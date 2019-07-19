КОНАКОВСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Мальчиков в Тверской области по-прежнему рождается больше, чем девочек

По информации Тверского регионального отделения Фонда социального страхования РФ и данным родовых сертификатов, за первое полугодие 2019 года в Тверской области родилось 4886 детей (за аналогичный период 2018 года родилось 5252 ребенка), из них 2469 – мальчики, 2417 – девочки. Средний вес и рост детей составил 3,32 кг. и 51,85 см.

1819 женщин стали мамами в первый раз. Средний возраст рожениц составил 30 лет, а самой возрастной маме – 50 лет.

Программа «Родовый сертификат» дает возможность медицинским учреждениям, оказывающим помощь женщинам в период беременности, родов и после родов, получить оплату за оказанные услуги из Фонда социального страхования. С января по май 2019 года медицинским учреждениям перечислено 50,8 млн. рублей.



В Конаковском районе неизвестные сожгли «Жигули»

Пожар произошёл в посёлке Новозавидовский Конаковского района.

Сообщение о том, что на лодочной базе-стоянке «Глобус», расположенной в поселке Новозавидовский Конаковского района горит автомобиль, поступило в ночь на понедельник 15 июля. На место происшествия выехало отделение ПСЧ-29. В результате пожара люди не пострадали, а вот автомобилю повезло меньше - он выгорел полностью. Правоохранительные органы установили причину загорания - поджог. В настоящее время проводится проверка.



Как получить помощь врача в другом городе бесплатно

Собираясь на отдых или в поездку, редко задумываешься о том, что может потребоваться медицинская помощь. Мы расскажем о некоторых моментах, зная которые вы не останетесь без неё.

1. Не забудьте взять

с собой полис ОМС.

Полис ОМС даёт право на бесплатное лечение на территории Российской Федерации. При возникновении новых или обострении уже существующих заболеваний вам обязаны оказать помощь в объеме, предусмотренном Базовой программой ОМС. В эту программу включена помощь при заболеваниях всех органов и систем организма, включая стоматологию. То есть вам должны помочь бесплатно, если ваше лечение не терпит отлагательств. Например, вы с уверенностью можете обратиться за бесплатным лечением, если у вас ангина, простуда, воспаление легких, зубная боль или вы отравились. Перечень медицинских организаций, работающих в системе ОМС, куда вы можете обратиться за услугами, опубликован на сайте Территориального фонда ОМС региона вашего пребывания.

2. Что делать, если полис ОМС остался дома?

Важно знать, что для получения медицинской помощи в медучреждении вам необходимо предъявить оригинал полиса ОМС. Но в случае когда полис ОМС отсутствует, проверить его наличие сотрудники медицинской организации могут через официальный сервис проверки на сайте Территориального фонда ОМС вашего региона. Отметим также, что при возникновении любых конфликтных ситуаций вы можете позвонить на «горячую линию» Территориального фонда ОМС региона вашего пребывания.

Экстренная медицинская помощь в угрожающих жизни состояниях оказывается бесплатно.



Продолжается кампания по ремонту и замене лифтового оборудования



В Министерстве строительства Тверской области прошло еженедельное оперативное совещание по проведению кампании по ремонту и замене лифтового оборудования на территории Твери, Удомли и Конакова.

В ходе совещания обсуждался вопрос организации безопасности жителей многоквартирных домов, где проводятся строительно–монтажные работы. Как сообщили в Фонде капитального ремонта МКД Тверской области, в соответствии с требованиями государственного контракта, придомовые территории, на которых производятся работы по замене лифтового оборудования, должны быть ограждены специальными устройствами и сигнальными лентами. Складирование оборудования и отходов во входных группах строго запрещается, также на строительных площадках неукоснительно должны выполняться требования по противопожарной безопасности и электробезопасности. Кроме того, после завершения работ по замене лифтового оборудования, помещения и придомовые территории должны быть чистыми.

На текущей неделе планируется демонтаж 30 лифтов в Твери и Конакове. Напомним, всего в 2019 году планируется заменить 168 лифтов в 63 многоквартирных домах Твери, Удомли и Конакова на общую сумму более 300 млн. руб. Срок окончания работ, в соответствии с договорными обязательствами с генеральным подрядчиком, 18 августа 2019 г.

«Друзья авиации»

Начинается набор детей, учащихся в 9-11 классах, в кружок «Друзья авиации». Занятия проводятся на аэродроме по воскресеньям, начиная со второго воскресенья сентября месяца.

В процессе занятий изучаются следующие предметы:

- аэродинамика

- самолетовождение

- метеорология

- авиационная психология

- парашютная подготовка и др.

Занятия в кружке бесплатные. После прохождения курса обучения выдается Сертификат, подтверждающий обучение. По желанию ребят и с разрешения родителей выполняется парашютный прыжок, с выдачей справки о выполнении прыжка. В процессе обучения ребята выполняют ознакомительные полеты на вертолетах и ездят на экскурсии.

Контактный телефон –

8-903-630-33-62

(Геннадий Алексеевич)

приговор за приобретение и хранение наркотических средств

Гражданин Б., реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное приобретение, с целью личного употребления наркотического средства в крупном размере 26 января 2019 г., путем переписки с неустановленным следствием лицом в сети Интернет, договорился о приобретении у последнего наркотического средства – вещества.

В качестве оплаты за приобретаемое наркотическое средство, перевел неустановленному следствием лицу, на неустановленный счет денежные средства в сумме 6800 рублей и посредством переписки в сети Интернет, получил от неустановленного следствием лица информацию о месте нахождения «тайника» с вышеуказанным наркотическим средством.

При задержании сотрудниками ОНК ОМВД России по Конаковскому району Тверской области, у гражданина Б. в кармане куртки было обнаружено и изъято наркотическое вещество, изъятое из гражданского оборота.

Впоследствии при проведении обыска по месту жительства Б. были обнаружены оставшиеся приобретенные им наркотические вещества.

Суд действия подсудимого квалифицировал по ч. 2 ст. 228 УК РФ и назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.

Пресс-служба Конаковского городского суда

Ведущая рубрики: Людмила КИКАЛО