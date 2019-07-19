МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Палаточные сборы «Крылья» закрылись



В Конаковском районе прошло торжественное закрытие палаточных сборов «Крылья».

Сборы «Крылья» — это, помимо активного отдыха на природе, насыщенная обучающая и культурная программа, разноплановые конкурсы и викторины, всевозможные квесты и познавательные мероприятия, обширная спортивная программа, задушевные песни у костра, зажигательные танцы - все то, что делает летний отдых незабываемым и неповторимым.

На закрытие сборов приехали заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике Аггюль Бородина, заместитель начальника отдела молодёжной политики культуры и спорта Администрации Конаковского района Людмила Шапкина. Гости поблагодарили организаторов сборов за хорошо подготовленный отдых детей, вожатых - за отличную работу, ребятам пожелали удачного продолжения школьных каникул.

В этом году палаточные сборы проходили в четыре смены, каждая — по неделе. Порядка 150 подростков, среди которых немало и тех, чьи семьи находятся в непростой жизненной ситуации (таким и отдан приоритет при участии в палаточных сборах), отдохнули на природе, у реки с насыщенной повесткой дня. В рамках мероприятий, приуроченных к торжественному закрытию сборов, ребята и вожатые подготовили танцевальный флэш-моб, сценки из жизни, звучало много музыки и юмора. И вожатые, и ребята в импровизациях узнавали себя, так как все постановки были основаны на реальных событиях. В рамках мероприятия прошло награждение участников творческого конкурса, по условиям которого надо было оформить портрет, используя по максимуму природные материалы. Лучше всего с заданием справилась Дайана Максимова, ей и досталось первое место, на втором месте работа Ксении Жмуриной, на третьем месте Анастасия Чернышова.

Надолго запомнятся ребятам дни, прожитые в «Крыльях». Многому они научились, приобрели много полезных навыков, о многом расскажут своим сверстникам

Про школьное питание



Тема школьного питания уже освещалась на страницах газеты «Заря». Мы подробно рассказывали о критериях организации питания школьников в Конаковском районе, также публиковали интервью с директором МУП «СТЭК+», который кормил наших детей на протяжении 16 лет. Однако, в действующей схеме произошли изменения. Что именно изменилось в организации питания школьников, почему изменился поставщик услуги в нескольких школах города Конаково, мы беседуем с начальником Управления образования Конаковского района Ольгой Булгаковой.

- Ольга Юрьевна, кто занимается организацией и финансированием школьного питания?

- Согласно закону «Об образовании в Российской Федерации» организация питания является зоной ответственности образовательного учреждения. Финансирование расходов на питание осуществляется из средств муниципального и областного бюджетов.

Для учащихся с 1 по 4 классов школ Конаковского района организовано предоставление бесплатных горячих завтраков. Стоимость питания - 30 рублей в день на 1 ребенка. В Конаковском районе 3597 детей, обучающихся в начальных классах, поэтому, несмотря на небольшую сумму на одного ребенка, в объемах годового бюджета расходы составляют 16 миллионов 477 тысяч рублей.

Финансирование этих расходов производится за счет средств бюджета Конаковского района (9 миллионов 172 тысячи рублей) и средств областного бюджета Тверской области (7 миллионов 305 тысяч рублей). Доля областного бюджета в общем объеме затрат на организацию питания начальных классов составляет 45%.

Дополнительно из бюджета Конаковского района выделено 3 миллиона 822 тысячи рублей на предоставление льгот по питанию для детей из малообеспеченных семей, посещающих группы продленного дня, и детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в коррекционной школе и коррекционных классах других школ.

- Расскажите, что изменилось в организации питания наших школьников в новом учебном году?

- В Конаковском районе с 2003 года организацией питания школьников занималось муниципальное унитарное предприятие «СТЭК+». Это социально ответственное предприятие, хорошо зарекомендовавшее себя в течение длительного времени. Учредитель - администрация Конаковского района. Однако, в связи с действием федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе…» при определении поставщика продуктов или услуги по организации школьного питания используется процедура торгов. При этом главным критерием победы является цена. В результате торгов цена услуги может существенно снижаться. Выигрывает тот подрядчик, который предложит более низкую цену при тех же условиях. В результате проведения конкурсных процедур сменилась подрядная организация, обеспечивающая питание учащихся в трех школах города Конаково.

- Что это за организация?

- Победителем торгов стала ООО «Мясопродукты» из города Тверь.

- В каких именно школах ООО «Мясопродукты» будет заниматься организацией питания?

- Это три самые крупные школы города Конаково: гимназия №5, школа №7 и школа №9.

- Каким образом Управление образования будет взаимодействовать с новым поставщиком услуги?

- По итогам с выигравшей аукцион организацией, заключается муниципальный контракт. Проект муниципального контракта разработан и согласован специалистами юридического отдела администрации Конаковского района. В муниципальном контракте предусмотрена ответственность поставщика, требования к качеству продукции, сроки поставки.

- Отразится ли смена поставщика на качестве школьных обедов?

- Надеюсь, что новый поставщик будет относиться к своим обязанностям очень серьезно. Администрация Конаковского района, Управление образования, понимая, что организация питания школьников - это очень ответственное дело, учитывая п.6. Постановления Правительства РФ от 04.02.2015 №99 «Об установлении дополнительных требований к участникам закупки», рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области об ужесточении условий контрактов в части ответственности поставщика на оказание услуг общественного питания, очень требовательно отнесутся к организации, которая будет оказывать услуги по организации питания в этих трех школах города.

Постановлением администрации Конаковского района от 24.03.2016 №119 утверждено Положение об организации претензионно-исковой работы в случае поставки некачественных пищевых продуктов в образовательные учреждения. В районе контроль по организации питания осуществляется ежедневно бракеражной комиссией каждого образовательного учреждения, Управлением образования, Роспотребнадзором. Мы обязаны следить за тем, чтобы питание было качественным, чтобы оно соответствовало стандартам, рекомендованным специалистами Роспотребнадзора. Безусловно, мы все заинтересованы в том, чтобы наши школьники получали качественное питание.

- Ольга Юрьевна, вы сказали, что поставщик сменился в трех городских школах. А в остальных кто будет заниматься организацией питания?

- В настоящее время администрация Конаковского района готовит совместные торги единым лотом на организацию питания во всех остальных школах.

- Может ли случиться так, что МУП «СТЭК+» не выиграет эти торги?

- Основным критерием при проведении конкурентных процедур является цена товара и услуги. Торги может выиграть любая заявившаяся организация, предложившая более низкую цену при одинаковых условиях.

- Что произойдет с МУП «СТЭК+» ?

- На протяжении долгих лет социально ответственное предприятие МУП «СТЭК+» не имел никаких нареканий по организации школьного питания, хотя, учитывая постоянный рост цен на продукты и повышение заработной платы персоналу, организации было не просто обеспечивать питание в школах. Чтобы и в дальнейшем гарантировать качество школьных обедов, для сохранения кадров в 2020 году, на базе МУП «СТЭК+» будет создано муниципальное бюджетное учреждение, которое будет заниматься организацией школьного питания по муниципальному заданию.

- Какое отличие у муниципального бюджетного учреждения от муниципального унитарного?

- К муниципальным бюджетным учреждениям относятся детские сады, школы, клубы, библиотеки и другие организации, финансируемые из местного бюджета и имеющие местное подчинение. Местная власть является учредителем этих организаций. В основном это учреждения, которые оказывают социальные и социально-экономические услуги населению. Для выполнения этих услуг формируется муниципальное задание, на реализацию которого выделяются средства бюджета. В случае организации питания муниципальным бюджетным учреждением торги проводиться не будут, но потребуются дополнительные расходы на заработную плату штатных работников учреждения для выполнения этих услуг и работ.

Направлено письмо уполномоченному по правам ребенка на выражение позиции омбудсмена по организации питания в школах.

Без почты нам не обойтись



Почтовые работники принимали поздравления с профессиональным праздником.

В актовом зале районного отделения связи конаковские почтовики принимали поздравления от администрации Конаковского района, города Конаково, отраслевой профсоюзной организации.

На календаре знаменательных дат День почты России - один из самых молодых профессиональных праздников, хотя сама почтовая профессия возникла несколько веков назад. Более чем трехсотлетняя история почтовой службы наглядно демонстрирует ее значимость в жизни общества и страны. И по прошествии стольких лет почтовые услуги не утратили своей важности, напротив, набирают еще больше популярности среди населения. Сегодняшняя деятельность почтовой службы сама является отражением эпохи высоких информационных технологий.

В наши дни почтовая связь представляет собой мощную структуру с разветвленной сетью почтовых отделений, десятками служб, автотранспортной базой, наполненными современным оборудованием и автоматизацией. И если ветераны почты в свое время могли как о несбыточной мечте думать о современных электронных средствах почтовой связи, то теперь в их деле это повседневная реальность.

Приветственный адрес сотрудникам конаковского почтамта от имени Главы Конаковского района Олега Лобановского и председателя Собрания депутатов Конаковского района Дмитрия Щурина зачитал помощник Главы Конаковского района Видади Тахмезов: «Многое изменилось в нашей жизни за последние годы, но не изменились вы — работники почтовой службы, не изменился ваш подход к работе. Вас, по-прежнему, как дорогих гостей, ждут, особенно на селе, ждут, когда вы принесёте газеты, пенсии, квитанции. И никто кроме вас эту работу не сделает — это реальность. Порой вы являетесь той единственной нитью, которая связывает одинокого человека с миром. Огромное спасибо вам за ваш труд, за человеческое отношение к людям, за то, что и в дождь, и в снег, в любую непогоду, мы можем быть уверены, что «Почта России» выполнит свою работу на «отлично».

За добросовестный труд благодарностями Главы района награждены: почтальон 1 класса ГОПС Редкино Ольга Хохлова, оператор мобильной группы ОСП Конаковского почтамта Светлана Бусыгина, почтальон 2 класса ОПС Завидово Людмила Тупицина, начальник сельского отделения почтовой связи Завидово Анна Додонова. Из всего многочисленного коллектива конаковских почтовиков 15 работников в этот день получили почетные грамоты и благодарственные письма. Среди них почтальоны и операторы, программисты и сортировщики, менеджеры, люди других специальностей, которых объединяет профессиональный праздник – День почты России.

Подготовила Ирина Третьякова