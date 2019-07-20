В Кесовой Горе Тверской области проходят праздничные мероприятия в честь 90-летия района

20 июля в Кесовой Горе Тверской области проходят праздничные мероприятия, посвященные 90-летию со дня образования района. Губернатор Игорь Руденя поздравил c праздником жителей муниципального образования. «Сегодня район продолжает успешное движение вперед: реализует проекты, направленные на развитие экономики, модернизацию социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. Уверен, что искренняя любовь к родной земле, настойчивость и целеустремленность помогут осуществить намеченные планы по развитию Кесовогорского района», – говорится в приветственном адресе от Игоря Рудени.

Кесова Гора – одно из древнейших сел Тверского края. Первые упоминания о Кесовой Горе связаны со сказанием о княгине Василисе Киясовской, жене нижегородского князя Андрея Константиновича. В Тверской летописи в 1371 году Кесь упоминается как волостной центр Бежецкой пятины.

В 15-м веке наряду с именованием «Киасово» стало распространяться и название «Кесово», а в 18-м прочно закрепилось название Кесова Гора.

Кесова Гора была родовой вотчиной князей Прозоровских, которые были в родстве с князьями Трубецкими, генералиссимусом А.В.Суворовым, Голицыными.

К середине ХVII века село Кесова Гора становится торговым центром между Кашином и Бежецком. Большое значение для развития торговли имела постройка в 1898 году ветки Николаевской железной дороги от станции Сонково к Москве.

Великая Отечественная война – особая страница в истории Кесовой Горы и района. Село находилось в глубоком тылу. Но здесь формировались партизанские отряды для работы в оккупированных районах. В первый год войны было призвано 2500 человек, а всего ушло на фронт 6000 кесовогорцев. На самом высоком месте села поставлен бронзовый бюст уроженцу Кесовой Горы, дважды Герою Советского Союза летчику Алексею Васильевичу Алелюхину. Кесовогорскую землю прославили еще шесть Героев Советского Союза.

Пресс-служба Правительства Тверской области