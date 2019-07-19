Работа для «трудных» подростков

Многих несовершеннолетних волнует вопрос личных денег. Особенно приятно заработать их самим, тем более, что летом у ребят есть свободное время. Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних Конаковского района считают, что труд для ребят, состоящих на учёте в ИДН, пойдёт только на пользу. Поэтому они провели для них небольшое профилактическое мероприятие совместно с Центром занятости населения Конаковского района. О трудоустройстве с несовершеннолетним беседовала директор Центра занятости Марина Маматказина.

Она рассказала, что ребята в возрасте от 14 до 18 лет по закону имеют право временно трудоустроиться в свободное от учёбы время не только летом. Единственное, что в летние каникулы 14-летние подростки могут работать около 5 часов (4,8), а во время учёбы – ещё меньше. Всё это при подборе рабочих вакансий сотрудники Центра занятости расскажут молодым людям индивидуально. Также в Центре занятости есть бесплатная услуга тестирования подростков по подбору будущей профессии. И это не одна, а несколько специальностей на основе тестов.

Несовершеннолетним гражданам, которые хотят работать, необходимо предоставить в Центр занятости письменное согласие одного из родителей или опекуна.

Заработная плата несовершеннолетних граждан, трудоустроенных на временные рабочие места, выплачивается из средств работодателя.

Центр занятости населения также оказывает материальную поддержку несовершеннолетним за период участия во временных работах на основании табеля отработанного времени, предоставленного работодателем. Работа в летние каникулы и в свободное от учёбы время позволяет молодежи почувствовать себя самостоятельными, набраться необходимого опыта для выбора профессии в будущем. Ребятам легче будет влиться в трудовой коллектив.

Марина Лордовна рассказала, какие вакансии в этом году были востребованы на рынке труда в г.Конаково и Конаковском районе.

Среди подростков был 14-летний Никита, который уже работает, причём место нашёл самостоятельно. Работа ему приносит не только деньги на карманные расходы, но и моральное удовлетворение. Он чувствует себя более взрослым.

По словам инспектора ОДН ОМВД России по Конаковскому району Марины Зотовой, на сегодняшний день в инспекции состоят на учёте 137 подростков и 71 родитель. Этим летом за правонарушения были задержаны и доставлены в отдел 46 несовершеннолетних: 11 из них – за распитие алкоголя, 4 – за токсикоманию, 5 – за употребление наркотиков. Составлено 244 административных протоколов. Молодёжью в Конаковском районе совершено этим летом 11 преступлений: 9 из них – несовершеннолетними. За прошлый год в этот же период их было 5. Инспекторы ОДН продолжают заниматься с «трудными» подростками, стараются их трудоустроить, отправить в летние лагеря. Ведут воспитательную работу не только с ними, но и беседуют с их родителями. Ведь за несовершеннолетних отвечают и взрослые.