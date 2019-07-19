Фестиваль красок в КонаковЕ закончился сломанным носом

В субботу на главной сцене города Конаково, расположенной на Набережной реки Волга - излюбленном месте отдыха горожан, прошел большой семичасовой фестиваль красок и мыльной пены с участием как городских артистов, так и гостей.

В программе были: большая пенная вечеринка, яркий фестиваль красок, романтичный запуск водных фонариков, зажигательная дискотека, разноплановая концертная программа, множество конкурсов и призов от спонсоров. На фестивале выступили известные среди любителей танцевальной музыки, диджеи, а также певица Ольга Веди, скрипач Грачик Аванесян, юная звездочка Каролина Воробьева, победитель районного фестиваля искусств «Конаковские огни-2019» хореографическая группа из Городни «FASHION» и многие другие. Проводилась лотерея среди участников фестиваля, с розыгрышем призов (бытовая техника, сертификаты, билеты в кинотеатр и т.п.), главным призом был объявлен ЖК-телевизор.

На мероприятии было много зрителей и участников, особенно детей. Из-за них он и закончился скандалом. В какой то момент ведущий праздника не выдержал напора постоянно лезущих на сцену чад и грубо их обозвал. Один из родителей пожелал разобраться с ведущим и применил физическую силу, в результате чего, последний закончил своей вечер в приемном покое Конаковской ЦРБ с переломанным носом. В соцсетях уже бурно обсудили произошедшее, и, как всегда, пользователи разделились на два лагеря. Одни считают, что ведущий за свою грубость и неуважение к подрастающему поколению получил по заслугам, другие же считают это неприемлемым, поскольку для детей в городе был проведен яркий и запоминающийся праздник: пусть ведущий проявил непрофессионализм, но причинять телесные повреждения — это уже статья Уголовного кодекса. Будет ли дан ход делу — пока неизвестно, но данный конфликт характеризует происходящее на массовых праздниках в Конаково отнюдь не с лучшей стороны.