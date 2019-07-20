Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Максатихинского района с 90-летием образования муниципалитета

20 июля в Максатихе отмечают День посёлка и 90-летие со дня основания Максатихинского района. Жителей и руководство муниципалитета поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Летопись края писалась талантливыми людьми, тружениками, которые внесли большой вклад в развитие транспортной инфраструктуры, деревообрабатывающей промышленности и сельского хозяйства. Благодаря их труду создан значительный экономический и культурный потенциал для дальнейшего развития района», - говорится в поздравлении от имени Игоря Рудени.

В рамках праздника в посёлке проходят сразу несколько спортивных соревнований: по волейболу, шахматам, футболу. В парке культуры и отдыха работают интерактивные площадки, на центральной аллее — читальный зал под открытым небом.

С 19:00 до 23:30 на площади Свободы состоится большой концерт с участием музыкальных коллективов Твери и области, а также других регионов. В 23:30 гости Дня Максатихинского района увидят праздничный фейерверк.

Официально история Максатихи берёт начало в 1545 году. Тогда же была проведена первая перепись поселения Максатиха. В 1775 году Максатиха и близлежащие земли вошли в Бежецкий уезд Тверского наместничества и к XIX веку стали одним из самых густонаселённых районов. Местные жители в основном занимались земледелием и обработкой дерева.

В начале XVIII века в 45 километрах от Максатихи был заложен монастырь Николо-Теребенская пустынь, который в настоящее время возобновил работу.

В 1870 году на территории поселения появилась железная дорога, после чего начался быстрый рост промышленного производства и торговли лесом, дёгтем, углем.

В 1929 году Максатиха получила статус посёлка городского типа. В годы Великой Отечественной войны на максатихинской земле располагались госпитали, заготавливалась древесина, выращивалось зерно для фронта. В самом муниципалитете не велись военные действия, но максатихинцы участвовали в боевых действиях. Более 11 тысяч из них были награждены орденами и медалями.