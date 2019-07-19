Среда обитания

posted by admin on пт, 07/19/2019 - 09:51

Каким будет Комсомольский сквер?


Работы по федеральной программе благоустройства дворовых территорий в период с 2018 по 2022 год в нашем городе продолжаются. Уже в прошлом году новый облик приобрела Привокзальная площадь. В этом году будет закончен 2 этап её реконструкции. В марте этого года администрация г. Конаково вынесла на общественное обсуждение проект благоустройства западной части Комсомольского сквера. С учётом замечаний и пожеланий жителей в её реконструкцию были внесены изменения, и недавно был представлен скорректированный проект. Работы начались в июле, окончание  планируется на 15 сентября 2019 года. 
В этом году благоустраивается западная часть, а уже в следующем - восточная, которая находится через дорогу. Именно в восточной части благоустройство будет направлено на то, чтобы создать условия для проведения досуга горожан. 
Многих жителей взволновала вырубка огромных берёз, которые находились в Комсомольском сквере. Но волноваться не стоит: вырубаются только старые, гнилые, и новым планом реконструкции предусмотрено озеленение: по трём сторонам сквера произведут посадки берёз в два ряда. Планируется высадка елей, клёнов, кустарников и засеивание газона. Высокие берёзы, которые не попали под вырубку, будут оставлены и обрезаны. 
К ранее спланированному участку Комсомольского сквера были внесены изменения и дополнения, включающие в себя: 
Стоянку автомобилей на 24 машино-мест, в том числе два - для автотранспорта инвалидов. Стоянку для людей с ограниченными возможностями оборудуют съездом. 
Композиционно важным узлом является площадь из резиновой брусчатки двух цветов. Для усиления знаковости символа предлагается расположить цветник в форме пятиконечной звезды с подсветкой. 
На главной площади предусмотрены места установки мемориальных плит, одна из которых посвящена ликвидаторам ЧАЭС, вторая - участникам различных военных действий, в которых принимали участие уроженцы Конаково и Конаковского района. Их вид и надписи разрабатываются (см.приложение 4). 
Также предусмотрены места установки постаментов под образцы военной техники времен ВОВ. При въезде в город они будут привлекать внимание жителей и гостей (см.приложение 3). 
Завершенная композиционно и по смыслу площадь станет важным акцентом современного города.

 

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