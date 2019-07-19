КОНАКОВСКИЙ БОР: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА...

В прошлом номере «Зари» мы писали о том, что много говорится о конаковском боре, как о природной жемчужине нашего города и района, но мало упоминается о его ценности с точки зрения краеведения.

В большой статье нашего краеведа Геннадия Лубова, которую «Заря» опубликовала еще в далеком 1990 году, рассказывается об истории нашего бора и о том, какие проблемы для него были характерны во времена заката социализма. Мы обещали ее опубликовать. В этом номере мы это делаем. Статья выходит под нашей традиционной историко-краеведческой рубрикой «Конаково. Век двадцатый».

Ее интересно прочитать и сравнить то время со временем нынешним. Некоторые проблемы перекликаются с проблемами века 21-го и понимаешь, что они, в общем-то вечны. Вспоминается «Заря» еще довоенных лет (тридцатых годов прошлого века), где писалось о том, что несознательные граждане катаются по бору на телегах с лошадьми и губят корни вековых сосен, а козы, которых нерадивые хозяева выпускают пастись по лужайкам бора, обдирают кору с деревьев и кустарников. Телеги сменились на машины, и проблема долгое время оставалась. Но уже несколько лет свободный въезд транспорта на территорию конаковского бора ограничен и радует, что эта проблема с известными допущениями, но решена. Но остаются и другие недостатки, которые еще предстоит исправить. Думаем, что от темы краеведения «Заря» в наших публикациях перейдет к дням сегодняшним. Конаковский бор стоит того, чтобы про него писать.

РОДНОЕ И БЛИЗКОЕ: КОНАКОВСКИЙ БОР



Одной из самых значительных достопримечательностей города Конаково считается старинный бор. Борами на Руси исстари называли лесные массивы, в которых основной лесообразующей породой была сосна.

Со всех концов города и со стороны Волжского моря - отовсюду видна таинственная темно-зеленая зубчатая стена конаковского бора. Когда входишь в его тенистые чащи, кажется, что погружаешься в дремучую вечность. Птичье многоголосье - летом, звенящая тишина – зимой и наполненный пьянящим ароматом целительный сосновый воздух окружают тебя, успокаивают, убаюкивают, отвлекают от забот земных. И чувствуешь, как новые силы вливаются в тебя, и хочется жить, жить долго, как живет этот бор.

А сколько же лет? Сколько веков украшает наши окрестности это неповторимое зеленое чудо природы? С незапамятных времен по высокому правому берегу Волги на песчаном междуречье Донховки и Сучка - это около двух километров - и примерно на 800 метров от берегов Волги раскинул свои чащи великолепный бор. Его рождение уходит в далекие глубины истории.

Сколько я помню себя, а это уже далеко за 60 лет, бор каким был, таким и остается. Правда, восточную опушку «деловые» люди отодвинули за это время метров на семьдесят в сторону Волги, да врезали между вековыми деревьями дома и домишки, чтобы через десяток лет погубить еще несколько десятков метров бора.

Лесоводы говорят, что сосны в хороших условиях живут до 400 лет, а отдельные деревья доживают и до пяти веков. Только за первые сто лет на питательных землях сосна вымахивает до 46 метров высоты и утолщается до одного метра в диаметре. В нашем бору немало деревьев, которые и вдвоем не обхватишь, а высота их такая, что поднимешь голову - шапка валится. По официальным данным местного Вяземского лесничества, в бору есть сосны 150-летнего возраста.

А вот на пне умершей не своей смертью, конечно, сосны в начале Старобазарного переулка - лет десять тому назад это было - дотошные жители попытались пересчитать годовые кольца: их оказалось более 900. И таких деревьев в северо-восточной части бора немало.

А исторические документы говорят, что временное начало бора уходит в еще более глубокую древность. На геометрическом специальном плане межевания земель при покупке фабрикантом А.Я.Ауэрбахом сельца Кузнецово уездный землемер летом 1828 года на месте современного бора учинил надпись «строевой сосновый лесъ», а условными знаками отметил, что лес этот спелый, т.е. стоял он на сей земле к моменту исполнения плана не менее века.

Есть еще на этом плане приписка о том, что составлен он на основании межевых документов 1770 года. Иными словами, время возникновения бора отодвигается в исторические глубины еще лет на 150. А такие боры с Петровских времен были на строгом государственном учете и могли использоваться только с дозволения Корабельной коллегии - не напрасно же их называли наши предки «корабельными рощами».

Согласно указанному выше плану наш бор в начале прошлого века в северной своей части простирался от устья Костихинского ручья (это тот ручей, который и сегодня рассекает бор от дороги на улицу Зеленый бор и впадает в водохранилище западнее зданий РСУ жилья и мебели) по краю поймы речки «Дохновки» (именно так обозначена на том плане наша Донховка) до точки против деревни Александрова, откуда поворачивал на юг и шел метрах в 50 восточнее современной улицы 1-я Набережная до Старобазарного переулка, где снова поворачивал на запад до линии современной улицы Свободы. Далее вдоль ул. Свободы опушка бора шла к югу и в районе нынешней Народной улицы поворачивала на юго-запад до современной ул. Первомайская, откуда уходила в южном направлении за пределы владений Ауэрбаха.

Таким образом, двести лет тому назад вся северная часть левобережья Конакова, включая акваторию лодочной стоянки и часть водохранилища до старого русла Донховки, была занята лесным массивом и лишь небольшая полоска земли вдоль поймы Донховки шириной от 100 до 150 (200-300) метров и длиной 400 саженей была занята пашней и кустарником. На эту территорию в 1826-1829 годах были перевезены производственные здания фаянсового завода Ауэрбаха. На почтовой открытке, выпущенной Российским почтовым ведомством в начале XX века, где изображен уголок Почтовой улицы села Кузнецово, видно, что зубчатая стена нашего бора за XIX столетие оттеснена к западу от линии улицы Свободы по меньшей мере метров на 70.

Еще более интенсивно уничтожение бора происходило в первой половине нашего века. В первое десятилетие после Великой Октябрьской социалистической революции новые хозяева сочли возможным на опушке бора, т. е. в наиболее здоровом месте заводского поселка начать строительство индивидуальных домов рабочих.

Так в середине 1920-х годов улица Первомайская и опушка бора были отнесены к западу еще метров на 50. И кроме того, часть домов улицы врезалась в глубь бора еще метров на 60-70.

В это же время было запланировано проложить дорогу с твердым покрытием от села Никольское на Сучках до Скрылева и далее на Корчеву. Проект уже начал осуществляться, и через бор от рыбозавода до Донховки примерно в 150 метрах от берега Волги была прорублена широкая просека. Но в связи со строительством канала Москва-Волга прокладка дороги была прекращена, а на месте просеки в северной ее части позднее был возведен стадион. Остальная часть самосевом заросла молодым сосняком, возраст которого теперь подходит к 65 годам.

Еще более жестоко и беспощадно обошлись конаковцы с бором в конце 1920-х годов, когда началось строительство нового здания рабочего клуба им. В.В. Воровского (ныне Дворец культуры и техники им. Воровского фаянсового завода). Для площадки под его строительство вырубили десятки крепких и здоровых сосен. И сейчас у Дворца культуры и техники живым укором нашему бескультурью и экологической неграмотности стоят вековые сосны с ободранной корой и оголенными корнями и потихоньку умирают на глазах неблагодарных горожан, которым эти сосны несли здоровье и жизненные силы.

Бесчисленное количество деревьев на опушке бора в 1935-1936 гг. спилили для размещения домов, которые перевозились в Конаково из зоны затопления, а также для строительства двух двухэтажных жилых домов водников и судоремонтных мастерских открытого в 1937 году затона для межнавигационного отстоя судов пароходства «Москва-Волга». Здесь в зону затопления попало и было свалено около трех гектаров спелого сосняка (вся площадь акватории современной лодочной стоянки до Костихинского ручья).

Таким образом, строения города Конаково, словно клетки раковой опухоли, проникали в лесной массив, постепенно и беспощадно уничтожая его невосстановимую красоту и ничем не заменимую экологическую полезность для человека.

Еще более варварское и антиэкологическое решение против бора было осуществлено в 1960-х годах той организацией, которая поставлена для охраны и умножения достоинств бора, этого бесценного народного достояния – Конаковским мехлесхозом (поистине, своя рука - владыка), который, используя свою ведомственную власть и, конечно, не без согласия властей городских, вырубил несколько гектаров бора к югу от дороги на рыбозавод, развернул на сосновой вырубке склад лесоматериалов и возвел производственные постройки.

Деятельность промбазы мехлесхоза приносит постоянный и непоправимый ущерб бору, поскольку на этой площади проводится захоронение отходов производства. Отходы гниют, а продукты гниения с грунтовыми водами попадают в Костихинский ручей и сбрасываются в Донховку. Я до сих пор никак не могу понять мотивы руководителей мехлесхоза и города, когда принималось это решение. Ведь для обеспечения работы сюда нужно везти древесину в длинномерных хлыстах через весь город, а после обработки лесоматериалы снова через весь город перевозить на погрузочную площадку железной дороги.

Ошибка была совершена давно. Но исправить ее необходимо теперь, не откладывая в долгий ящик. Наш долг - площадку мехлесхоза в бору закрыть, производственные постройки вывести куда-нибудь подальше от бора и поближе к транспортным магистралям, а на освободившейся площади посадить сосняк. Это нужно для того, чтобы потомки на считали нас безумцами и варварами. Если мы этого на сделаем, будет прецедент будущему поколению для оправдания дальнейших преступлений перед бором, перед природой, перед человеком.

И уже в наше время, в середине 1980-х годов, много здоровых сосен и елей без какой-либо необходимости было испорчено и уничтожено, когда прокладывали дорогу с твердым покрытием от Первомайской улицы до улицы Зеленый бор.

Я подробно рассказываю о том, как в разное время за последние без малого два века деятельность некомпетентных и эгоистичных людей наносила удары жемчужине Верхневолжья - конаковскому бору, потому что сейчас, в конце XX века, когда все здравомыслящие люди поднимают голос в защиту каждого деревца, каждого кустика, руководители города вынашивают план застройки Первомайской улицы многоэтажными домами почти вплотную к восточной опушке конаковского бора.

Все мы отлично понимаем, что при нашей безалаберности и неорганизованности такое крупное строительство, хотим мы этого или нет, приведёт к гибели ещё нескольких гектаров бесценного и невосполнимого богатства нашей природы.

Во имя чего? Во имя создания суперкомфортной гигиенической зоны (как же – окна домов смотрят в сосновый лес!) для небольшой, возможно даже не конаковской, группы жителей?

Во имя того, чтобы навести псевдоархитектурный лоск на старую часть города?

Не слишком ли дорогая цена за такие, с позволения сказать, блага?

И хочется во весь голос крикнуть лозунг, родственный лозунгам первых лет нашей революции: «Руки прочь от конаковского бора!».

Уже давно экологически мыслящие горожане требуют вывода с территории бора промбазы РСУ жилья и мебели. Это предприятие, размещенное на месте бывших судоремонтных мастерских, не имеет дорожного выхода на городские магистрали, а подвозка материалов и вывозка готовой продукции идет по временной грунтовой дороге, извивающейся между деревьями. В результате чего тяжелые машины разбивают лесную почву, повреждают корневую систему, сдирают кору с деревьев, заливают почву нефтепродуктами. А для строительства дороги с твердым покрытием необходима вырубка просеки через наиболее ценную часть бора, что допущено быть не может.

Такая же дорога необходима, для транспортного обслуживания лодочной стоянки, если ее сохранить на существующем сейчас месте. Поэтому рано или поздно придется вырубать несколько десятков спелых деревьев.

Но это в будущем, а сейчас к лодочной стоянке автотранспорт может подъехать только через сосновый лабиринт. И жалко смотреть на те сосны, у которых содрана кора, выворочены и оголены корни и постепенно засыхают вершины. Пройдет несколько лет, и большинство зеленых красавиц, украшающих берег, станут сухостоями, и лесники будут вынуждены их уничтожить.

А сколько бед приносит лодочная стоянка водам Донховки. Экологические сообщения постоянно сигнализируют о многократном превышении предельно допустимых концентраций нефтепродуктов в устье Донховки, в чем немалая «заслуга» лодочной стоянки, ее бензозаправочной станции. А ведь в устье Донховки рядом с акваторией стоянки расположены купальни и места отдыха конаковцев. Правильно решают городские власти вывести лодочную стоянку за город.

Бор и Донховка - всенародное достояние, и во имя жизни и здоровья конаконцев, в том числе и самих владельцев лодок, во имя жизни наших детей и внуков бор и Донховка должны стать экологически чистыми!

Лодочная стоянка со всей ее инфраструктурой, как бы ни велики были их стоимость и затраты на перемещение, не идет ни в какое сравнение с ними!

Какие же еще нужны аргументы защитникам сохранения лодочной стоянки в устье Донховки на берегах бора? Поэтому решение о ее переносе однозначно. И единственное, что необходимо, выбрать приемлемое место и осуществить перенос как можно быстрее.

Но не только люди приносили беды нашему конаковскому бору. Много раз по его чащам прокатывалась стихия: лесные пожары и буреломы, нападение вредителей леса. Наиболее крупный пожар в середине 1920-х годов спалил под корень гектаров десять спелых сосен в самом центре массива. Но живучесть бора была настолько велика, что уже в начале 1930-х годов все потерянное заросло густым сосняком, а теперь все это место заполнено высокими спелыми деревьями.

Еще свежи в памяти конаковцев грозовые лета в конце 1980-х годов, когда ураганные порывы ветра ломали словно спички, и выворачивали с корнями могучие сосны и угрюмые ели. Еще до сих пор видны в бору результаты этих катаклизмов.

В результате деятельности человека и разгула стихии редеет бор. То там, то здесь появляются просветы, через которые проглядывают заволжские дали.

Редеет бор, но крепко цепляется за каждую возможность продолжения жизни, и надо помочь ему восстановить себя, надо беречь или просто не мешать ему использовать природные силы к самовосстановлению - вот долг каждого конаковца.

В конаковской истории бор всегда, и особенно в XX веке, играл немаловажную роль в организации отдыха и общественно-политической жизни жителей поселка, а позднее и города. Издавна фабричные рабочие пользовались дарами его кладовых. Здесь собирали грибы, ягоды, орехи, хворост, еловые и сосновые шашки, которые использовали для отопления домов и согревания самоваров.

Здесь по праздникам и по вечерам после работы в летнее время гуляла молодежь. Между деревьев были протоптаны аллеи, которым присваивались поэтические названия: «аллея любви», «аллея слёз» «общая аллея». «аллея свиданий» и т.д. Здесь знакомились будущие семейные пары и расходились не поладившие между собой женихи и невесты. Здесь молодые парни и девчата под заливистые гармошки водили многоколенные фабричные кадрили.

Целебная атмосфера нашего бора влекла сюда на отдых и поправку здоровья представителей привилегированных классов.

На стрелках Волги и Донховки в начале XX века построил дачный особняк московский владелец доходных домов Готье. Выстроена дача была с использованием модных тогда элементов русского модерна. Это здание и ныне украшает пейзаж со стороны Волги и новой части города. На противоположном берегу Донховки в прошлом веке держал дачу известный русский архитектор Колли.

В чащах бора за Костихинским ручьем на поляне вокруг старинной сосны в 1906 году проходила первая нелегальная маевка кузнецовских пролетариев. Звучали революционные лозунги, и еще тихо, но уверенно звучали «Вихри враждебные» и «Отречемся от старого мира».

И после еще много раз таинственный бор приглашал то под свои кроны, то на берег Волги на нелегальные маевки и тайные занятия социал-демократического кружка рабочих фабрики. Где-то у волжского обрыва после поражения Первой русской революции фабричные революционеры зарыли оборудование своей нелегальной политической типографии. Где-то здесь в бору после июльских событий 1917-го года намечали программу дальнейших действий кузнецовских большевиков секретарь парткома К.М.Сергеев и представитель Тверского губкома РСДРП(б) П.П.Капитонов.

Базой отдыха и укрепления здоровья стал конаковский бор после Великой Октябрьской социалистической революции. В 1920-х и 1930-х годах молодые мастера фаянса, как настоящие хозяева новой жизни, благоустроили места гуляния. Неподалеку от берега Волги на большой поляне своими силами молодежь построила летнюю эстраду, читальню, буфет, городошную площадку, туалеты, лодочную станцию. Площадка была освещена газовыми фонарями. Еженедельно по вечерам, когда сгущались сумерки, передвижная киноустановка демонстрировала бесплатно кинофильмы. Отсюда комсомольцы фабрики отправлялись на яликах в агитпоходы до Нижнего Новгорода и Астрахани.

А во второй половине 1930-х годов всем миром, от мала до велика, от взрослых рабочих до школьников, построены были стадион с трибунами на несколько тысяч зрителей, танцевальная площадка, новая лодочная станция и электростанция для освещения мест отдыха.

В бору на стадионе часто проводились соревнования вплоть до областных и отраслевых спартакиад профсоюзов. Здесь демонстрировали своё искусство самодеятельные артисты. И на всех мероприятиях обязательно играл фабричный оркестр духовой музыки. И всегда на дорожках и аллеях, на площадках бора и стадионе было чисто, уютно, приветливо.

Конфискованный после Октября особняк Готье был приспособлен фабричным комитетом под туберкулезный санаторий (туберкулез и силикоз в те годы были бичом мастеров фаянса). Позднее долгое время здесь был областной детский туберкулезный санаторий. Да и теперь еще в этом здании отдыхают и лечатся рабочие одного из предприятий города.

В послевоенные годы на территории бора были поставлены аттракционы, сказочные детские городки, оборудована освещенная лыжная трасса. Проводятся массовые гуляния и концерты в честь народных, профессиональных праздников, городские и областные спортивные соревнования.

Но в целом бор из места массового отдыха, места живых контактов жителей превращается в место индивидуальных пеших и лыжных прогулок. Постепенно приходит в запустение стадион, выходили свой срок и демонтированы немногочисленные аттракционы, зарастают травой и кустарниками прогулочные дорожки, заваливаются мусором придорожные кусты. И даже городское парковое хозяйство, базой которого был бор, не хочет использовать его в качестве места массового организованного отдыха. Может быть, это и правильно.

Г. ЛУБОВ.

Газета «Заря» от 11 апреля 1990 г.