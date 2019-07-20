Тверской регион вновь в лидерах рейтинга по реализации нацпроектов

По итогам июня Тверская область вошла в тройку лидеров медиарейтинга по упоминаемости регионов РФ в контексте исполнения майского указа Президента Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Об этом сообщается на сайте компании «Медиалогия».

Лидерами медиарейтинга стали Республика Татарстан, Краснодарский край и Тверская область. Ранее, в мае, регион также входил в ТОП-3 этого рейтинга.

В июне СМИ сообщали о визите в регион группы контроля президиума генерального совета партии «Единая Россия», которая проинспектировала реализацию национальных проектов по пяти направлениям: «Демография», «Образование», «Здравоохранение», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Культура».

Итоги инспекционной поездки члены группы обсудили на встрече с губернатором Игорем Руденей. Они отметили положительный опыт региона по созданию детских высокотехнологичных площадок, в частности технопарка «Кванториум», который работает в Верхневолжье с прошлого года. Кроме того, федеральная группа контроля подчеркнула правильность принятого в Тверской области решения не проводить оптимизацию социальных учреждений.

25 июня Игорь Руденя доложил о реализации национальных проектов в Тверской области президенту Владимиру Путину в ходе рабочей встречи.

По мнению губернатора, их исполнение - шанс для Тверской области выйти на качественно новый уровень развития.

«Наши показатели должны позиционировать регион как территорию устойчивого экономического роста, развития социальной инфраструктуры», – считает Игорь Руденя.

Напомним, что Тверская область участвует в 12 национальных проектах, по которым разработано 50 региональных составляющих.

Планируемый объем финансирования по всем нацпроектам в регионе в 2019 году составит 8,6 млрд рублей, из них 6,5 млрд рублей средства федерального бюджета, 2,1 млрд рублей – областного. В 2020 году на нацпроекты в Верхневолжье планируется направить 8,9 млрд рублей, в 2021 году – 8,3 млрд рублей.