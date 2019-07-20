ТСАХ убрал свалки в Конаково, в том числе на территориях рядом с фестивалем «Нашествие»

В Конаковском районе в связи с размещением на территории большого количества гостей фестиваля «Нашествие», а также в результате неисполнения оператором МБУ КХ "Конаково" обязанностей по договору на транспортирование ТКО, который был заключен на год, образовалось большое количество мусорных навалов.

В связи с этим региональный оператор ООО "ТСАХ" в срочном порядке направил технику на места образовавшихся свалок. Большинство из них уже убраны, штатный режим вывоза мусора в ближайшее время будет полностью восстановлен. На данный момент от регионального оператора в Конаково задействовано 5 единиц техники, 7 единиц техники обеспечивает вывоз мусора на фестивале "Нашествие".

По факту всех образовавшихся навалов составлены акты, а в отношении МБУ КХ "Конаково" будут применены штрафные санкции.