ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ – ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ

На прошлой неделе, а именно 12 июля, четверть века отметило старейшее предприятие Конаковского района, старожил предпринимательской деятельности – ООО «Русичи». Все это время его владельцем, идейным вдохновителем, организатором и удивительно работоспособным сотрудником №1 является основатель компании, меценат и просто отличный человек Александр МОИСЕЕВ.

Люди хорошее видят, к хорошему тянутся. Народ не обманешь. Может поэтому Александр Сергеевич уже третий срок подряд является депутатом Радченского совета депутатов, где и проживает. Является заместителем председателя Совета. Ведь первый объект в торговой сети магазинов «Моисеевский» появился именно здесь. На протяжении многих лет Александр и его коллеги являются добрыми друзьями «Зари», он несколько лет выписывает нашу газету для жителей Радченко и, поверьте, на этом его заслуги не заканчаются. Но о них – чуть позже.

Магазины «Моисеевский» хорошо знают жители нашего района, которые живут рядом с трассой «Москва-Санкт-Петербург». «Заря» неоднократно рассказывала о Александре Моисееве и его деле жизни. Казалось бы, совсем недавно на страницах нашей газеты мы отмечали 20-летие фирм. Но время летит быстро...

Александр Моисеев - родом с севера, из города Салехард. Появился он на свет в новогоднюю ночь 1960 года. Семья жила без отца, мать трудилась кассиром, в семье еще был младший брат. Помощь по дому была основной обязанностью Саши и уже с 6 класса он начал подрабатывать. Его детство - обычного советского мальчишки. Но уже тогда у парня проявились определенные таланты. Помимо учебы он играл в хоккей, а в старших классах организовал школьный ВИА, сам сочинял песни. Хоккеем, кстати, занимается до сих пор, играя в «Ночной хоккейной лиге» (НХЛ).

Служба в армии стала логическим продолжением юности. Первый год он служил в Тюмени и возил областного военкома, а на втором году рядового Моисеева перевели в Абакан. Там участвовал в учениях во взводе радиолокационной разведки. Был радистом-водителем и как отличника «боевой и политической» его демобилизовали в апреле 1980-го, в год Московской Олимпиады.

После армии устроился водителем рейсового автобуса. Причем, был самым молодым в автопарке. Подработать уже тогда был не прочь, поэтому, в свободное от рейсов время играл с друзьями-музыкантами в ресторане. Не оставлял без внимания и спорт. Еще до армии он был членом молодежного состава тюменского «Рубина», хоккейная жизнь продолжилась и после армии. Дружба со спортом, конечно, дает знать о себе и сейчас: в свои почти 60 он выглядит прекрасно: бодр, энергичен и полон сил.

Перестройка встретила нашего героя в Конаковском районе, куда он переехал вслед за матерью в конце восьмидесятых. Ведь тот, кто добивается успехов в разных областях жизни, не пропадет в любых обстоятельствах и условиях. Александр устроился в Редкинское СУ-1 водителем и сварщиком-монтажником. В 1991 году стало ясно, что просто где-то работать - значит не жить, а существовать на краю материального достатка, за которым для большинства россиян была бедность, а то и нищета. Для парня с севера такое будущее было немыслимо, ведь он отвечал не только за себя, но и за свою молодую семью. Тогда Моисеев, как и многие в те непростые времена, решил заняться бизнесом.

- Я начал кататься в Молдавию - вспоминает Александр - Туда возил парфюмерию, обратно - одежду и вино. Времена тогда начинались бандитские и приходилось выживать в буквальном смысле. Рассказывать сейчас про это смысла нет, и так известно, как жилось в те «лихие», как их теперь стали называть, времена нашим предпринимателям. Бывало всякое. Скажу только, что бизнес меня «нашел по-настоящему» в Конаковском районе. Получилось так...

В 1994 году Александру надоело мотаться челноком между двумя государствами, захотелось осесть рядом с домом. Тогда он снял в поселке Радченко небольшое помещение под продуктовую лавку, и зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью «Русичи». С этого момента и отсчитывает свой срок его детище. Забегая вперед, хочется отметить, что со временем его дело пойдет настолько хорошо, что он выкупит не только этот магазинчик, но и все большое здание, где он располагался. А помимо этого заасфальтирует и благоустроит территорию вокруг. Но на тот момент это было обычный «комок», в котором жители поселка могли купить самое необходимое: ведь тогда в Радченко невозможно было купить даже молока и хлеба. И это в поселке с прекрасной репутацией, заработанной в советские времена! На «Жигулях» Александр возил молочку из Твери, а хлеб с Конаковского хлебозавода.

- Жители оценили, ведь за этими простыми продуктами не надо было ездить в другие населенные пункты – продолжает Моисеев. – Казалось бы, в начале 90-х наступило время изобилия, дефицит пропал, но самых элементарных вещей в нашем поселке поначалу попросту не было....

Работал по 18 часов в сутки и года через три бизнес «оброс жирком», начал расширяться. Появился магазин в Городне, затем в Старомелкове, еще одна торговая точка построилась в Игуменке (к концу 90-х), а уже ближе к нынешним временам магазины появились в Озерках.

Александр рассказывает:

- Там, где я выкупал магазины, мне доставались убитые, с советских времен, «сараи», и приходилось их реконструировать, обязательно облагораживать территорию вокруг. На один асфальт уходило по несколько миллионов в тех ценах. Но я считаю так - если ты хочешь, чтобы в твой магазин ходили и делали выручку - сделай так, чтобы это было удобно и приятно...

Откуда взялось название торговой сети «Моисеевский», вроде бы ясно: по фамилии владельца. Но сам ее хозяин и про это рассказал интересно и с душой:

- Помню, сидел и голову ломал, как назвать магазин красиво и броско, чтобы народу в память врезалось? А девчонки-продавщицы и говорят: «А чего придумывать? Люди-то его давно уже «моисеевским» прозвали». В общем, это не я придумал, а народ. А раз прижилось название – то нет смысла что-то выдумывать на ровном месте. Так что теперь вывеска над каждым из наших магазинов – это практически, бренд.

Добавим, что и название фирмы-юбиляра ООО «Русичи» настолько широко не известно, как этот самый бренд. Но и «Моисеевский» и «Русичи» - это, в общем-то, понятия тождественные.

Сначала «Моисеевский» продавал только продукты питания. Потом выяснилось, что, несмотря на близость федеральной трассы, глубинка остается глубинкой и в населенных пунктах нехватает не только молока и хлеба. Идя навстречу пожеланиям, Моисеев начал возить бытовую химию, и все это расширилось в целое направление – хозяйственные товары. Постепенно к нему, в силу бурного роста частного строительства, добавились стройматериалы.

Бизнес – это не только прибыли его хозяина. Это и занятость людей. И на хлеб с маслом хватает не только самому Моисееву, но и нескольким десяткам его сотрудников, которые работают в ООО «Русичи». Многих хотелось бы назвать поименно. Прежде всего, это Светлана Кадынчук, главный бухгалтер «Русичей», которая работает здесь с первых дней основания. Из управленцев давно работают бухгалтера по направлениям: продуктовому и хозтоварам и стройматериалам – это две Светланы – Андреева и Гранина. Также по «строительному» направлению трудится бухгалтер-экономист Елена Положечникова. Логистика держится на водителях-экспедиторах Сергее Разгулине и Анваре Шукурове.

Главная профессия в торговле - это, конечно, продавец. Из них Александр Сергеевич особо отмечает Галину Долгову, Анну Панькину, Наталью Гладич, Татьяну Тимошик, Любовь Баруздину, Марину Зайцеву, Раису Штаак, Наталью Данилову, Елену Золину, Оксану Полякову, Светлану Агафонову и многих других..

Помимо работы, у Моисеева есть увлечение - хоккей. Спортивные победы в молодости дали результат и в зрелом возрасте. Как уже было сказано выше, Александр находится в хорошей физической форме и хотя и не играл с конца 80-х, в последние 10 лет возобновил тренировки. Он прекрасный вратарь и в этой ипостаси играет не за одну команду. Он говорит:

- К хоккею я вернулся сразу после того, как в Конакове построили ледовый дворец. Благодаря «Конаковскому льду» в районе произошел всплеск интереса к этому виду спорта. Для меня хоккей - отдушина в океане бизнеса. Тренируюсь с ребятами практически рядом с домом. А раньше конаковским хоккеистам приходилось ездить в Клин. Строительство новых спортивных объектов – дело хорошее. В Радченко тоже есть своя хоккейная коробка и она не простаивает в зимнее время.

Моисеев хорошо известен всем и как человек, которого в народе обычно называют «спонсором». Хотя, мы считаем, что он - настоящий меценат, покровитель, уж если не искусств, то многих начинаний в области здорового и активного образа. И уж если кто (помимо «Зари», конечно) может сказать большое спасибо за помощь – так это тренер по вольной борьбе ДЮСШ-14 Алексей Овчинников и воспитанники секции борьбы вольного стиля из Радченко. Помогать так, как помогают вольникам все эти годы, может только Моисеев. А началось все с того... впрочем, слово опять Александру:

- Дело было еще в 1994 году. В магазин зашел молодой человек, представился Алексеем и попросил помочь материально – ребят на соревнования свозить. Возможность помочь была – помог. А он потом привозит местную газету, где про меня написано... Так и началась наша дружба...

Двадцать лет Моисеев помогает борцам вольного стиля. Как спортсмен он понимает, что совершенствоваться юные борцы могут только на выезде, где есть возможность сравнения, соперничества. Помимо чисто финансовой поддержки, «Русичи» подогревают и народный интерес к борцам, было дело - вывесили на своих магазинах большие плакаты-баннеры с групповой фотографией ребят из секции.

В последние годы к борцам добавились и гребцы: видя успехи секции гребли тренера Михаила Суровцева, Александр Моисеев распространил свою меценатскую деятельность и на них.

Помогают «Русичи» в целом и людям тех поселений, где есть магазины этой организации. Одно благоустройство вокруг торговых чего стоит. А уж «оказать финансовую помощь» на проведение того же дня поселка, что в Радченко, что в Старомелково, что в Городне - это само собой разумеющееся. Зная это, у него много кто чего просит. Старается не отказывать.

Помня о том, что в современный красивый магазин покупатели охотнее ходят, он этой зимой полностью реконструировал (считай, выстроил заново) магазин в Игуменке. Как и прочие точки, он тоже теперь работает в формате самообслуживания. В торговом зале есть даже телевизионные панели, в темное время суток на самом магазине ярко светятся неоновые вывески, а площадь перед ним заасфальтирована, даже забор, который огораживает территорию магазина и тот – новый.

В жизни у Александра Моисеева не только все хорошо и с любимым делом, и со спортом, и во взаимоотношениях с земляками. Свое продолжение он оставил и в детях: у него четыре дочери и два сына. Старшей дочке уже давно за 30, а младшим двойняшкам нет еще и семи. Такое понравилось бы и губернатору Игорю Рудене – ведь он существенно большее внимание, чем его предшественники, уделяет демографической проблеме Тверской области. И успешный человек Александр Моисеев – пример из образцовых.

Коллектив «Зари» присоединяется к поздравлениям и желает Александру Сергеевичу Моисееву и его «Русичам» дальнейшего процветания! Чем больше и вкуснее пирог, которые пекут люди бизнеса, тем большее количество этого пирога достается и всем тем, кто его окружает. Если, конечно, это человек с большой буквы.

Максим МАЛАХОВ. Фото автора.