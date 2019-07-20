В Твери открылся III Всероссийский слёт молодых поэтов «Зелёный листок»

19 июля в Твери, в единственном в России Доме поэзии, открытом по инициативе Лауреата Государственной премии СССР Андрея Дементьева, стартовал III Всероссийский слёт молодых поэтов «Зелёный листок». Форум посвящён 6-летию со дня основания Дома поэзии и Дню рождения его основателя. 16 июля Андрею Дементьеву исполнился бы 91 год. Заслуженный деятель искусств, почётный гражданин Твери и Тверской области ушёл из жизни 26 июня 2018 года.

«Для своей малой родины - Тверской области - Андрей Дмитриевич всегда был родным человеком. Он умел и работать, и мечтать. Был журналистом, редактором, телеведущим, общественным деятелем, прекрасным отцом, мужем, товарищем. Но в первую очередь Андрей Дементьев — поэт, чьи стихи и песни знает вся страна. Память о нём, его творчестве - это память о целой эпохе», — считает Губернатор Игорь Руденя.

Форум объединил молодых поэтов — лауреатов и победителей учреждённого Андреем Дементьевым Всероссийского конкурса «Зелёный листок», а также известных российских поэтов, редакторов литературных журналов. Всего в столице Верхневолжья собралось более 50 молодых поэтов из 15 регионов страны: Твери и Тверской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на -Дону, Воронежа, Брянска, Липецка, Екатеринбурга, Красноярска, Саратовской и Вологодской областей и других. Также в этом году в слёте принимают участие поэты из Белоруссии и Казахстана.

«Андрей Дмитриевич хотел, чтобы Тверь стала поэтической площадкой, чтобы здесь всегда собирались поэты со всей страны и постсоветского пространства, чтобы здесь звучали стихи и песни, чтобы Дом поэзии жил. Я надеюсь, что так и будет», - отметила вдова поэта, художественный руководитель Дома поэзии Анна Пугач-Дементьева.

В числе почётных гостей Всероссийского слёта — поэт и публицист, лауреат премии А.И. Солженицына Юрий Кублановский, литературовед Павел Басинский, доцент кафедры литературного мастерства Литературного института имени А. М. Горького Геннадий Красников, ректор Литературного института Алексей Варламов, заместитель исполнительного директора Фонда «Русский мир» Сергей Шурыгин и многие другие.

На церемонии открытия поэтического форума выступили друзья и коллеги Андрея Дементьева.

«Сегодня здесь очень не хватает Андрея Дмитриевича, но он очень много сделал для нас всех, этот сквер, этот Дом поэзии – свидетельство его любви к Твери, друзьям. Андрей Дементьев заложил фундамент, благодаря которому Дом поэзии будет жить и объединять молодых поэтов», - сказал Павел Басинский.

Участники слёта и почётные гости возложили цветы к первому в стране памятнику поэтам-шестидесятникам, на котором обозначены имена Булата Окуджавы, Андрея Вознесенского, Роберта Рождественского, Евгения Евтушенко, Беллы Ахмадулиной, Андрея Дементьева.

Также состоялась презентация нового поэтического сборника «Зеленый листок», в который вошли произведения победителей и лучших участников одноименного конкурса, прошедшего в Твери в марте текущего года.

В 18:00 в доме поэзии будет открыта выставка «Владимир Высоцкий. Страницы жизни» из фондов Государственного музея поэта. Экспозицию представит актер театра и кино Никита Высоцкий.

20 июля в сквере у Дома поэзии пройдёт открытый микрофон, который объединит мэтров стихосложения и тех, кто только начинает свой творческий путь. Наставники проведут для молодых поэтов мастер-классы.

В этот же день в Твери состоится открытие памятной доски Лауреату Государственной премии СССР, поэту Андрею Дементьеву. Она будет размещена на здании Тверского государственного университета. Андрей Дементьев с 1946-1949 года был студентом тогда ещё Калининского педагогического института.

Ключевым событием торжеств станет гала-концерт «Россия слагалась из наших имен», который состоится вечером в субботу 20 июля в 19.00 на Театральной площади. Под открытым небом выступят звезды эстрады, театра и кино: Народный артист РФ Валерий Баринов, Заслуженная артистка РСФСР Ангелина Вовк, Евгений Дятлов, Зара, Евгений Павлов, Марк Тишман, Евгений Кунгуров, хор Сретенского монастыря, группы «Кватро» и «Республика» в сопровождении Губернаторского камерного оркестра «Российская камерата» под управлением Андрея Кружкова. В программе - произведения Андрея Дементьева и песни, написанные на его стихи.

Андрей Дементьев – один из известнейших поэтов второй половины XX века, Лауреат Государственной премии СССР, Заслуженный деятель искусств, почётный гражданин Твери и Тверской области. Его творческое наследие многогранно – от новелл до текстов к широко известным и любимым песням советской эпохи: «Баллада о матери», «Лебединая верность», «Алёнушка», «Отчий дом» и многих других.

По инициативе Андрея Дементьева в Твери в 2013 году был открыт единственный в России Дом поэзии. Андреем Дмитриевичем были заложены традиции ежегодного празднования в Твери Всемирного дня поэзии, проведения ежегодного Всероссийского конкурса молодых поэтов «Зелёный листок», который в этом году состоялся 21 марта.

2 ноября прошлого года имя Андрея Дементьева в торжественной обстановке внесли в Золотую книгу Твери, которая ведется с 2011 года. В этот же день депутаты Тверской городской Думы приняли решение о переименовании улицы Володарского в центре города в улицу Андрея Дементьева.

В ближайшее время авиационный парк ПАО «Аэрофлот» пополнит самолет с именем поэта Андрея Дмитриевича Дементьева. Решение было принято на заседании Правления компании. Обращение с инициативой о присвоении одному из воздушных судов имени нашего земляка направил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области