вахонинского сельского Дома культуры.

Затем на сцену вышли председатель Совета депутатов Вахонинского сельского поселения Михаил Поляков и глава Вахонинского сельского поселения Ольга Селина. Михаил Геннадьевич сказал:

- Хочу поблагодарить всех жителей и гостей праздника за то, что вы участвуете в наших мероприятиях. Праздник поселения – вообще удивительный праздник, поскольку он объединяет всех тех, кто живет рядом, на своей малой родине. Наша земля – это место, куда хочется вернуться и где тебя всегда ждут. Этот праздник одинаково радует и детей, и взрослых. И все те дела и помыслы, которые мы за последний год воплощали, – это то, из чего складывается жизнь поселения, и в этом частичка души каждого. Это стремление сделать нашу жизнь лучше и наше стремление помочь вам – оно требует оценки. Поэтому я хочу наградить от себя лично, от администрации и Совета депутатов поселения лучших его жителей.

Почетной грамотой главы поселения за активное участие в жизни Вахонинского сельского поселения награждены Саид Нуритдинов, Анастасия Владимировна Порох, Виктория Барменкова, Владимир Скачков, Елена Ивановна Самохвалова, коллективы Вахонинского сельского Дома культуры, сельской амбулатории, Вахонинского отделения «Почты России», детcкого сада № 1 д. Вахонино, Вахонинской средней школы.

Всех односельчан поздравил с праздником предприниматель и меценат, генеральный директор ГК «Голутвинская слобода» Андрей Огиренко, связавший свою жизнь с вахонинской землей:

- Дорогие друзья! Искренне рад поздравить всех с этим удивительно хорошим праздником, который нас здесь объединил. Жалко, приехать смогли не все. В этой связи хочу сказать, что для нормального развития поселения необходима поддержка людей, которые развивают на территории свой бизнес. Я имею честь возглавлять компанию «Голутвинская слобода», мы планируем реализовать большой проект по реконструкции и реновации ряда объектов и надеемся, что ему будет дан старт в ближайшее время. Со своей стороны, мы дарим на праздник вахонинцам хороший праздничный салют и вкусный шашлык, чтобы создать всем праздничное настроение.

От «Голутвинской слободы» в качестве спонсорской помощи вручены награды подарки наиболее результативным спортсменам поселения, а затем слово взяла глава поселения Ольга Селина:

- Дорогие друзья! Мы ввели новую номинацию – «Добрые дела», и я думаю, что эту традицию мы продолжим. Спасибо тем людям, которые делают добрые дела, и сегодня мы хотим их отметить.

На сцену были приглашены депутаты Вахонинского сельского поселения, которым была выражена благодарность. Это Дмитрий Калашников за проведение креативных мероприятий в Вахонинском сельском поселении и с надеждой на дальнейшее сотрудничество. Это Валерий Поставан, директор ООО «Ресурс». Особая благодарность «за молочные реки и кисельные берега» обьявлена районному депутату Людмиле Володиной. Она первая из депутатов вкладывала свои денежные депутатские средства в вахонинские школу и детский сад. Благодарность выражена также Василию Серафимову, фермеру и депутату Геннадию Садыкову, «овощному королю Вахонинского поселения», Вячеславу Орехову за душевную щедрость. Последний, будучи в свое время главой Вахонинского поселения, он закрыл старую прожорливую котельную и установил в домах и объектах соцкультбыта экономичные газовые котлы. Благодаря этому ежегодная экономия составила несколько миллионов рублей, которые пущены на другие необходимые общепоселенческие затраты, в том числе, на благоустройство. От души поблагодарили и настоятеля одного из местных храмов отца Августина за возрождение духовной жизни. Он окормляет храм в Горбасьево. Ну и, конечно, за красивое завершение каждого деревенского праздника благодарность обьявили Андрею Огиренко. Добавим, что во многом благодаря ему на земли Вахонинского поселения вошел фестиваль «Нашествие» и оказывается большая помощь КХ «Шошинское» (председатель Василий Цапков).

С ответными словами выступили депутаты Вахонинского Совета Дмитрий Калашников и Инна Крылова. Инна Юрьевна сказала:

- Дорогие друзья, очень радостно поздравить вас с праздником. Вахонинцы впервые в этом году приняли участие в фестивале «Нашествие», они успешно выступили творческими коллективами ДК на фольклорных площадках фестиваля. Фестивалю в этом году исполнилось 20 лет. Очень трогательно, что оргкомитет фестиваля и министерство туризма Тверской области планируют сделать подобные выступления уже на постоянной основе.

Затем слово взял Дмитрий Калашников, генеральный директор «Мультимедиа холдинг», соорганизатор «Нашествия»:

- От оргкомитета «Нашествия» поздравляем вас с Днем сельского поселения. За 11 лет нашей совместной работы мы накопили с вами бесценный опыт в проведении на самом высоком уровне самого главного фестиваля нашей страны. Для нас особо ценен тот факт, что на этой гостеприимной земле фестиваль теперь провел уже большую часть своей истории. И можно назвать фестиваль нашим совместным проектом. Мы гордимся славной историей вахонинской земли и достижениями тех, кто на ней живет. Вы растете и развиваетесь с каждым годом, и мы знаем, что здесь живут неравнодушные и любящие свою родину жители. Всем жителям поселка - процветания, стабильности и, конечно же, здоровья. От лица оргкомитета «Нашествия» позвольте поздравить всех с нашим всеобщим праздником и вручить небольшую помощь сельской школе в виде комплектов оргтехники.

Затем состоялся праздничный концерт, на котором выступили не только творческие коллективы Вахонинского СДК, но и гости из других учреждений культуры района. А начался он с детского театрализованного представления. Между творческими номерами прошло награждение победителей увлекательного квеста среди детей, где главный приз - смартфон - выиграла вахонинская школьница Полина Поспелова. Также для всей детворы состоялось эффектное «Крио-Шоу», на котором настоящий маг и кудесник показывал эффектные фокусы с огнем, льдом, туманом и много еще чем. Как и было обещано, с наступлением темноты окрестности озарил фейерверк от «Голутвинской слободы». И спонсорский шашлык тоже был, и он оказался удивительно вкусным на свежем воздухе.

С днем рождения, Вахонино!

Подготовил Максим

МАЛАХОВ. Фото автора.