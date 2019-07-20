В центре Твери открыли мемориальную доску Андрею Дементьеву

20 июля в центре Твери открыли мемориальную доску, посвящённую Лауреату Государственной премии СССР, поэту Андрею Дементьеву. Памятный объект размещён на здании ректората Тверского государственного университета, где знаменитый земляк провёл первые студенческие годы. На торжественной церемонии присутствовали родные и друзья поэта, жители города, участники слёта молодых поэтов «Зелёный листок».

«Для своей малой родины - Тверской области - Андрей Дмитриевич всегда был родным человеком. Он умел и работать, и мечтать. Был журналистом, редактором, телеведущим, общественным деятелем, прекрасным отцом, мужем, товарищем. Но в первую очередь Андрей Дементьев — поэт, чьи стихи и песни знает вся страна. Память о нём, его творчестве - это память о целой эпохе», — считает Губернатор Игорь Руденя.

«Для Андрея Дмитриевича с Тверью, юностью, началом учёбы всегда были связаны очень дорогие воспоминания. Я очень благодарна региону, городу, университету, что на его родине живёт память о поэте – это самое главное», — сказала Анна Пугач-Дементьева.

«Андрей Дмитриевич так тонко чувствовал время, в котором жил, с ним было так легко общаться. Это главная черта художника – пропускать через своё сердце время. Андрей Дмитриевич был одним из них», — отметил Народный артист РФ Валерий Баринов.

На торжественном мероприятии прозвучали произведения Андрея Дементьева и песни на его стихи в исполнении почётных гостей, в том числе актёров театра «Современник», а также участников Всероссийского слёта молодых поэтов «Зелёный листок».

Слёт «Зелёный листок» ежегодно проводится в Твери по инициативе Андрея Дементьева. В этом году он стартовал 19 июля и посвящён 6-летию со дня основания Дома поэзии и Дню рождения его основателя.16 июля Андрею Дементьеву исполнился бы 91 год. Заслуженный деятель искусств, почётный гражданин Твери и Тверской области ушёл из жизни 26 июня 2018 года.

Форум «Зелёный листок» объединил более 50 молодых поэтов из 15 регионов — лауреатов и победителей одноимённого Всероссийского конкурса. В числе почётных гостей — известные поэты, редакторы литературных журналов, деятели науки: Юрий Кублановский, Павел Басинский, Геннадий Красников, Алексей Варламов и другие.

20 июля в сквере у Дома поэзии прошёл открытый микрофон, который объединил мэтров стихосложения и тех, кто только начинает свой творческий путь. Наставники провели для молодых поэтов мастер-классы.

Ключевым событием торжеств станет гала-концерт «Россия слагалась из наших имен», который состоится 20 июля в 19.00 на Театральной площади. Под открытым небом выступят звезды эстрады, театра и кино: Народный артист РФ Валерий Баринов, Заслуженная артистка РСФСР Ангелина Вовк, Евгений Дятлов, Зара, Евгений Павлов, Марк Тишман, Евгений Кунгуров, хор Сретенского монастыря, группы «Кватро» и «Республика» в сопровождении Губернаторского камерного оркестра «Российская камерата» под управлением Андрея Кружкова. В программе - произведения Андрея Дементьева и песни, написанные на его стихи.

Андрей Дементьев – один из известнейших поэтов второй половины XX века, Лауреат Государственной премии СССР, Заслуженный деятель искусств, почётный гражданин Твери и Тверской области. Его творческое наследие многогранно – от новелл до текстов к широко известным и любимым песням советской эпохи: «Баллада о матери», «Лебединая верность», «Алёнушка», «Отчий дом» и многих других.

По инициативе Андрея Дементьева в Твери в 2013 году был открыт единственный в России Дом поэзии. Андреем Дмитриевичем были заложены традиции ежегодного празднования в Твери Всемирного дня поэзии, проведения ежегодного Всероссийского конкурса молодых поэтов «Зелёный листок», который в этом году состоялся 21 марта.

2 ноября прошлого года имя Андрея Дементьева в торжественной обстановке внесли в Золотую книгу Твери, которая ведется с 2011 года. В этот же день депутаты Тверской городской Думы приняли решение о переименовании улицы Володарского в центре города в улицу Андрея Дементьева.

В ближайшее время авиационный парк ПАО «Аэрофлот» пополнит самолет с именем поэта Андрея Дмитриевича Дементьева. Решение было принято на заседании Правления компании. Обращение с инициативой о присвоении одному из воздушных судов имени нашего земляка направил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области