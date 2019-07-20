Игорь Руденя поздравил жителей Рамешковского района с 90-летием со дня основания муниципалитета

Торжественные мероприятия, посвящённые Дню Рамешковского района, проходят 20 июля в муниципальном центре. Посёлок Рамешки в этом году отмечает 468-летие, район – 90-летие со дня основания. Жителей и руководство территории поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«История рамешковского края насчитывает не одно столетие. Благодаря самоотверженному труду многих поколений жителей Рамешковский район является одним из наиболее перспективных муниципальных образований для реализации инвестиционных проектов в сферах сельского хозяйства, туризма, логистики», - говорится в поздравлении от имени главы региона.

В рамках спортивной программы праздника пройдёт турнир по пляжному волейболу с участием команд Рамешковского района, а также Первенство Тверской области по футболу: на поле выйдут команды «Глобус» (Рамешки) и «Планета» (Тверь).

Торжественная церемония открытия Дня Рамешковского района начнётся в 11.00 в парке посёлка. С 10.00-15.00 будет работать выставка – ярмарка изделий местных народных умельцев, в это же время пройдёт развлекательная программа для детей. С юбилеем Рамешковский район с 12.30 до 14.00 будут поздравлять творческие коллективы Твери.

Вечерняя часть праздника стартует в 20.00 на площади у Районного дома культуры. Завершится День муниципального образования в 24.00 фейерверком.

Первое упоминание о Рамешках относится к 1551 году, когда царь Иван Грозный подтвердил права Троице-Сергиева монастыря на владение населённым пунктом. Село оставалось монастырским владением до 1764 года. В XIX веке через Рамешки проходил торговый тракт Тверь—Бежецк.

В 1929 году село Рамешки стало центром Рамешковского района. В годы Великой Отечественной войны рамешковцы участвовали в строительстве оборонительных сооружений в Селижарове и под Калинином. В 1941-1942 годах в Рамешках размещался военный госпиталь.

Современный статус посёлка городского типа Рамешки получили в 1979 году.

Пресс-служба Правительства Тверской области