ВСЕ ВЕРТОЛЁТЫ В ГОСТИ К НАМ

В Конаковском районе начались

соревнования по вертолётному спорту.



Во вторник вечером, 16 июля на аэродроме «Конаково» состоялось торжественное открытие Чемпионата России и этапа Кубка мира по вертолётному спорту. Всех участников и гостей соревнований поздравила президент Федерации вертолётного спорта России Ирина Грушина. С приветствием к участникам соревнований обратился глава Конаковского района Олег Лобановский.

- Добрый день, дорогие друзья – сказал он. – Я уже могу так к вам обратиться, потому что с момента того, как эти соревнования получили прописку в Конаковском районе, а Федерация вертолётного спорта обустроила аэродром, вся страна узнала, что в Конаковском районе проводятся Всероссийский Чемпионат и этап Кубка мира по вертолётному спорту. И мало того - сложились прекрасные, дружеские и партнерские отношения: у нас работает кружок друзей авиации, где подросткам прививается любовь к небу и даются полезные знания. Хочу пожелать вам хорошей погоды и чистого неба, зрелищной борьбы, и чтобы число взлетов было равно числу посадок.

Олег Лобановский вручил Благодарственное письмо первому вице-президенту ФВС России, руководителю академии вертолётного спорта и абсолютному чемпиону мира Максиму Сотникову. Также письменные благодарности были вручены двум Николаям - Родионову и Бурову за участие в муниципальном гастрономическом фестивале «Верещагин СЫРFest», когда пилоты пролетели над городом с флагами.

С приветствием выступил Андрей Семёнов, заместитель председателя Совета депутатов г. Конаково. Выступила и главный судья соревнований Светлана Золкина. Право поднять флаг Российской Федерации было предоставлено победителям прошлого года - Юрию Яблокову и Константину Подойницыну. Культурную программу праздника украсили танцовщицы из ансамбля «Ритм» ДК «Современник».

Напоминаем, что в субботу и воскресенье на аэродроме «Конаково» пройдут зрелищные соревнования — 2 этап Кубка мира по вертолётным гонкам, организаторами которого являются Федерация вертолётного спорта России и Международная академия вертолётного спорта при поддержке Правительства Тверской области, Министерства туризма Тверской области, Комитета по физической культуре Тверской области, Администрации Конаковского района, ФАУ Министерства обороны РФ «ЦСКА», ВКС Российской Федерации и ДОСААФ России. Генеральный партнер: АО «Вертолёты России».

20-21 июля в небо над Тверской областью поднимутся сильнейшие вертолётные экипажи. Здесь пройдёт второй этап Кубка мира по вертолётным гонкам. Контролировать ход воздушных баталий будет Вертолётная Комиссия Международной Авиационной Федерации (CIG FAI). Судейскую коллегию возглавит судья Международной категории из Германии Лотар Олер.

Первый этап Кубка мира по вертолётным гонкам прошел в Англии. Теперь эстафету принимает Россия. Соревнования пройдут на аэродроме «Конаково», оборудованном по самым современным международным стандартам. За право обладать Кубком будут бороться 25 экипажей из Польши, Чехии, Беларуси, Украины и России – 13 «вертолётных дуэтов» в классе Masters и 12 – в General. Вертолётные гонки проводятся по двум упражнениям – «Развозка грузов» и «Слалом». Следующие этапы Кубка мира пройдут в Беларуси, Чехии и Польше.

Параллельно с этапом мирового вертолётного Кубка пройдёт и 54-й Открытый Чемпионат России по вертолётному спорту, в котором в этом году, помимо наших спортсменов, также заявлены пилоты из Польши и Чехии. Россию представят уже полюбившиеся зрителям экипажи из Москвы и Подмосковья, Самарской, Новосибирской, Саратовской и Тверской областей, ЦСКА, ВКС России, ДОСААФ.

Президент ФВС России Ирина Грушина: «Федерация вертолётного спорта России и Международная академия вертолётного спорта готовы провести международные соревнования на самом высоком уровне и гостеприимно принять в Конакове наших иностранных коллег. В этом году все поклонники вертолётного спорта смогут посмотреть прямую трансляцию на YouTube-канале нашего информационного партера FlightTV. Есть и еще одна приятная для всех нас новость. Прошлый год был ознаменован 60-летием вертолётного спорта, а в этом сезоне мы отмечаем десятилетие партнёрства с АО «Вертолёты России». За эти годы наше сотрудничество переросло в настоящую дружбу, нас объединяет любовь к вертолётам и уважение к заслугам наших спортсменов-вертолётчиков на мировой арене. Надеемся на продолжение стабильного и продуктивного партнёрства!»

20 июля 2019 г., суббота

11.00 – 12.00 - Вертолётные гонки «Слалом» - 1/2 финала

14.30 – 15.45 - Вертолётные гонки «Развозка грузов» - 1/4 финала

16.15 – 17.00 - Вертолётные гонки «Развозка грузов» - 1/2 финала

21 июля 2019г., воскресенье

10.30 – 11.15 - Вертолётные гонки «Слалом»

3-4 место и финал

11.15 – 11.30 - Показательные полёты

11.30 – 12.00 - Вертолётные гонки «Развозка грузов»

3-4 место и финал

12.45 – 13.30 - Награждение победителей 2-го этапа Кубка Мира и торжественная церемония закрытия.

* организаторы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в программу спортивного мероприятия