Пётр и Павел день убавил…

12 июля православные конаковцы отметили День святых апостолов Петра и Павла, которые являются одними из самых известных проповедников учения Иисуса Христа. Называют его просто - Петров день.

В этот день завершается Апостольский или Петров пост. Согласно Библии, апостол Пётр был ближайшим учеником Христа и проповедовал его учение, из-за чего был распят. Павел не был последователем Христа при его земной жизни, обратившись к вере позже. За проповеди он был обезглавлен римлянами. Согласно церковному преданию, Пётр и Павел приняли мученическую смерть в один день - 12 июля.

Для конаковцев это особый праздник, ведь у нас в Карачарове есть храм Петра и Павла. Храм был построен по благословению Патриарха всея Руси Алексия. Под храм переделали небольшое кирпичное здание на живописном волжском берегу - бывшую каретную в поместье Г.Г. Гагарина, построенную в середине XIX века. После окончания реставрационных и строительных работ храм торжественно освятил митрополит Тверской и Кашинский Виктор. Его настоятель - протоиерей Вадим Махновский.

За свою недолгую историю Карачаровский храм успел сформировать свой приход и стал любимым местом многих людей, а не только гостей санатория.

Многие прихожане отмечают необыкновенную ауру храма Петра и Павла. Большая заслуга в этом принадлежит коллективу единомышленников, которые служат в нём.

Есть народные пословицы про 12 июля: «Пётр и Павел час убавил», «Илья-пророк два уволок». В народном календаре Петров день - это «макушка лета», жара, расцвет природы, сенокос, летние свадьбы, массовые гуляния.