Почетному гражданину Конаковского района Л.Р.Бронюку – 75 лет

С ЮБИЛЕЕМ!Уважаемый Леонард Романович!

Примите наши искренние поздравления с 75-летием!

Значение дорожного хозяйства, всей транспортной инфраструктуры для российской экономики и социальной сферы невозможно переоценить. Большую роль в становлении и развитии дорожной системы Конаковского района сыграло Конаковское ДРСУ, директором которого Вы были на протяжении более чем 30 лет. Ваш многолетний созидательный труд, направленный на развитие дорожной отрасли, является примером для многих. Вы знаете Конаковский район с точностью до километра, возможно, даже с точностью до метра, потому что именно под Вашим руководством создавалась сеть автомобильных дорог района. Кажется, что в районе Вас все жители знают лично. Но думаем, что это не только в Конаковском районе, а во многих и многих городах. Вас любят и уважают за талант руководителя, преданность своему делу, богатый жизненный опыт, трудолюбие и открытость. Благодарим Вас за многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, мудрость руководителя. В день Вашего юбилея от всей души желаем Вам и Вашим близким счастья и здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, исполнения всех желаний, благополучия, душевного комфорта, осуществления замыслов, вдохновения, удачи и успехов в делах.

С уважением, Глава Конаковского района О.В. Лобановский, председатель Собрания депутатов, секретарь Конаковского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.Е. Щурин, депутат ЗС Тверской области Д.И. Дородных.



БЫЛО ВРЕМЯ…



С Леонардом Романовичем Бронюком мы дружим уже больше 40 лет. И эта дружба начиналась в ту пору, когда он в марте 1978 года только-только приступил к обязанностям начальника Конаковского производственного дорожного участка № 1332. А я с августа стал корреспондентом районной газеты «Заря» с солидным – в 20 тысяч экземпляров тиражом – и выходящей три раза в неделю.

Тогда, впервые побывав в одноэтажной и более чем скромной конторе, где располагались малюсенькие кабинетики дорожного руководства, обратил внимание на две киноаппаратные установки в красном уголке. А они-то зачем, спросил.

– Фильмы работникам буду показывать, – как о чем-то крайне важном солидно сообщил Романыч. – О передовых методах дорожного строительства…

Потом выяснилось, что списанные установки Бронюк «прихватил» с собой из районной киносети, где директорствовал, перед этим успешно преодолев все ступеньки служебной лестницы, начав с простого водителя и заведующего автоклубом. И сумел вывести районную киносеть из самых отстающих в области в самые передовые.

Уже позже понял, что «прихватить» чего-нибудь, чтобы потом с пользой использовать – неотъемлемая черта бронюковской натуры. Помните гоголевского Осипа из «Ревизора»: что это? сахарные головы? веревочка? Все в коляску кладите – и головы, и веревочку… Все сгодится.

Раз пришел в кабинет дорожного начальника гонец из городской конторы общепита (была такая в советское время). С письмом: плиты им какие-то потребовались. Романыч с ним и разговаривать не стал. А мне потом пояснил: гонец ничего не решает, а я с директором договорюсь за плиты парочку-другую свиней на откорм к ним на подсобное поставить. К осени мои дорожники с мясом будут.

Бронюк ничего не упускал. И благодаря этой хозяйской жилке, азарту, с которым он взялся за дело, неприметный участок в скором времени превратился в мощное ДРСУ, которое гремело на всю страну.

В штате дорожного участка, который принял 33‑летний Бронюк, числилось 40 человек. А сеть дорог с асфальтовым покрытием в районе составляла чуть больше 40 километров. Сейчас это даже трудно представить. Но факт – в д.Ручьи в период весенней и осенней распутицы можно было добраться лишь на тракторе.

Помнится, первая моя заметка про ПДУ-1332 особого впечатления на редактора не произвела.

Понимаешь, сказал он, ну что такое дорожный участок? 40 работающих всего… Конечно, и про них не надо забывать. Но у нас и в городе, и в районе вон сколько крупных предприятий, вот о них надо писать в первую очередь…

А промышленность района тогда была, что называется, в полном расцвете: Конаковская ГРЭС, заводы мехинструмента, Завидовский экспериментально-механический, опытных машин в Радченко, Редкинский опытный, «Микроприбор», фабрики фетровая и тонкосуконная, игрушек, три строительных управления, ПМК-15, «Сельхозтехника», домостроительный комбинат с заводом крупнопанельного домостроения, строилась вторая очередь завода стальных конструкций…

Все работали с полной отдачей, выполняли планы и регулярно получали награды за победы во Всероссийском и Всесоюзном социалистическом соревновании.

Дороги в то время, конечно, не соответствовали общему уровню Конаковского района.

Сейчас думаю, ох, не оценил редактор Бронюка, читая мою первую заметку про ПДУ-1332, со свойственной обычно журналистам прозорливостью не смог предугадать, какие перемены в скором времени произойдут и в самом ПДУ, и на дорогах района.

Потом, когда в дорожном участке началась революционная реорганизация, бывать у Бронюка доводилось частенько. Встречал всегда по-деловому, охотно делился планами, рассказывал о том, что уже сделано. А я всегда поражался, ведь не было тут ничего еще совсем недавно: теплых гаражей, мастерских, самого административного здания, «КамАЗов-самосвалов в боксах, грейдеров и прочего-прочего! Еще подсобного хозяйства, теплиц, собственного асфальто-бетонного завода… Он и дом многоквартирный для своих дорожников построил.

Конечно, не по мановению волшебной палочки все вдруг появилось. На строительство собственной базы, приобретение разнообразной техники потребовалось несколько лет. Естественно, все это сказалось и на дорожной сети района. В бытность Бронюка руководителем ДРСУ сеть автомобильных дорог в районе с добротным асфальтовым покрытием увеличилась более чем в десять раз, а численность работников превышала 200 человек.

Не раз задавался вопросом: почему до Бронюка всего этого не было?

Наверно, все дело в личностях руководителей.

Мысленно давно уже разделил их на две категории: одни всецело озабочены делом, другие больше тем, как при этом выглядят. Романыча отношу исключительно к первой.

Не раз заставал его в рабочем кабинете за столом, заваленным учебниками по дорожному строительству. Вот, говорил он, образования специального не успел получить. Теперь приходится наверстывать упущенное.

И в этом он преуспел. Самолично добытые знания использовал на практике. Недаром построенные конаковскими дорожниками трассы служили по 30 и более лет. Не в пример выложенным в наши дни. А самого Бронюка не раз приглашали в Москву на отраслевые совещания как признанного теоретика и практика дорожного строительства поделиться опытом.

В начале 90‑х годов журналисты «Тверской жизни» затеяли экспедицию под названием «Глубинка». Областные газетчики Валерий Бурилов и Николай Сучков приехали сначала ко мне как к местному коллеге и другу. Показали список предприятий, где намерены побывать. Я посмотрел и даже возмутился: а где же наше ДРСУ? В ответ: - Да что там смотреть, о чем писать?

- О , вы не знаете! А на дорогу Ленинградское шоссе-Конаково обратили внимание? (тогда ее только-только капитально отремонтировали)

– Конечно! Таких в области еще не видели…

– Тогда без всяких сомнений – к Бронюку!

Впечатление на областных газетчиков и сам Романыч, и его хозяйство, которое показывал начальник лично, произвели огромное. В гостинице ДРСУ (даже и она была в свое время) журналисты проживали несколько дней и питались в столовой дорожников во время всей своей творческой командировки.

Позднее в книге под названием «Глубинка», появились очерки из всех районов области. А предисловие к книге написал тогдашний глава администрации Тверского региона Владимир Антонович Суслов, кстати, друг Романыча. Как и другие известные в Верхневолжье люди: Михаил Александрович Шестов, бывший первый секретарь Конаковского комитета, второй секретарь обкома КПСС и председатель областного Совета депутатов, заместители председателя облисполкома Владимир Генрихович Морев, Геннадий Николаевич Аксенов и Николай Иосифович Курочкин, директор Тверского дорожного фонда Владимир Георгиевич Шеин, директора Тверского стройуправления Виктор Григорьевич Костров и завода «Тверьстекло» Валентин Семенович Гулаков, Рами Аль Шаер, сирийский публицист и дипломат, президент холдинга «Эко-Тепло» Юрий Ефимович Шеляпин… Вместе с ними Леонард Романович решал возникающие производственные вопросы, проводил свободное время на охоте и рыбалке.

Недруги злословили: ну, с такими-то друзьями еще бы не жить Бронюку!

А, в принципе, кто мешал другим заводить себе влиятельных друзей?

Помнится, как-то весной, в самом начале сезона дорожных работ Романыч закручинился. Поделился со мной: битума нет, асфальт не из чего делать…

А буквально через неделю обрадованно сообщил: установку для перегонки гудрона в битум достал (с гудроном-то проблем не было). Все, решил проблему!

Не знаю, уж кто из друзей помог раздобыть эту установку. Тоже ведь непросто было.

Как-то, когда уже я порядком узнал Романыча, проникся стилем его работы, он предложил: мы уж столько с тобой вместе работаем, а еще по рюмке даже не выпили…

- А что, - легко согласился я, - можно.

И вот однажды вечером после работы мы расположились на кухне в его еще малюсенькой двухкомнатной квартире. Романыч деловито и не скупясь порезал сало крупными ломтями, лук, затем пошарил под столом и … достал трехлитровую банку самогонки.

«Вот, - сказал он, - с моей родины, с Винницы недавно привез. Качество отличное! Попробуешь, скажешь»…

Ничего себе «по рюмке», подумал я. Но, забегая вперед, скажу, что в банке потом осталось много больше двух третей содержимого. Мы больше разговоры разговаривали. Он о своем - о дорогах, районном начальстве, которое не упустит случая воткнуть палку в колеса, не даст развернуться, как трудно доставать технику и материалы, я – о своем журналистском.

И тогда окончательно понял, что Леонард Романович Бронюк удивительно похож на литературного героя известного в советскую пору публициста и писателя Георгия Радова. В свое время на факультете журналистики нам настоятельно рекомендовали изучать творчество ведущих советских публицистов и тем самым обогащать себя их опытом. В числе мэтров отечественной журналистики называлась и фамилия Радова.

В те времена удалось купить и его однотомник «Друг мой Антон Прокофьевич». В сборник была включена одноименная повесть о директоре совхоза-миллионера тогда еще советского Ставрополья. Выписан он с исключительной симпатией автора - хозяйственный, рачительный, изворотливый и предприимчивый,

Словом, не упускающий своего. При каждом удобном случае делающий приобретения для своего совхоза и людей, работающих в нем. Даже не совсем обычными методами, опережая своих менее расторопных коллег. И совхоз гремел. Так и Бронюк создавал Конаковское ДРСУ и на совесть строил дороги.

И ДРСУ гремело, и дороги признавались лучшими в области.

В процветающей Америке говорят: «Доллар катится по дороге, надо только найти способ его подобрать». Конаковское ДРСУ построило в районе разветвленную сеть добротных автомобильных дорог, чем, в принципе, обеспечило надежную основу для его всестороннего экономического развития… А вот сумели ли у нас подобрать катящиеся по дорогам рубли? Пусть об этом судят другие.

Остается только сожалеть, что время Бронюка, рачительного хозяина и умного руководителя (эффективного менеджера, как сейчас бы его обозвали) прошло. И Конаковского ДРСУ больше нет.

М.МИХАЙЛОВСКИЙ.